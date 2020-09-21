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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1829183018311832 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 261 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 16% 41 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 12% 32 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 56 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 9 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 5% 14 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 40 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 15 Найманий працівник, втратив роботу 5% 14 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 15% 40 Всього голосів : 261 Додано: Пон 21 вер, 2020 23:42 antey1969 написав: ЛАД написав: Министерство здравоохранения при формировании бюджета на 2021 год заложило повышение заработной платы врачам от 22 до 25 тысяч гривен. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.



"Мы заложили все лекарства, которые необходимо, например, при лечении инфаркта, инсульта или при родах, при сложных родах, те лекарства, которые нужны в "экстренке", - сказал Степанов.

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"Мы исходили из того, что мы должны обеспечить минимум, необходимый для функционирования нашей медицины. Мы выходили, что заработная плата медицинского работника - врача должна составлять от 22 до 25 тысяч гривен. Это средняя начальная заработная плата. Мы исходили из того, что средняя заработная плата медицинской сестры должна составлять около 17-18 тысяч гривен и младшего медицинского персонала - не менее 12 тысяч гривен", - рассказал Степанов.

https://www.unn.com.ua/ru/news/1892747-byudzhet-2021-moz-zaklalo-pidvischennya-zarplat-likaryam-vid-22-do-25-tisyach-griven

Я бы эту предвыборную мудотень делил на два.

О цифрах. Сразу считаем, что "минимальная" в документе будет "максимальная со всеми надбавками" на практике и идем дальше.

1) Рост расходов на медицину планируется на уровне 30% от цифр этого года. Откуда там возьмется трехкратное увеличение зарплат медперсоналу? Я бы эту предвыборную мудотень делил на два.О цифрах. Сразу считаем, что "минимальная" в документе будет "максимальная со всеми надбавками" на практике и идем дальше.1) Рост расходов на медицину планируется на уровне 30% от цифр этого года. Откуда там возьмется трехкратное увеличение зарплат медперсоналу?





Был бы COVID

Хотя на форуме кишмя кишит атеистов разных, которым же во что-то верить надо Был бы COVIDХотя на форуме кишмя кишит атеистов разных, которым же во что-то верить надо Аlександр Повідомлень: 3522 З нами з: 10.04.08 Подякував: 119 раз. Подякували: 247 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 22 вер, 2020 00:03 ЛАД написав: montagvide написав: .......

«Прогноз РГ-20»

ВИСНОВКИ

1. Статистика по Україні продовжує демонструвати зростання приблизно сталими темпами. Кількість нових хворих зростає майже лінійно. .... .......«Прогноз РГ-20»1. Статистика по Україні продовжує демонструвати зростання приблизно сталими темпами. Кількість нових хворих зростає майже лінійно. ....

Не пытался аппроксимировать данные, но по виду графиков все параметры - количество новых случаев, активных случаев, смертей - растут скорее не линейно, а по экспоненте. Не пытался аппроксимировать данные, но по виду графиков все параметры - количество новых случаев, активных случаев, смертей - растут скорее не линейно, а по экспоненте.

Одесские чиновники от здравоохранения изобретают все новые способы присвоения бюджетных средств под предлогом борьбы с эпидемией коронавируса.



Работает она очень просто: пациенту, у которого диагностировали Covid-19, протекающий бессимптомно или в легкой форме, убедительно рекомендуют все-таки ложиться в больницу; по документам его проводят как человека, нуждающегося в интенсивной терапии, в которой он по факту не нуждается. А потом еще отказываются выписывать, даже когда у него не только отсутствуют симптомы, но иногда и ПЦР-тест показывает, что вируса в организме нет: мол, один тест еще ничего не значит, и надо делать повторный, а иногда и третий — чтобы уж точно убедиться.



В то же время, зачастую находящиеся в более тяжелом состоянии больные, нуждающиеся в неотложной помощи, могут по неделе ожидать госпитализации под предлогом того, что в больнице нет мест!



Разгадка проста: государство выделяет на лечение больных Covid-19 значительные деньги. Сумма считается по сложной формуле, зависящей от загрузки больничных коек и других параметров. Так что чем больше больных — тем больше денег получает больница. Но при этом лечение действительно больных людей, особенно находящихся в тяжелом состоянии, действительно стоит дорого. Тогда как «здоровые» больные больших расходов не требуют. То есть, заменив реальных больных фиктивными, можно добиться того, что на счетах больницы будут оседать значительные средства, которые можно будет украсть.



https://ord-ua.com/2020/09/21/v-odesse- ... -covid-19/ изобретают все новые способы присвоения бюджетных средств под предлогомРаботает она очень просто:А потом еще отказываются выписывать, даже когда у него не только отсутствуют симптомы, но иногда и ПЦР-тест показывает, что вируса в организме нет: мол, один тест еще ничего не значит, и надо делать повторный, а иногда и третий — чтобы уж точно убедиться.В то же время, зачастую находящиеся в более тяжелом состоянии больные, нуждающиеся в неотложной помощи, могут по неделе ожидать госпитализации под предлогом того, что в больнице нет мест!Разгадка проста:Сумма считается по сложной формуле, зависящей от загрузки больничных коек и других параметров. Так что чем больше больных — тем больше денег получает больница. Но при этом лечение действительно больных людей, особенно находящихся в тяжелом состоянии, действительно стоит дорого. Тогда как «здоровые» больные больших расходов не требуют. То есть, Igneus Повідомлень: 718 З нами з: 29.08.18 Подякував: 288 раз. Подякували: 369 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1829183018311832 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 7229 1650568

ЛОБ П'ят 18 вер, 2020 14:01