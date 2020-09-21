Министерство здравоохранения при формировании бюджета на 2021 год заложило повышение заработной платы врачам от 22 до 25 тысяч гривен. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.
"Мы заложили все лекарства, которые необходимо, например, при лечении инфаркта, инсульта или при родах, при сложных родах, те лекарства, которые нужны в "экстренке", - сказал Степанов. ......... "Мы исходили из того, что мы должны обеспечить минимум, необходимый для функционирования нашей медицины. Мы выходили, что заработная плата медицинского работника - врача должна составлять от 22 до 25 тысяч гривен. Это средняя начальная заработная плата. Мы исходили из того, что средняя заработная плата медицинской сестры должна составлять около 17-18 тысяч гривен и младшего медицинского персонала - не менее 12 тысяч гривен", - рассказал Степанов.
Я бы эту предвыборную мудотень делил на два. О цифрах. Сразу считаем, что "минимальная" в документе будет "максимальная со всеми надбавками" на практике и идем дальше. 1) Рост расходов на медицину планируется на уровне 30% от цифр этого года. Откуда там возьмется трехкратное увеличение зарплат медперсоналу?
Был бы COVID Хотя на форуме кишмя кишит атеистов разных, которым же во что-то верить надо
montagvide написав:....... «Прогноз РГ-20» ВИСНОВКИ 1. Статистика по Україні продовжує демонструвати зростання приблизно сталими темпами. Кількість нових хворих зростає майже лінійно. ....
Не пытался аппроксимировать данные, но по виду графиков все параметры - количество новых случаев, активных случаев, смертей - растут скорее не линейно, а по экспоненте.
Одесские чиновники от здравоохранения изобретают все новые способы присвоения бюджетных средств под предлогом борьбы с эпидемией коронавируса.
Работает она очень просто: пациенту, у которого диагностировали Covid-19, протекающий бессимптомно или в легкой форме, убедительно рекомендуют все-таки ложиться в больницу; по документам его проводят как человека, нуждающегося в интенсивной терапии, в которой он по факту не нуждается. А потом еще отказываются выписывать, даже когда у него не только отсутствуют симптомы, но иногда и ПЦР-тест показывает, что вируса в организме нет: мол, один тест еще ничего не значит, и надо делать повторный, а иногда и третий — чтобы уж точно убедиться.
В то же время, зачастую находящиеся в более тяжелом состоянии больные, нуждающиеся в неотложной помощи, могут по неделе ожидать госпитализации под предлогом того, что в больнице нет мест!
Разгадка проста: государство выделяет на лечение больных Covid-19 значительные деньги. Сумма считается по сложной формуле, зависящей от загрузки больничных коек и других параметров. Так что чем больше больных — тем больше денег получает больница. Но при этом лечение действительно больных людей, особенно находящихся в тяжелом состоянии, действительно стоит дорого. Тогда как «здоровые» больные больших расходов не требуют. То есть, заменив реальных больных фиктивными, можно добиться того, что на счетах больницы будут оседать значительные средства, которые можно будет украсть.