Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

тему Відповісти

на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1828182918301831 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 261 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 16% 41 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 12% 32 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 56 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 9 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 5% 14 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 40 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 15 Найманий працівник, втратив роботу 5% 14 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 15% 40 Всього голосів : 261 Додано: Пон 21 вер, 2020 12:33 ЛАД написав: Министерство здравоохранения при формировании бюджета на 2021 год заложило повышение заработной платы врачам от 22 до 25 тысяч гривен. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.



"Мы заложили все лекарства, которые необходимо, например, при лечении инфаркта, инсульта или при родах, при сложных родах, те лекарства, которые нужны в "экстренке", - сказал Степанов.

.........

"Мы исходили из того, что мы должны обеспечить минимум, необходимый для функционирования нашей медицины. Мы выходили, что заработная плата медицинского работника - врача должна составлять от 22 до 25 тысяч гривен. Это средняя начальная заработная плата. Мы исходили из того, что средняя заработная плата медицинской сестры должна составлять около 17-18 тысяч гривен и младшего медицинского персонала - не менее 12 тысяч гривен", - рассказал Степанов.

https://www.unn.com.ua/ru/news/1892747-byudzhet-2021-moz-zaklalo-pidvischennya-zarplat-likaryam-vid-22-do-25-tisyach-griven

Я бы эту предвыборную мудотень делил на два.

О цифрах. Сразу считаем, что "минимальная" в документе будет "максимальная со всеми надбавками" на практике и идем дальше.

1) Рост расходов на медицину планируется на уровне 30% от цифр этого года. Откуда там возьмется трехкратное увеличение зарплат медперсоналу?

2) Цифра указана, как обычно "грязными", то есть треть от обещанного нужно отнять, чтобы получилось "на руки". Но даже в этом случае бюджета на двукратный подъем ЗП не хватит.

3) Поднять ЗП до указанного уровня все же можно, но при условии немедленного закрытия(полной передачи в коммунальные руки с последующим банкротством) от 50% медучреждений Я бы эту предвыборную мудотень делил на два.О цифрах. Сразу считаем, что "минимальная" в документе будет "максимальная со всеми надбавками" на практике и идем дальше.1) Рост расходов на медицину планируется на уровне 30% от цифр этого года. Откуда там возьмется трехкратное увеличение зарплат медперсоналу?2) Цифра указана, как обычно "грязными", то есть треть от обещанного нужно отнять, чтобы получилось "на руки". Но даже в этом случае бюджета на двукратный подъем ЗП не хватит.3) Поднять ЗП до указанного уровня все же можно, но при условии немедленного закрытия(полной передачи в коммунальные руки с последующим банкротством) от 50% медучреждений antey1969 1

Повідомлень: 9898 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1167 раз. Подякували: 2701 раз. Профіль 2 2 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 21 вер, 2020 12:39 Великобритания не сможет получить эффективную вакцину от нового коронавируса как минимум до весны 2021 года , а потому любые введенные новые ограничительные меры на фоне роста заболеваемости в стране могут продлиться до полугода. Об этом в понедельник сообщила газета The Times со ссылкой на научных советников, консультирующих премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона.

.......

В воскресенье было объявлено о том, что за сутки в стране инфекция была подтверждена у 3 899 человек, а до этого два дня подряд данный показатель превышал отметку в 4 тыс. случаев. Это самый высокий уровень с 8 мая.

Подробнее: https://www.capital.ua/ru/news/145949-v ... z6YfT5vAxD Подробнее: Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 21 вер, 2020 13:04, всього редагувалось 1 раз. ЛАД 2 Повідомлень: 17237 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4543 раз. Подякували: 4226 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 21 вер, 2020 12:58 antey1969

По п.2 - если он называет начисленную зарплату, то на руки будет на 19,5% меньше.

Но это детали.

В такие зарплаты в следующем году не верю, учитывая все остальные экономические планы и прогнозы.

Так поднять зарплаты можно, если сделать курс доллара где-нибудь в районе 40+ с соответствующей инфляцией. Но такое, вроде, никто не планирует.

Интересно, что будут объяснять в следующем году.



Думаю, что запрошенные Степановым 296 млрд. просто не выделят и его объяснения будут: "Ну, не шмогла я не шмогла".

, в проекте госбюджета на 2021 год расходы на здравоохранение составят 190 млрд грн, из них 123 млрд грн — на реализацию программы медицинских гарантий. На борьбу с COVID-19 заложено 19 млрд грн, из них 16 млрд грн — на предоставление медуслуг в рамках программы медгарантий, 2,6 млрд грн — расходы на вакцинацию от COVID-19, 1 млрд грн — на оборудование рабочих мест учителей техническими средствами для дистанционного обучения

Подробнее: https://www.capital.ua/ru/news/145950-m ... z6YfajNcNQ По п.2 - если он называет начисленную зарплату, то на руки будет на 19,5% меньше.Но это детали.В такие зарплаты в следующем году не верю, учитывая все остальные экономические планы и прогнозы.Так поднять зарплаты можно, если сделать курс доллара где-нибудь в районе 40+ с соответствующей инфляцией. Но такое, вроде, никто не планирует.Интересно, что будут объяснять в следующем году.Думаю, что запрошенные Степановым 296 млрд. просто не выделят и его объяснения будут: "Ну, не шмогла я не шмогла".Подробнее: ЛАД 2 Повідомлень: 17237 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4543 раз. Подякували: 4226 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 21 вер, 2020 13:21 ЛАД написав: Думаю, что запрошенные Степановым 296 млрд. просто не выделят и его объяснения будут: "Ну, не шмогла я не шмогла". Думаю, что запрошенные Степановым 296 млрд. просто не выделят и его объяснения будут: "Ну, не шмогла я не шмогла".



Степанов баллотируется в одесскую обл.раду от Слуг народа под номером 1.

Будет он в следующем году министром или нет, еще большой вопрос. Степанов баллотируется в одесскую обл.раду от Слуг народа под номером 1.Будет он в следующем году министром или нет, еще большой вопрос. Не читаю Будивельника, пустая трата времени freeze 4 Повідомлень: 18424 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4431 раз. Подякували: 7146 раз. Профіль 22 3 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 1828182918301831 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: stm і 4 гостейМодератори: ТупУм Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Валютный рынок в мире 1 ... 721 , 722 , 723

Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 7229 1650327

ЛОБ П'ят 18 вер, 2020 14:01