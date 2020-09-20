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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1828182918301831

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 261
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
32
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
56
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
40
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
15
Найманий працівник, втратив роботу
5%
14
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
15%
40
Всього голосів : 261
Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 20:15

  Hotab написав:
  Тракторист написав:что касается итальянских провинций,

Ну тогда и по другим странам была куча избыточной смертности весной.
Вот статья от июня, осенью мы похоже повторим ту весну.

https://www.bbc.com/ukrainian/features-53106838

что касается избыточной смертности, то она в первую очередь формируется неадекватными действиями правительств и нагнетания истерии через средства массовой информации (хотя в этом случае более уместно слово дезинформации), которая вызывает стресс у большой части населения, а в результате стресса происхот ослабление имунитета и обострение хронических заболеваний + не стоит забывать что часть людей из-за этой истерии была доведена до самоубийств...
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
Тракторист
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Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 20:24

  Тракторист написав:
  Hotab написав:
  Тракторист написав:что касается итальянских провинций,

Ну тогда и по другим странам была куча избыточной смертности весной.
Вот статья от июня, осенью мы похоже повторим ту весну.

https://www.bbc.com/ukrainian/features-53106838

что касается избыточной смертности, то она в первую очередь формируется неадекватными действиями правительств и нагнетания истерии через средства массовой информации (хотя в этом случае более уместно слово дезинформации), которая вызывает стресс у большой части населения, а в результате стресса происхот ослабление имунитета и обострение хронических заболеваний + не стоит забывать что часть людей из-за этой истерии была доведена до самоубийств...

Даже в истерике позабывали про тех стариков.
А сами медики "от греха подальше" самоизолировались.
Но всех убила конечно корона :)
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Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 20:24

  Тракторист написав:
  Hotab написав:
  Тракторист написав:что касается итальянских провинций,

Ну тогда и по другим странам была куча избыточной смертности весной.
Вот статья от июня, осенью мы похоже повторим ту весну.

https://www.bbc.com/ukrainian/features-53106838

что касается избыточной смертности, то она в первую очередь формируется неадекватными действиями правительств и нагнетания истерии через средства массовой информации (хотя в этом случае более уместно слово дезинформации), которая вызывает стресс у большой части населения, а в результате стресса происхот ослабление имунитета и обострение хронических заболеваний + не стоит забывать что часть людей из-за этой истерии была доведена до самоубийств...

Ну уже все, кто хотел, умерли от страха и от суицидов перед Ковид? Осенью не будет второй волны, или они вдруг снова забоятся и начнут от страха умирать?
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 20:32

Вкладчик1234 , ясно-понятно. Если чел умирает от 2-сторонней пневмонии и у него найден Ковид, то это умер от страха. Годится.
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 21:38

  Hotab написав:Ну уже все, кто хотел, умерли от страха и от суицидов перед Ковид? Осенью не будет второй волны, или они вдруг снова забоятся и начнут от страха умирать?

будет и вторая и третья волна, так как ничего в политике государства не изменилось, а коронавирус оказался даже лучшей отмазкой чем война на которой предыдущие 5 лет паразитировали порошенко и компания...
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
Тракторист
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Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 21:43

  Hotab написав:Вкладчик1234 , ясно-понятно. Если чел умирает от 2-сторонней пневмонии и у него найден Ковид, то это умер от страха. Годится.

кстати от пневмоний и других заболеваний лёгких не связанных с коронавирусом по прежнему умирает больше людей чем от коронавируса...
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
Тракторист
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Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 21:59

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Тракторист написав:
  Hotab написав:Вкладчик1234 , ясно-понятно. Если чел умирает от 2-сторонней пневмонии и у него найден Ковид, то это умер от страха. Годится.

кстати от пневмоний и других заболеваний лёгких не связанных с коронавирусом по прежнему умирает больше людей чем от коронавируса...


Зачёт.
От сотни различных заболеваний лёгких умирает возможно, не факт откуда взяли, чем от одного из видов коронавируса.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 22:47

Эпидимиологи туевы. Как Вы залюбили со своей политикой и историей. ..здуйте на форум по политсрачу. Была интересная актуальная тема о коронавирусе, все скатилось в хохло-москалесрач.....


Прогноз
розвитку епідемії COVID-19 в Україні в період
18–25 вересня 2020 р.
«Прогноз РГ-20»
ВИСНОВКИ
1. Статистика по Україні продовжує демонструвати зростання приблизно сталими темпами. Кількість нових хворих зростає майже лінійно. Середньотижневе значення на цей момент становить 1.14, має нейтральну тенденцію до зміни.
2. Прогнозоване середнє значення кількості нових інфікованих на 25.09 становить 3580 випадків і 66 летальних випадків на день. Детальніше прогноз представлено в таблиці 7.
3. Деякі показники, асоційовані з летальністю – такі, як частка хворих похилого віку та частка повідомлень про хворих з одночасним повідомленням про їх летальний випадок, – перейшли до зниження (рис.3). Загалом спостережувана летальність лишається на рівні 2%, попри відчутні регіональні відмінності (рис.1, таблиця 4).
4. З початку вересня зростає частка інфікованих дітей серед загальної кількості офіційно зареєстрованих інфікованих (рис.4). Ймовірно, це пов’язано з відкриттям шкіл, а також із необхідністю медичного огляду школярів.
5. Кількість людей, які одужують, продовжує зростати і становить близько 1210 нових одужалих на день. Хоча темпи одужання все ще значно менші за темпи збільшення кількості нових інфекцій. Імовірно, зростає частка людей, які фактично одужали на самоізоляції, але офіційно не виписані або не пройшли повторне ПЛР-тестування.
6. У середньому по Україні кількість ПЛР-тестів, витрачених на одне нове виявлення, майже не змінилася. Середнє значення за останній тиждень – 8.7 тестів на нове виявлення, що відповідає відсотку виявлення 11.5%. Однак цей показник дуже різний для регіонів України, найгірший показник у Тернопільській області – 3.6 тестів на одне виявлення, що відповідає відсотку виявлення 27.5%, при тому, що в загальну кількість тестів входять як повторні тестування, так і тестування при одужанні.
http://www.nas.gov.ua/UA/Messages/Pages ... ageID=6890
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Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 03:11

  Hotab написав:
  Starikan написав:Кто вы вообще такой, чтобы учить других "правильно" жить и "правильно" думать

Это да..
Когда с теплотой о кацапье , а одновременно "какие ваши доказательства" , лопочет ватный дед Шапо - это понятно. Там патологическая ошибка в определении своей локации. И нежелание найти свою комфортную.
Но когда якобы украинцы задвигают темы "не все так однозначно, есть хорошие кацапы", мне хочется им напомнить стыд и раскаивание всей немецкий нации за то,что они привели к власти НСДАП и Гитлера. В кацапии и близко пока нет этого раскаивания на сегодня. А пока нет - я ненавижу эту нацию агрессивных убийц. И каждый из них несёт ответственность за своего обнульоныша.

Безнаказанное разжигание ненависти к целой нации и есть нынешний украинский нацизм который закончится также плачевно как и немецкий
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Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 03:13

  Hotab написав:
  Starikan написав:Кто вы вообще такой, чтобы учить других "правильно" жить и "правильно" думать

Это да..
Когда с теплотой о кацапье , а одновременно "какие ваши доказательства" , лопочет ватный дед Шапо - это понятно. Там патологическая ошибка в определении своей локации. И нежелание найти свою комфортную.
Но когда якобы украинцы задвигают темы "не все так однозначно, есть хорошие кацапы", мне хочется им напомнить стыд и раскаивание всей немецкий нации за то,что они привели к власти НСДАП и Гитлера. В кацапии и близко пока нет этого раскаивания на сегодня. А пока нет - я ненавижу эту нацию агрессивных убийц. И каждый из них несёт ответственность за своего обнульоныша.

Безнаказанное и поощряемое модератором разжигание ненависти к целой нации - образец украинского нацизма который закончится также как немецкий
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