Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1830183118321833 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 261 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 16% 41 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 12% 32 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 56 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 9 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 5% 14 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 40 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 15 Найманий працівник, втратив роботу 5% 14 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 15% 40 Всього голосів : 261 Додано: Вів 22 вер, 2020 11:05 safonovstanislav написав: freeze написав: Жестокий удар по вильнолюдям.

ЦИК в фейсбуке сообщила, что допуск в избирательные участки будет осуществляться только в масках.

И это верно, не уважающих других людей надо отсекать на пороге. Жестокий удар по вильнолюдям.ЦИК в фейсбуке сообщила, что допуск в избирательные участки будет осуществляться только в масках.И это верно, не уважающих других людей надо отсекать на пороге.

Позорище, что ещё можно сказать. Могли бы уже хотя бы в день выборов раздать по 1 бесплатной маске. Позорище, что ещё можно сказать. Могли бы уже хотя бы в день выборов раздать по 1 бесплатной маске.



Не прибедняйтесь уже в конец. Пять грн можно купить маску в АТБ. Кусок хлеба столько стоит.

Один раз в пять лет сходить проголосовать. Кто выбирает кусочек хлеба вместо проголосовать это очень правильно. Такие на выборах и на фиг не нужны.

Тут субсидий урезают в следующем году на миллиарды, а вы копейки просите.





safonovstanislav написав: Интересно, скольких человек успеет обкашлять ковидник з ознаками респіраторного захворювання по пути в окрему кабинку. Интересно, скольких человек успеет обкашлять ковидник з ознаками респіраторного захворювання по пути в окрему кабинку.



То вы тут доказываете, что коронавирус это типа насморка, то вдруг насморк при подходе к избирательному участку превращается в монстра.

Я бы не пускал кашляющих на участки, но сейчас появятся юристы и доступно объяснят, что право на голосование есть священное право человека и это заложено в какой-то статье Конституции, и лишение кашляющего права проголосовать на выборах может быть обжаловано в европейском суде. Не прибедняйтесь уже в конец. Пять грн можно купить маску в АТБ. Кусок хлеба столько стоит.Один раз в пять лет сходить проголосовать. Кто выбирает кусочек хлеба вместо проголосовать это очень правильно. Такие на выборах и на фиг не нужны.Тут субсидий урезают в следующем году на миллиарды, а вы копейки просите.То вы тут доказываете, что коронавирус это типа насморка, то вдруг насморк при подходе к избирательному участку превращается в монстра.Я бы не пускал кашляющих на участки, но сейчас появятся юристы и доступно объяснят, что право на голосование есть священное право человека и это заложено в какой-то статье Конституции, и лишение кашляющего права проголосовать на выборах может быть обжаловано в европейском суде. Не читаю Будивельника, пустая трата времени freeze 4 Повідомлень: 18429 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4432 раз. Подякували: 7146 раз. Профіль 22 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 22 вер, 2020 11:19 freeze написав: safonovstanislav написав: freeze написав: Жестокий удар по вильнолюдям.

ЦИК в фейсбуке сообщила, что допуск в избирательные участки будет осуществляться только в масках.

И это верно, не уважающих других людей надо отсекать на пороге. Жестокий удар по вильнолюдям.ЦИК в фейсбуке сообщила, что допуск в избирательные участки будет осуществляться только в масках.И это верно, не уважающих других людей надо отсекать на пороге.

Позорище, что ещё можно сказать. Могли бы уже хотя бы в день выборов раздать по 1 бесплатной маске. Позорище, что ещё можно сказать. Могли бы уже хотя бы в день выборов раздать по 1 бесплатной маске.



Не прибедняйтесь уже в конец. Пять грн можно купить маску в АТБ. Кусок хлеба столько стоит.

Один раз в пять лет сходить проголосовать. Кто выбирает кусочек хлеба вместо проголосовать это очень правильно. Такие на выборах и на фиг не нужны.

Тут субсидий урезают в следующем году на миллиарды, а вы копейки просите. Не прибедняйтесь уже в конец. Пять грн можно купить маску в АТБ. Кусок хлеба столько стоит.Один раз в пять лет сходить проголосовать. Кто выбирает кусочек хлеба вместо проголосовать это очень правильно. Такие на выборах и на фиг не нужны.Тут субсидий урезают в следующем году на миллиарды, а вы копейки просите.

Я имел ввиду, что с учётом того, что маски должны были вообще всегда раздавать бесплатно, в честь выборов, могли бы хоть раз сделать хоть что-то по закону.



А на выборы, я ж не дурной идти, особенно после сообщений про отдельные кабинки для заразных больных в том же помещении. Пусть делают онлайн-голосование, а не комбинат по уничтожению пенсионеров, путём заражения коронавирусом Я имел ввиду, что с учётом того, что маски должны были вообще всегда раздавать бесплатно, в честь выборов, могли бы хоть раз сделать хоть что-то по закону.А на выборы, я ж не дурной идти, особенно после сообщений про отдельные кабинки для заразных больных в том же помещении. Пусть делают онлайн-голосование, а не комбинат по уничтожению пенсионеров, путём заражения коронавирусом safonovstanislav Повідомлень: 2911 З нами з: 10.05.14 Подякував: 212 раз. Подякували: 465 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 22 вер, 2020 11:23 freeze написав: То вы тут доказываете, что коронавирус это типа насморка, то вдруг насморк при подходе к избирательному участку превращается в монстра То вы тут доказываете, что коронавирус это типа насморка, то вдруг насморк при подходе к избирательному участку превращается в монстра

Типа насморка для молодых, многие из которых, лучше пойдут на шашлыки, вместо выборов. Для целевой аудитории большинства кандидатов, 80+, коронавирус - это смертный приговор в 30% случаев Типа насморка для молодых, многие из которых, лучше пойдут на шашлыки, вместо выборов. Для целевой аудитории большинства кандидатов, 80+, коронавирус - это смертный приговор в 30% случаев safonovstanislav Повідомлень: 2911 З нами з: 10.05.14 Подякував: 212 раз. Подякували: 465 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 22 вер, 2020 11:50 freeze написав: Жестокий удар по вильнолюдям.

ЦИК в фейсбуке сообщила, что допуск в избирательные участки будет осуществляться только в масках.

И это верно, не уважающих других людей надо отсекать на пороге. Жестокий удар по вильнолюдям.ЦИК в фейсбуке сообщила, что допуск в избирательные участки будет осуществляться только в масках.И это верно, не уважающих других людей надо отсекать на пороге.

я снова не пойду на выборы,опять буду занят своим натуральным виноградным продуктом я снова не пойду на выборы,опять буду занят своим натуральным виноградным продуктом Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)

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Повідомлень: 4552 З нами з: 03.12.14 Подякував: 606 раз. Подякували: 774 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: Вів 22 вер, 2020 12:52 Раньше и мертвые голосовали, а теперь здоровым без маски нельзя Украина - богатая страна!

ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 12643 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7158 раз. Подякували: 3334 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 22 вер, 2020 12:58 Re: Эпидемия коронавируса в мире Вкладчик1234 написав: а теперь здоровым без маски нельзя а теперь здоровым без маски нельзя

А ведь могли ещё и обязать целовать чудодойственную зе икону.

https://censor.net/ru/news/3220417/zaka ... ego_ubrali А ведь могли ещё и обязать целовать чудодойственную зе икону.

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для Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift Mind the gap.You can't go over your budgets if you don't check! vitaliy_berdinskikh

Повідомлень: 1368 З нами з: 06.08.19 Подякував: 337 раз. Подякували: 160 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 22 вер, 2020 13:00 freeze написав: Жестокий удар по вильнолюдям.

ЦИК в фейсбуке сообщила, что допуск в избирательные участки будет осуществляться только в масках.

И это верно, не уважающих других людей надо отсекать на пороге. Жестокий удар по вильнолюдям.ЦИК в фейсбуке сообщила, что допуск в избирательные участки будет осуществляться только в масках.И это верно, не уважающих других людей надо отсекать на пороге.

Обосравшиеся от теленовостей весной теперь храбро пойдут голосовать в масках - ведь сейчас вирус уже не такой страшный. Обосравшиеся от теленовостей весной теперь храбро пойдут голосовать в масках - ведь сейчас вирус уже не такой страшный.

You can't go over your budgets if you don't check! Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce

для Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift Mind the gap.You can't go over your budgets if you don't check! vitaliy_berdinskikh

Повідомлень: 1368 З нами з: 06.08.19 Подякував: 337 раз. Подякували: 160 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1830183118321833 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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ЛОБ П'ят 18 вер, 2020 14:01