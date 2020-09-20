shapo написав:Безнаказанное и поощряемое модератором разжигание ненависти к целой нации - образец украинского нацизма который закончится также как немецкий
Сгинь уже, нафталиновый. Пощечины тебе уже пожелали, а от меня растет к тебе желание сделать то же, что и всяким Шуфричам, которые на телеканалах начинают гнилью своею капать на тырсовые мозги престарелых и ограниченных интеллектом, принося в жертву страну ради своей сиюминутной личной выгоды. При чем я реалист, а не вышиватник, это не пощечины и не зеленки. Жаль только высшей силы, которая бы в реальность приводила пожелания при обоснованности оных, скорее всего нет. Так что уповаем на модераторов, чтобы те хотя бы с форума тебя убрали.
Востаннє редагувалось Slx в Пон 21 вер, 2020 03:36, всього редагувалось 1 раз.
https://lx4.me/c/FsuG7Pbx - бонусне реф. посилання для Ко-Ко кард Банку Форвард