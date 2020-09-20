что касается избыточной смертности, то она в первую очередь формируется неадекватными действиями правительств и нагнетания истерии через средства массовой информации (хотя в этом случае более уместно слово дезинформации), которая вызывает стресс у большой части населения, а в результате стресса происхот ослабление имунитета и обострение хронических заболеваний + не стоит забывать что часть людей из-за этой истерии была доведена до самоубийств...
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
что касается избыточной смертности, то она в первую очередь формируется неадекватными действиями правительств и нагнетания истерии через средства массовой информации (хотя в этом случае более уместно слово дезинформации), которая вызывает стресс у большой части населения, а в результате стресса происхот ослабление имунитета и обострение хронических заболеваний + не стоит забывать что часть людей из-за этой истерии была доведена до самоубийств...
Даже в истерике позабывали про тех стариков. А сами медики "от греха подальше" самоизолировались. Но всех убила конечно корона
Украина - богатая страна! ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
что касается избыточной смертности, то она в первую очередь формируется неадекватными действиями правительств и нагнетания истерии через средства массовой информации (хотя в этом случае более уместно слово дезинформации), которая вызывает стресс у большой части населения, а в результате стресса происхот ослабление имунитета и обострение хронических заболеваний + не стоит забывать что часть людей из-за этой истерии была доведена до самоубийств...
Ну уже все, кто хотел, умерли от страха и от суицидов перед Ковид? Осенью не будет второй волны, или они вдруг снова забоятся и начнут от страха умирать?
Hotab написав:Ну уже все, кто хотел, умерли от страха и от суицидов перед Ковид? Осенью не будет второй волны, или они вдруг снова забоятся и начнут от страха умирать?
будет и вторая и третья волна, так как ничего в политике государства не изменилось, а коронавирус оказался даже лучшей отмазкой чем война на которой предыдущие 5 лет паразитировали порошенко и компания...
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
Эпидимиологи туевы. Как Вы залюбили со своей политикой и историей. ..здуйте на форум по политсрачу. Была интересная актуальная тема о коронавирусе, все скатилось в хохло-москалесрач.....
Прогноз розвитку епідемії COVID-19 в Україні в період 18–25 вересня 2020 р. «Прогноз РГ-20» ВИСНОВКИ 1. Статистика по Україні продовжує демонструвати зростання приблизно сталими темпами. Кількість нових хворих зростає майже лінійно. Середньотижневе значення на цей момент становить 1.14, має нейтральну тенденцію до зміни. 2. Прогнозоване середнє значення кількості нових інфікованих на 25.09 становить 3580 випадків і 66 летальних випадків на день. Детальніше прогноз представлено в таблиці 7. 3. Деякі показники, асоційовані з летальністю – такі, як частка хворих похилого віку та частка повідомлень про хворих з одночасним повідомленням про їх летальний випадок, – перейшли до зниження (рис.3). Загалом спостережувана летальність лишається на рівні 2%, попри відчутні регіональні відмінності (рис.1, таблиця 4). 4. З початку вересня зростає частка інфікованих дітей серед загальної кількості офіційно зареєстрованих інфікованих (рис.4). Ймовірно, це пов’язано з відкриттям шкіл, а також із необхідністю медичного огляду школярів. 5. Кількість людей, які одужують, продовжує зростати і становить близько 1210 нових одужалих на день. Хоча темпи одужання все ще значно менші за темпи збільшення кількості нових інфекцій. Імовірно, зростає частка людей, які фактично одужали на самоізоляції, але офіційно не виписані або не пройшли повторне ПЛР-тестування. 6. У середньому по Україні кількість ПЛР-тестів, витрачених на одне нове виявлення, майже не змінилася. Середнє значення за останній тиждень – 8.7 тестів на нове виявлення, що відповідає відсотку виявлення 11.5%. Однак цей показник дуже різний для регіонів України, найгірший показник у Тернопільській області – 3.6 тестів на одне виявлення, що відповідає відсотку виявлення 27.5%, при тому, що в загальну кількість тестів входять як повторні тестування, так і тестування при одужанні. http://www.nas.gov.ua/UA/Messages/Pages ... ageID=6890
montagvide написав:Эпидимиологи туевы. Как Вы залюбили со своей политикой и историей. ..здуйте на форум по политсрачу. Была интересная актуальная тема о коронавирусе, все скатилось в хохло-москалесрач.....
Прогноз розвитку епідемії COVID-19 в Україні в період 18–25 вересня 2020 р. «Прогноз РГ-20» ВИСНОВКИ 1. Статистика по Україні продовжує демонструвати зростання приблизно сталими темпами. Кількість нових хворих зростає майже лінійно. Середньотижневе значення на цей момент становить 1.14, має нейтральну тенденцію до зміни. 2. Прогнозоване середнє значення кількості нових інфікованих на 25.09 становить 3580 випадків і 66 летальних випадків на день. Детальніше прогноз представлено в таблиці 7. 3. Деякі показники, асоційовані з летальністю – такі, як частка хворих похилого віку та частка повідомлень про хворих з одночасним повідомленням про їх летальний випадок, – перейшли до зниження (рис.3). Загалом спостережувана летальність лишається на рівні 2%, попри відчутні регіональні відмінності (рис.1, таблиця 4). 4. З початку вересня зростає частка інфікованих дітей серед загальної кількості офіційно зареєстрованих інфікованих (рис.4). Ймовірно, це пов’язано з відкриттям шкіл, а також із необхідністю медичного огляду школярів. 5. Кількість людей, які одужують, продовжує зростати і становить близько 1210 нових одужалих на день. Хоча темпи одужання все ще значно менші за темпи збільшення кількості нових інфекцій. Імовірно, зростає частка людей, які фактично одужали на самоізоляції, але офіційно не виписані або не пройшли повторне ПЛР-тестування. 6. У середньому по Україні кількість ПЛР-тестів, витрачених на одне нове виявлення, майже не змінилася. Середнє значення за останній тиждень – 8.7 тестів на нове виявлення, що відповідає відсотку виявлення 11.5%. Однак цей показник дуже різний для регіонів України, найгірший показник у Тернопільській області – 3.6 тестів на одне виявлення, що відповідає відсотку виявлення 27.5%, при тому, що в загальну кількість тестів входять як повторні тестування, так і тестування при одужанні. http://www.nas.gov.ua/UA/Messages/Pages ... ageID=6890
Слушай, здесь в Украине обсуждается тема коронавируса в Украине. "Хохлы" у тебя в одном месте. У москалей полно своих ресурсов. Знаем мы все цель вкладчиков, Трактористов и им подобных. Это всё один бот.