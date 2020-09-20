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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1828182918301831>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 261
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
32
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
56
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
40
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
15
Найманий працівник, втратив роботу
5%
14
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
15%
40
Всього голосів : 261
Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 03:52

Пандемія коронавірусу закінчиться в найкращому випадку в 2022 році. Такий термін назвав засновник компанії Microsoft Білл Гейтс в інтерв'ю телеканалу Fox News.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 09:47

  montagvide написав:.......
«Прогноз РГ-20»
ВИСНОВКИ
1. Статистика по Україні продовжує демонструвати зростання приблизно сталими темпами. Кількість нових хворих зростає майже лінійно. ....

Не пытался аппроксимировать данные, но по виду графиков все параметры - количество новых случаев, активных случаев, смертей - растут скорее не линейно, а по экспоненте.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
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Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 11:21

С 18 сентября 2020 года украинским предприятием “Диапроф-Мед” введено в обращение и эксплуатацию медицинское изделие для диагностики in vitro — DIA®-SARS-CoV-2-Ag — Тест-система иммуноферментная для выявления антигена коронавируса SARS-CoV-2. Об этом сообщает сайт компании-производителя, передает УНН.

“Тест-система предназначена для выявления антигена коронавируса SARS-CoV-2 в образцах сыворотки и плазмы крови человека методом иммуноферментного анализа с использованием стандартного оборудования для ИФА открытого типа”, — сказано в сообщении.
......
Также напомним, ранее украинские ученые “Диапроф-Мед” разработали и представили на рынке ИФА-тесты на обнаружение антител к “ковиду”. Эти тест-системы в последние были признаны одними из лучших в мире.

https://www.unn.com.ua/ru/news/1892685-v-ukrayini-rozrobili-noviy-test-na-covid-19-viyavlyaye-antigen
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 11:26

«Укрзализныця» с 21 сентября возобновит продажу билетов в ряде городов и районов, которые были в «красной зоне» карантина, а на станциях снова будет осуществляться посадка пассажиров, сообщает пресс-служба Укрзализныци.

Подробнее: https://www.capital.ua/ru/news/145940-u ... z6YfAjRFtD
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Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 11:35

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Не нашел приличную ссылку дабы проиллюстрировать новость по радио эхо Москвы. У них два препарата одобренные тамошним Минздравом поступили в аптеки, рекомендуют для лечения "легкой" формы
https://nangs.org/news/coronavirus/prep ... onedelynik
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Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 11:45

Министерство здравоохранения при формировании бюджета на 2021 год заложило повышение заработной платы врачам от 22 до 25 тысяч гривен. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

"Мы заложили все лекарства, которые необходимо, например, при лечении инфаркта, инсульта или при родах, при сложных родах, те лекарства, которые нужны в "экстренке", - сказал Степанов.
.........
"Мы исходили из того, что мы должны обеспечить минимум, необходимый для функционирования нашей медицины. Мы выходили, что заработная плата медицинского работника - врача должна составлять от 22 до 25 тысяч гривен. Это средняя начальная заработная плата. Мы исходили из того, что средняя заработная плата медицинской сестры должна составлять около 17-18 тысяч гривен и младшего медицинского персонала - не менее 12 тысяч гривен", - рассказал Степанов.

https://www.unn.com.ua/ru/news/1892747-byudzhet-2021-moz-zaklalo-pidvischennya-zarplat-likaryam-vid-22-do-25-tisyach-griven
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Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 11:50

"За прошедшую неделю, то есть с понедельника по воскресенье, у нас заболело 21 556 человек. При этом на позапрошлой неделе было 18 729 человек. Почти на 3000 больше заболевших за неделю", - рассказал Степанов.
........
"За прошедшую неделю эта цифра составила - 3740 пациентов. Это также больше, чем на позапрошлой неделе, где была цифра 2 920 человек", - рассказал Степанов.

https://www.unn.com.ua/ru/news/1892740-kilkist-zakhvorilikh-i-gospitalizovanikh-z-covid-19-za-tizhden-pokazala-zrostannya-moz
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Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 11:52

  ЛАД написав:
«Укрзализныця» с 21 сентября возобновит продажу билетов в ряде городов и районов, которые были в «красной зоне» карантина, а на станциях снова будет осуществляться посадка пассажиров, сообщает пресс-служба Укрзализныци.

Подробнее: https://www.capital.ua/ru/news/145940-u ... asnoy-zone

Там вакцину нашли?
или не успевают (не делают) тесты?
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 11:55

Народ, будем надеяться, что за последние несколько дней все желающие излить желчь это уже сделали и на ветке будет более деловая атмосфера.
Учитывая развитие событий тема будет актуальна ещё достаточно долго.
Так что прошу всех - возвращайтесь к теме. И просто возвращайтесь.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 12:28

"Сегодня, на 56 году жизни, скончался государственный и политический деятель, заместитель премьер-министра Узбекистана Уктам Барноев ... Ранее стало известно, что он проходил лечение в одной из столичных клиник от коронавируса", - сообщили в СМИ.

https://www.unn.com.ua/ru/news/1892663-vid-covid-19-pomer-vitse-premyer-ministr-uzbekistanu-barnoyev
ЛАД
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