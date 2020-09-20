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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 21 вер, 2020 03:52
Пандемія коронавірусу закінчиться в найкращому випадку в 2022 році. Такий термін назвав засновник компанії Microsoft Білл Гейтс в інтерв'ю телеканалу Fox News.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Додано: Пон 21 вер, 2020 09:47
Не пытался аппроксимировать данные, но по виду графиков все параметры - количество новых случаев, активных случаев, смертей - растут скорее не линейно, а по экспоненте.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася, Igneus - бан.
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