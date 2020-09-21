Министерство здравоохранения при формировании бюджета на 2021 год заложило повышение заработной платы врачам от 22 до 25 тысяч гривен. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.
"Мы заложили все лекарства, которые необходимо, например, при лечении инфаркта, инсульта или при родах, при сложных родах, те лекарства, которые нужны в "экстренке", - сказал Степанов. ......... "Мы исходили из того, что мы должны обеспечить минимум, необходимый для функционирования нашей медицины. Мы выходили, что заработная плата медицинского работника - врача должна составлять от 22 до 25 тысяч гривен. Это средняя начальная заработная плата. Мы исходили из того, что средняя заработная плата медицинской сестры должна составлять около 17-18 тысяч гривен и младшего медицинского персонала - не менее 12 тысяч гривен", - рассказал Степанов.
Я бы эту предвыборную мудотень делил на два. О цифрах. Сразу считаем, что "минимальная" в документе будет "максимальная со всеми надбавками" на практике и идем дальше. 1) Рост расходов на медицину планируется на уровне 30% от цифр этого года. Откуда там возьмется трехкратное увеличение зарплат медперсоналу?
Был бы COVID Хотя на форуме кишмя кишит атеистов разных, которым же во что-то верить надо
montagvide написав:....... «Прогноз РГ-20» ВИСНОВКИ 1. Статистика по Україні продовжує демонструвати зростання приблизно сталими темпами. Кількість нових хворих зростає майже лінійно. ....
Не пытался аппроксимировать данные, но по виду графиков все параметры - количество новых случаев, активных случаев, смертей - растут скорее не линейно, а по экспоненте.
Одесские чиновники от здравоохранения изобретают все новые способы присвоения бюджетных средств под предлогом борьбы с эпидемией коронавируса.
Работает она очень просто: пациенту, у которого диагностировали Covid-19, протекающий бессимптомно или в легкой форме, убедительно рекомендуют все-таки ложиться в больницу; по документам его проводят как человека, нуждающегося в интенсивной терапии, в которой он по факту не нуждается. А потом еще отказываются выписывать, даже когда у него не только отсутствуют симптомы, но иногда и ПЦР-тест показывает, что вируса в организме нет: мол, один тест еще ничего не значит, и надо делать повторный, а иногда и третий — чтобы уж точно убедиться.
В то же время, зачастую находящиеся в более тяжелом состоянии больные, нуждающиеся в неотложной помощи, могут по неделе ожидать госпитализации под предлогом того, что в больнице нет мест!
Разгадка проста: государство выделяет на лечение больных Covid-19 значительные деньги. Сумма считается по сложной формуле, зависящей от загрузки больничных коек и других параметров. Так что чем больше больных — тем больше денег получает больница. Но при этом лечение действительно больных людей, особенно находящихся в тяжелом состоянии, действительно стоит дорого. Тогда как «здоровые» больные больших расходов не требуют. То есть, заменив реальных больных фиктивными, можно добиться того, что на счетах больницы будут оседать значительные средства, которые можно будет украсть.
Вакцина против COVID-19 из России: сфабрикованные данные и низкая эффективность препарата. Исследование подверглось критике со стороны научного сообщества не только из-за ограниченного размера и продолжительности, но и из-за неполноты результатов. Также вызывает беспокойство то, что, вопреки предыдущим заявлениям, в исследованиях принимали участие только молодые люди (в возрасте 20-30 лет), в некоторые части фазы 1 были включены только мужчины, а слепых или плацебо-контролируемых испытаний не проводилось .
Lady_N написав:в исследованиях принимали участие только молодые люди (в возрасте 20-30 лет), в некоторые части фазы 1 были включены только мужчины, а слепых или плацебо-контролируемых испытаний не проводилось .
Чинушам из воз невдомек что даже если вакцина будет применяться только среди молодых 20-30 лет и будет давать хоть короткий иммунитет, то это уже покроет значительную часть бессимптомных распространителей. Позволит запустить и обслуживать бизнес, школы, общественный транспорт, защитить молодых врачей. И все это не превратится в рассадники инфекции с кучей носителей которые даже не кашляют.
Lady_N написав:Между тем Россия уже заключила контракты на поставку препарата в такие страны, как Индия, Бразилия и Мексика.
Не точно, но что-то мне подсказывает, что для Индии и Бразили 20-30-40 лет это средний возраст тамошнего населения.
st512 написав:... и будет давать хоть короткий иммунитет, то это уже покроет значительную часть бессимптомных распространителей. Позволит запустить и обслуживать бизнес, школы, общественный транспорт, защитить молодых врачей. И все это не превратится в рассадники инфекции с кучей носителей которые даже не кашляют.
Бессимптомные - это даже не больные, а ошибки чувствительности пцр-тестов, которые находят вирус там, где его нет
Если, сейчас начать делать подобные тесты по другим заболеваниям, окажется, что каждый человек, стабильно "безсимптомно" "болеет" десятком разных ОРВИ
safonovstanislav написав:Бессимптомные - это даже не больные, а ошибки чувствительности пцр-тестов, которые находят вирус там, где его нет
Безусловно доля истины в этом есть. И даже если мы вычеркнем всех "бессимптомных" распространителей, то симтомных эта вакцина тоже защитит от заражения и распространения. Тут уже кому как хочется трактовать и называть этих 20-30 летних граждан.
в англии удвоение случаев каждую неделю, что говорит о приросте каждый день. в других странах с развитой системой тестирования и фактическим отсутствием жестких ограничений - тоже. только у нас - осцилляция линейного роста. как обычно, есть маленькая ложь, большая ложь и украинская статистика заболеваемости короновирусом
но динамика госпитализаций при этом хорошо согласуется с официальной статистикой, что вероятно обозначает, что все большая часть больных ковид госпитализируется как не ковидники, и в официальную статистику не попадают
It takes little for me to say I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
freeze написав:Жестокий удар по вильнолюдям. ЦИК в фейсбуке сообщила, что допуск в избирательные участки будет осуществляться только в масках. И это верно, не уважающих других людей надо отсекать на пороге.
Позорище, что ещё можно сказать. Могли бы уже хотя бы в день выборов раздать по 1 бесплатной маске.
Ну, а "Для виборців з ознаками респіраторного захворювання у приміщені буде окрема кабінка та скринька для голосування." - это просто фейспалм. Естественный отбор в лучшем своём проявлении. Видимо, посчитали, что ковид слишком медленно уничтожает пенсионеров, решили ускорить процесс проведением выборов. Интересно, скольких человек успеет обкашлять ковидник з ознаками респіраторного захворювання по пути в окрему кабинку.