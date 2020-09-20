Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1828182918301831 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 261 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 16% 41 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 12% 32 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 56 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 9 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 5% 14 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 40 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 15 Найманий працівник, втратив роботу 5% 14 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 15% 40 Всього голосів : 261 Додано: Нед 20 вер, 2020 20:15 Hotab написав: Тракторист написав: что касается итальянских провинций, что касается итальянских провинций,

Ну тогда и по другим странам была куча избыточной смертности весной.

Вот статья от июня, осенью мы похоже повторим ту весну.



https://www.bbc.com/ukrainian/features-53106838 Ну тогда и по другим странам была куча избыточной смертности весной.Вот статья от июня, осенью мы похоже повторим ту весну.

что касается избыточной смертности, то она в первую очередь формируется неадекватными действиями правительств и нагнетания истерии через средства массовой информации (хотя в этом случае более уместно слово дезинформации), которая вызывает стресс у большой части населения, а в результате стресса происхот ослабление имунитета и обострение хронических заболеваний + не стоит забывать что часть людей из-за этой истерии была доведена до самоубийств... что касается избыточной смертности, то она в первую очередь формируется неадекватными действиями правительств и нагнетания истерии через средства массовой информации (хотя в этом случае более уместно слово дезинформации), которая вызывает стресс у большой части населения, а в результате стресса происхот ослабление имунитета и обострение хронических заболеваний + не стоит забывать что часть людей из-за этой истерии была доведена до самоубийств... жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса... Тракторист

Повідомлень: 4882 З нами з: 06.08.08 Подякував: 257 раз. Подякували: 768 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 20 вер, 2020 20:24 Тракторист написав: Hotab написав: Тракторист написав: что касается итальянских провинций, что касается итальянских провинций,

Ну тогда и по другим странам была куча избыточной смертности весной.

Вот статья от июня, осенью мы похоже повторим ту весну.



https://www.bbc.com/ukrainian/features-53106838 Ну тогда и по другим странам была куча избыточной смертности весной.Вот статья от июня, осенью мы похоже повторим ту весну.

что касается избыточной смертности, то она в первую очередь формируется неадекватными действиями правительств и нагнетания истерии через средства массовой информации (хотя в этом случае более уместно слово дезинформации), которая вызывает стресс у большой части населения, а в результате стресса происхот ослабление имунитета и обострение хронических заболеваний + не стоит забывать что часть людей из-за этой истерии была доведена до самоубийств... что касается избыточной смертности, то она в первую очередь формируется неадекватными действиями правительств и нагнетания истерии через средства массовой информации (хотя в этом случае более уместно слово дезинформации), которая вызывает стресс у большой части населения, а в результате стресса происхот ослабление имунитета и обострение хронических заболеваний + не стоит забывать что часть людей из-за этой истерии была доведена до самоубийств...

Даже в истерике позабывали про тех стариков.

А сами медики "от греха подальше" самоизолировались.

Но всех убила конечно корона Даже в истерике позабывали про тех стариков.А сами медики "от греха подальше" самоизолировались.Но всех убила конечно корона Украина - богатая страна!

ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 12629 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7151 раз. Подякували: 3333 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 20 вер, 2020 20:24 Тракторист написав: Hotab написав: Тракторист написав: что касается итальянских провинций, что касается итальянских провинций,

Ну тогда и по другим странам была куча избыточной смертности весной.

Вот статья от июня, осенью мы похоже повторим ту весну.



https://www.bbc.com/ukrainian/features-53106838 Ну тогда и по другим странам была куча избыточной смертности весной.Вот статья от июня, осенью мы похоже повторим ту весну.

что касается избыточной смертности, то она в первую очередь формируется неадекватными действиями правительств и нагнетания истерии через средства массовой информации (хотя в этом случае более уместно слово дезинформации), которая вызывает стресс у большой части населения, а в результате стресса происхот ослабление имунитета и обострение хронических заболеваний + не стоит забывать что часть людей из-за этой истерии была доведена до самоубийств... что касается избыточной смертности, то она в первую очередь формируется неадекватными действиями правительств и нагнетания истерии через средства массовой информации (хотя в этом случае более уместно слово дезинформации), которая вызывает стресс у большой части населения, а в результате стресса происхот ослабление имунитета и обострение хронических заболеваний + не стоит забывать что часть людей из-за этой истерии была доведена до самоубийств...

Ну уже все, кто хотел, умерли от страха и от суицидов перед Ковид? Осенью не будет второй волны, или они вдруг снова забоятся и начнут от страха умирать? Ну уже все, кто хотел, умерли от страха и от суицидов перед Ковид? Осенью не будет второй волны, или они вдруг снова забоятся и начнут от страха умирать? Hotab

Повідомлень: 3082 З нами з: 15.02.09 Подякував: 120 раз. Подякували: 1132 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 20 вер, 2020 20:32 Вкладчик1234 , ясно-понятно. Если чел умирает от 2-сторонней пневмонии и у него найден Ковид, то это умер от страха. Годится. Hotab

Повідомлень: 3082 З нами з: 15.02.09 Подякував: 120 раз. Подякували: 1132 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 20 вер, 2020 21:38 Hotab написав: Ну уже все, кто хотел, умерли от страха и от суицидов перед Ковид? Осенью не будет второй волны, или они вдруг снова забоятся и начнут от страха умирать? Ну уже все, кто хотел, умерли от страха и от суицидов перед Ковид? Осенью не будет второй волны, или они вдруг снова забоятся и начнут от страха умирать?

будет и вторая и третья волна, так как ничего в политике государства не изменилось, а коронавирус оказался даже лучшей отмазкой чем война на которой предыдущие 5 лет паразитировали порошенко и компания... будет и вторая и третья волна, так как ничего в политике государства не изменилось, а коронавирус оказался даже лучшей отмазкой чем война на которой предыдущие 5 лет паразитировали порошенко и компания... жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса... Тракторист

Повідомлень: 4882 З нами з: 06.08.08 Подякував: 257 раз. Подякували: 768 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 20 вер, 2020 21:43 Hotab написав: Вкладчик1234 , ясно-понятно. Если чел умирает от 2-сторонней пневмонии и у него найден Ковид, то это умер от страха. Годится. , ясно-понятно. Если чел умирает от 2-сторонней пневмонии и у него найден Ковид, то это умер от страха. Годится.

кстати от пневмоний и других заболеваний лёгких не связанных с коронавирусом по прежнему умирает больше людей чем от коронавируса... кстати от пневмоний и других заболеваний лёгких не связанных с коронавирусом по прежнему умирает больше людей чем от коронавируса... жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса... Тракторист

Повідомлень: 4882 З нами з: 06.08.08 Подякував: 257 раз. Подякували: 768 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 20 вер, 2020 21:59 Re: Эпидемия коронавируса в мире Тракторист написав: Hotab написав: Вкладчик1234 , ясно-понятно. Если чел умирает от 2-сторонней пневмонии и у него найден Ковид, то это умер от страха. Годится. , ясно-понятно. Если чел умирает от 2-сторонней пневмонии и у него найден Ковид, то это умер от страха. Годится.

кстати от пневмоний и других заболеваний лёгких не связанных с коронавирусом по прежнему умирает больше людей чем от коронавируса... кстати от пневмоний и других заболеваний лёгких не связанных с коронавирусом по прежнему умирает больше людей чем от коронавируса...



Зачёт.

От сотни различных заболеваний лёгких умирает возможно, не факт откуда взяли, чем от одного из видов коронавируса. Зачёт.От сотни различных заболеваний лёгких умирает возможно, не факт откуда взяли, чем от одного из видов коронавируса. Не читаю Будивельника, пустая трата времени freeze 4 Повідомлень: 18423 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4428 раз. Подякували: 7146 раз. Профіль 22 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 20 вер, 2020 22:47





Прогноз

розвитку епідемії COVID-19 в Україні в період

18–25 вересня 2020 р.

«Прогноз РГ-20»

ВИСНОВКИ

1. Статистика по Україні продовжує демонструвати зростання приблизно сталими темпами. Кількість нових хворих зростає майже лінійно. Середньотижневе значення на цей момент становить 1.14, має нейтральну тенденцію до зміни.

2. Прогнозоване середнє значення кількості нових інфікованих на 25.09 становить 3580 випадків і 66 летальних випадків на день. Детальніше прогноз представлено в таблиці 7.

3. Деякі показники, асоційовані з летальністю – такі, як частка хворих похилого віку та частка повідомлень про хворих з одночасним повідомленням про їх летальний випадок, – перейшли до зниження (рис.3). Загалом спостережувана летальність лишається на рівні 2%, попри відчутні регіональні відмінності (рис.1, таблиця 4).

4. З початку вересня зростає частка інфікованих дітей серед загальної кількості офіційно зареєстрованих інфікованих (рис.4). Ймовірно, це пов’язано з відкриттям шкіл, а також із необхідністю медичного огляду школярів.

5. Кількість людей, які одужують, продовжує зростати і становить близько 1210 нових одужалих на день. Хоча темпи одужання все ще значно менші за темпи збільшення кількості нових інфекцій. Імовірно, зростає частка людей, які фактично одужали на самоізоляції, але офіційно не виписані або не пройшли повторне ПЛР-тестування.

6. У середньому по Україні кількість ПЛР-тестів, витрачених на одне нове виявлення, майже не змінилася. Середнє значення за останній тиждень – 8.7 тестів на нове виявлення, що відповідає відсотку виявлення 11.5%. Однак цей показник дуже різний для регіонів України, найгірший показник у Тернопільській області – 3.6 тестів на одне виявлення, що відповідає відсотку виявлення 27.5%, при тому, що в загальну кількість тестів входять як повторні тестування, так і тестування при одужанні.

http://www.nas.gov.ua/UA/Messages/Pages ... ageID=6890 Эпидимиологи туевы. Как Вы залюбили со своей политикой и историей. ..здуйте на форум по политсрачу. Была интересная актуальная тема о коронавирусе, все скатилось в хохло-москалесрач.....розвитку епідемії COVID-19 в Україні в період«Прогноз РГ-20»1. Статистика по Україні продовжує демонструвати зростання приблизно сталими темпами. Кількість нових хворих зростає майже лінійно. Середньотижневе значення на цей момент становить 1.14, має нейтральну тенденцію до зміни.2. Прогнозоване середнє значення кількості нових інфікованих на 25.09 становить 3580 випадків і 66 летальних випадків на день. Детальніше прогноз представлено в таблиці 7.3. Деякі показники, асоційовані з летальністю – такі, як частка хворих похилого віку та частка повідомлень про хворих з одночасним повідомленням про їх летальний випадок, – перейшли до зниження (рис.3). Загалом спостережувана летальність лишається на рівні 2%, попри відчутні регіональні відмінності (рис.1, таблиця 4).4. З початку вересня зростає частка інфікованих дітей серед загальної кількості офіційно зареєстрованих інфікованих (рис.4). Ймовірно, це пов’язано з відкриттям шкіл, а також із необхідністю медичного огляду школярів.5. Кількість людей, які одужують, продовжує зростати і становить близько 1210 нових одужалих на день. Хоча темпи одужання все ще значно менші за темпи збільшення кількості нових інфекцій. Імовірно, зростає частка людей, які фактично одужали на самоізоляції, але офіційно не виписані або не пройшли повторне ПЛР-тестування.6. У середньому по Україні кількість ПЛР-тестів, витрачених на одне нове виявлення, майже не змінилася. Середнє значення за останній тиждень – 8.7 тестів на нове виявлення, що відповідає відсотку виявлення 11.5%. Однак цей показник дуже різний для регіонів України, найгірший показник у Тернопільській області – 3.6 тестів на одне виявлення, що відповідає відсотку виявлення 27.5%, при тому, що в загальну кількість тестів входять як повторні тестування, так і тестування при одужанні. montagvide

Повідомлень: 31 З нами з: 14.12.17 Подякував: 7 раз. Подякували: 7 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 21 вер, 2020 03:11 Hotab написав: Starikan написав: Кто вы вообще такой, чтобы учить других "правильно" жить и "правильно" думать Кто вы вообще такой, чтобы учить других "правильно" жить и "правильно" думать

Это да..

Когда с теплотой о кацапье , а одновременно "какие ваши доказательства" , лопочет ватный дед Шапо - это понятно. Там патологическая ошибка в определении своей локации. И нежелание найти свою комфортную.

Но когда якобы украинцы задвигают темы "не все так однозначно, есть хорошие кацапы", мне хочется им напомнить стыд и раскаивание всей немецкий нации за то,что они привели к власти НСДАП и Гитлера. В кацапии и близко пока нет этого раскаивания на сегодня. А пока нет - я ненавижу эту нацию агрессивных убийц. И каждый из них несёт ответственность за своего обнульоныша. Это да..Когда с теплотой о кацапье , а одновременно "какие ваши доказательства" , лопочет ватный дед Шапо - это понятно. Там патологическая ошибка в определении своей локации. И нежелание найти свою комфортную.Но когда якобы украинцы задвигают темы "не все так однозначно, есть хорошие кацапы", мне хочется им напомнить стыд и раскаивание всей немецкий нации за то,что они привели к власти НСДАП и Гитлера. В кацапии и близко пока нет этого раскаивания на сегодня. А пока нет - я ненавижу эту нацию агрессивных убийц. И каждый из них несёт ответственность за своего обнульоныша.

Безнаказанное разжигание ненависти к целой нации и есть нынешний украинский нацизм который закончится также плачевно как и немецкий Безнаказанное разжигание ненависти к целой нации и есть нынешний украинский нацизм который закончится также плачевно как и немецкий Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 4080 З нами з: 29.05.18 Подякував: 102 раз. Подякували: 722 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 21 вер, 2020 03:13 Hotab написав: Starikan написав: Кто вы вообще такой, чтобы учить других "правильно" жить и "правильно" думать Кто вы вообще такой, чтобы учить других "правильно" жить и "правильно" думать

Это да..

Когда с теплотой о кацапье , а одновременно "какие ваши доказательства" , лопочет ватный дед Шапо - это понятно. Там патологическая ошибка в определении своей локации. И нежелание найти свою комфортную.

Но когда якобы украинцы задвигают темы "не все так однозначно, есть хорошие кацапы", мне хочется им напомнить стыд и раскаивание всей немецкий нации за то,что они привели к власти НСДАП и Гитлера. В кацапии и близко пока нет этого раскаивания на сегодня. А пока нет - я ненавижу эту нацию агрессивных убийц. И каждый из них несёт ответственность за своего обнульоныша. Это да..Когда с теплотой о кацапье , а одновременно "какие ваши доказательства" , лопочет ватный дед Шапо - это понятно. Там патологическая ошибка в определении своей локации. И нежелание найти свою комфортную.Но когда якобы украинцы задвигают темы "не все так однозначно, есть хорошие кацапы", мне хочется им напомнить стыд и раскаивание всей немецкий нации за то,что они привели к власти НСДАП и Гитлера. В кацапии и близко пока нет этого раскаивания на сегодня. А пока нет - я ненавижу эту нацию агрессивных убийц. И каждый из них несёт ответственность за своего обнульоныша.

Безнаказанное и поощряемое модератором разжигание ненависти к целой нации - образец украинского нацизма который закончится также как немецкий Безнаказанное и поощряемое модератором разжигание ненависти к целой нации - образец украинского нацизма который закончится также как немецкий Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 4080 З нами з: 29.05.18 Подякував: 102 раз. Подякували: 722 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1828182918301831 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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ЛОБ П'ят 18 вер, 2020 14:01