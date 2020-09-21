Додано: Вів 22 вер, 2020 00:03

ЛАД написав: montagvide написав: .......

«Прогноз РГ-20»

ВИСНОВКИ

1. Статистика по Україні продовжує демонструвати зростання приблизно сталими темпами. Кількість нових хворих зростає майже лінійно. .... .......«Прогноз РГ-20»1. Статистика по Україні продовжує демонструвати зростання приблизно сталими темпами. Кількість нових хворих зростає майже лінійно. ....

Не пытался аппроксимировать данные, но по виду графиков все параметры - количество новых случаев, активных случаев, смертей - растут скорее не линейно, а по экспоненте. Не пытался аппроксимировать данные, но по виду графиков все параметры - количество новых случаев, активных случаев, смертей - растут скорее не линейно, а по экспоненте.

изобретают все новые способы присвоения бюджетных средств под предлогомРаботает она очень просто:А потом еще отказываются выписывать, даже когда у него не только отсутствуют симптомы, но иногда и ПЦР-тест показывает, что вируса в организме нет: мол, один тест еще ничего не значит, и надо делать повторный, а иногда и третий — чтобы уж точно убедиться.В то же время, зачастую находящиеся в более тяжелом состоянии больные, нуждающиеся в неотложной помощи, могут по неделе ожидать госпитализации под предлогом того, что в больнице нет мест!Разгадка проста:Сумма считается по сложной формуле, зависящей от загрузки больничных коек и других параметров. Так что чем больше больных — тем больше денег получает больница. Но при этом лечение действительно больных людей, особенно находящихся в тяжелом состоянии, действительно стоит дорого. Тогда как «здоровые» больные больших расходов не требуют. То есть,