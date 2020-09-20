RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1828182918301831

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 261
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
32
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
56
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
40
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
15
Найманий працівник, втратив роботу
5%
14
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
15%
40
Всього голосів : 261
Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 12:33

  ЛАД написав:
Министерство здравоохранения при формировании бюджета на 2021 год заложило повышение заработной платы врачам от 22 до 25 тысяч гривен. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

"Мы заложили все лекарства, которые необходимо, например, при лечении инфаркта, инсульта или при родах, при сложных родах, те лекарства, которые нужны в "экстренке", - сказал Степанов.
.........
"Мы исходили из того, что мы должны обеспечить минимум, необходимый для функционирования нашей медицины. Мы выходили, что заработная плата медицинского работника - врача должна составлять от 22 до 25 тысяч гривен. Это средняя начальная заработная плата. Мы исходили из того, что средняя заработная плата медицинской сестры должна составлять около 17-18 тысяч гривен и младшего медицинского персонала - не менее 12 тысяч гривен", - рассказал Степанов.

https://www.unn.com.ua/ru/news/1892747-byudzhet-2021-moz-zaklalo-pidvischennya-zarplat-likaryam-vid-22-do-25-tisyach-griven

Я бы эту предвыборную мудотень делил на два.
О цифрах. Сразу считаем, что "минимальная" в документе будет "максимальная со всеми надбавками" на практике и идем дальше.
1) Рост расходов на медицину планируется на уровне 30% от цифр этого года. Откуда там возьмется трехкратное увеличение зарплат медперсоналу?
2) Цифра указана, как обычно "грязными", то есть треть от обещанного нужно отнять, чтобы получилось "на руки". Но даже в этом случае бюджета на двукратный подъем ЗП не хватит.
3) Поднять ЗП до указанного уровня все же можно, но при условии немедленного закрытия(полной передачи в коммунальные руки с последующим банкротством) от 50% медучреждений
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 9900
З нами з: 30.11.11
Подякував: 1168 раз.
Подякували: 2701 раз.
 
Профіль
2
2
1
Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 12:39

Великобритания не сможет получить эффективную вакцину от нового коронавируса как минимум до весны 2021 года, а потому любые введенные новые ограничительные меры на фоне роста заболеваемости в стране могут продлиться до полугода. Об этом в понедельник сообщила газета The Times со ссылкой на научных советников, консультирующих премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона.
.......
В воскресенье было объявлено о том, что за сутки в стране инфекция была подтверждена у 3 899 человек, а до этого два дня подряд данный показатель превышал отметку в 4 тыс. случаев. Это самый высокий уровень с 8 мая.

Подробнее: https://www.capital.ua/ru/news/145949-v ... z6YfT5vAxD
Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 21 вер, 2020 13:04, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 17239
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4543 раз.
Подякували: 4226 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 12:58

antey1969
По п.2 - если он называет начисленную зарплату, то на руки будет на 19,5% меньше.
Но это детали.
В такие зарплаты в следующем году не верю, учитывая все остальные экономические планы и прогнозы.
Так поднять зарплаты можно, если сделать курс доллара где-нибудь в районе 40+ с соответствующей инфляцией. Но такое, вроде, никто не планирует.
Интересно, что будут объяснять в следующем году.

Думаю, что запрошенные Степановым 296 млрд. просто не выделят и его объяснения будут: "Ну, не шмогла я не шмогла".
, в проекте госбюджета на 2021 год расходы на здравоохранение составят 190 млрд грн, из них 123 млрд грн — на реализацию программы медицинских гарантий. На борьбу с COVID-19 заложено 19 млрд грн, из них 16 млрд грн — на предоставление медуслуг в рамках программы медгарантий, 2,6 млрд грн — расходы на вакцинацию от COVID-19, 1 млрд грн — на оборудование рабочих мест учителей техническими средствами для дистанционного обучения

Подробнее: https://www.capital.ua/ru/news/145950-m ... z6YfajNcNQ
ЛАД
2
 
Повідомлень: 17239
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4543 раз.
Подякували: 4226 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 13:21

  ЛАД написав:Думаю, что запрошенные Степановым 296 млрд. просто не выделят и его объяснения будут: "Ну, не шмогла я не шмогла".


Степанов баллотируется в одесскую обл.раду от Слуг народа под номером 1.
Будет он в следующем году министром или нет, еще большой вопрос.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
freeze
4
 
Повідомлень: 18424
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4431 раз.
Подякували: 7146 раз.
 
Профіль
22
3
5
Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 14:33

Всемирная организация здравоохранения одобрила проведение третьей фазы клинических испытаний африканских лекарственных трав для лечения COVID-19
......
Если традиционный продукт медицины окажется безопасным, эффективным и гарантированного качества, ВОЗ будет рекомендовать его для крупномасштабного местного производства", - заявил директор отдела всеобщего охвата услугами здравоохранения регионального бюро ВОЗ в Африке Проспер Тумусииме.

Партнерами ВОЗ выступают Африканский центр по контролю и профилактике заболеваний и Комиссия Африканского союза по социальным вопросам.

https://kurs.com.ua/novost/216284-voz-razreshila-lechit-covid-19-travami
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася, Igneus - бан.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 17239
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4543 раз.
Подякували: 4226 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 15:37

  ЛАД написав:
Всемирная организация здравоохранения одобрила проведение третьей фазы клинических испытаний африканских лекарственных трав для лечения COVID-19
......
Если традиционный продукт медицины окажется безопасным, эффективным и гарантированного качества, ВОЗ будет рекомендовать его для крупномасштабного местного производства", - заявил директор отдела всеобщего охвата услугами здравоохранения регионального бюро ВОЗ в Африке Проспер Тумусииме.

Партнерами ВОЗ выступают Африканский центр по контролю и профилактике заболеваний и Комиссия Африканского союза по социальным вопросам.

https://kurs.com.ua/novost/216284-voz-razreshila-lechit-covid-19-travami

Пора бы и нам подсуетиться. Заодно и освоить с пользой пару ярдов бюджетной бумаги.
Вакцина на основе картохи, тыквы, чеснока и сала(чесалькартын пероральный) побочных эффектов при умеренном употреблении однозначно не даст.
Правда будут проблемы с закупкой ингредиентов. Картоха должна быть лишь хоббитско-новозеландской, чеснок январский производства техасщины, сало кошерное арабского разлива, а тыква подойдет только с антарктических полуночных грядок. ВОЗ будет рекомендовать, однозначно, но только на территории Украины.
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 9900
З нами з: 30.11.11
Подякував: 1168 раз.
Подякували: 2701 раз.
 
Профіль
2
2
1
Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 15:42

antey1969
:lol:
ЛАД
2
 
Повідомлень: 17239
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4543 раз.
Подякували: 4226 раз.
 
Профіль
2
2
5
  #<1 ... 1828182918301831
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: greenozon, Волгарь і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 721, 722, 723
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7229 1650411
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 18 вер, 2020 14:01
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
izibank (231)
21.09.2020 17:03
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.