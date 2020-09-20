С 18 сентября 2020 года украинским предприятием “Диапроф-Мед” введено в обращение и эксплуатацию медицинское изделие для диагностики in vitro — DIA®-SARS-CoV-2-Ag — Тест-система иммуноферментная для выявления антигена коронавируса SARS-CoV-2. Об этом сообщает сайт компании-производителя, передает УНН.
“Тест-система предназначена для выявления антигена коронавируса SARS-CoV-2 в образцах сыворотки и плазмы крови человека методом иммуноферментного анализа с использованием стандартного оборудования для ИФА открытого типа”, — сказано в сообщении. ...... Также напомним, ранее украинские ученые “Диапроф-Мед” разработали и представили на рынке ИФА-тесты на обнаружение антител к “ковиду”. Эти тест-системы в последние были признаны одними из лучших в мире.
«Укрзализныця» с 21 сентября возобновит продажу билетов в ряде городов и районов, которые были в «красной зоне» карантина, а на станциях снова будет осуществляться посадка пассажиров, сообщает пресс-служба Укрзализныци.
Министерство здравоохранения при формировании бюджета на 2021 год заложило повышение заработной платы врачам от 22 до 25 тысяч гривен. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.
"Мы заложили все лекарства, которые необходимо, например, при лечении инфаркта, инсульта или при родах, при сложных родах, те лекарства, которые нужны в "экстренке", - сказал Степанов. ......... "Мы исходили из того, что мы должны обеспечить минимум, необходимый для функционирования нашей медицины. Мы выходили, что заработная плата медицинского работника - врача должна составлять от 22 до 25 тысяч гривен. Это средняя начальная заработная плата. Мы исходили из того, что средняя заработная плата медицинской сестры должна составлять около 17-18 тысяч гривен и младшего медицинского персонала - не менее 12 тысяч гривен", - рассказал Степанов.
"За прошедшую неделю, то есть с понедельника по воскресенье, у нас заболело 21 556 человек. При этом на позапрошлой неделе было 18 729 человек. Почти на 3000 больше заболевших за неделю", - рассказал Степанов. ........ "За прошедшую неделю эта цифра составила - 3740 пациентов. Это также больше, чем на позапрошлой неделе, где была цифра 2 920 человек", - рассказал Степанов.
«Укрзализныця» с 21 сентября возобновит продажу билетов в ряде городов и районов, которые были в «красной зоне» карантина, а на станциях снова будет осуществляться посадка пассажиров, сообщает пресс-служба Укрзализныци.
Народ, будем надеяться, что за последние несколько дней все желающие излить желчь это уже сделали и на ветке будет более деловая атмосфера. Учитывая развитие событий тема будет актуальна ещё достаточно долго. Так что прошу всех - возвращайтесь к теме. И просто возвращайтесь.
"Сегодня, на 56 году жизни, скончался государственный и политический деятель, заместитель премьер-министра Узбекистана Уктам Барноев ... Ранее стало известно, что он проходил лечение в одной из столичных клиник от коронавируса", - сообщили в СМИ.