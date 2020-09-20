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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1829183018311832

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 261
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
32
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
56
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
40
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
15
Найманий працівник, втратив роботу
5%
14
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
15%
40
Всього голосів : 261
Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 03:35

  shapo написав:Безнаказанное и поощряемое модератором разжигание ненависти к целой нации - образец украинского нацизма который закончится также как немецкий

Сгинь уже, нафталиновый. Пощечины тебе уже пожелали, а от меня растет к тебе желание сделать то же, что и всяким Шуфричам, которые на телеканалах начинают гнилью своею капать на тырсовые мозги престарелых и ограниченных интеллектом, принося в жертву страну ради своей сиюминутной личной выгоды. При чем я реалист, а не вышиватник, это не пощечины и не зеленки. Жаль только высшей силы, которая бы в реальность приводила пожелания при обоснованности оных, скорее всего нет. Так что уповаем на модераторов, чтобы те хотя бы с форума тебя убрали.
Востаннє редагувалось Slx в Пон 21 вер, 2020 03:36, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 03:35

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  shapo написав:Безнаказанное разжигание ненависти к целой нации

Ти пропонуєш пропагувати любов до кацапів після ножа в спину?
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 03:52

Пандемія коронавірусу закінчиться в найкращому випадку в 2022 році. Такий термін назвав засновник компанії Microsoft Білл Гейтс в інтерв'ю телеканалу Fox News.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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