Министерство здравоохранения при формировании бюджета на 2021 год заложило повышение заработной платы врачам от 22 до 25 тысяч гривен. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.
"Мы заложили все лекарства, которые необходимо, например, при лечении инфаркта, инсульта или при родах, при сложных родах, те лекарства, которые нужны в "экстренке", - сказал Степанов. ......... "Мы исходили из того, что мы должны обеспечить минимум, необходимый для функционирования нашей медицины. Мы выходили, что заработная плата медицинского работника - врача должна составлять от 22 до 25 тысяч гривен. Это средняя начальная заработная плата. Мы исходили из того, что средняя заработная плата медицинской сестры должна составлять около 17-18 тысяч гривен и младшего медицинского персонала - не менее 12 тысяч гривен", - рассказал Степанов.
Я бы эту предвыборную мудотень делил на два. О цифрах. Сразу считаем, что "минимальная" в документе будет "максимальная со всеми надбавками" на практике и идем дальше. 1) Рост расходов на медицину планируется на уровне 30% от цифр этого года. Откуда там возьмется трехкратное увеличение зарплат медперсоналу? 2) Цифра указана, как обычно "грязными", то есть треть от обещанного нужно отнять, чтобы получилось "на руки". Но даже в этом случае бюджета на двукратный подъем ЗП не хватит. 3) Поднять ЗП до указанного уровня все же можно, но при условии немедленного закрытия(полной передачи в коммунальные руки с последующим банкротством) от 50% медучреждений
Великобритания не сможет получить эффективную вакцину от нового коронавируса как минимум до весны 2021 года, а потому любые введенные новые ограничительные меры на фоне роста заболеваемости в стране могут продлиться до полугода. Об этом в понедельник сообщила газета The Times со ссылкой на научных советников, консультирующих премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона. ....... В воскресенье было объявлено о том, что за сутки в стране инфекция была подтверждена у 3 899 человек, а до этого два дня подряд данный показатель превышал отметку в 4 тыс. случаев. Это самый высокий уровень с 8 мая.
antey1969 По п.2 - если он называет начисленную зарплату, то на руки будет на 19,5% меньше. Но это детали. В такие зарплаты в следующем году не верю, учитывая все остальные экономические планы и прогнозы. Так поднять зарплаты можно, если сделать курс доллара где-нибудь в районе 40+ с соответствующей инфляцией. Но такое, вроде, никто не планирует. Интересно, что будут объяснять в следующем году.
Думаю, что запрошенные Степановым 296 млрд. просто не выделят и его объяснения будут: "Ну, не шмогла я не шмогла".
, в проекте госбюджета на 2021 год расходы на здравоохранение составят 190 млрд грн, из них 123 млрд грн — на реализацию программы медицинских гарантий. На борьбу с COVID-19 заложено 19 млрд грн, из них 16 млрд грн — на предоставление медуслуг в рамках программы медгарантий, 2,6 млрд грн — расходы на вакцинацию от COVID-19, 1 млрд грн — на оборудование рабочих мест учителей техническими средствами для дистанционного обучения