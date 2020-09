Додано: Вів 22 вер, 2020 09:25

в англии удвоение случаев каждую неделю, что говорит о приросте каждый день. в других странах с развитой системой тестирования и фактическим отсутствием жестких ограничений - тоже. только у нас - осцилляция линейного роста. как обычно, есть маленькая ложь, большая ложь и украинская статистика заболеваемости короновирусом



но динамика госпитализаций при этом хорошо согласуется с официальной статистикой, что вероятно обозначает, что все большая часть больных ковид госпитализируется как не ковидники, и в официальную статистику не попадают

It takes little for me to say

I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California