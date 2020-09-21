Додано: Вів 22 вер, 2020 12:52

Раньше и мертвые голосовали, а теперь здоровым без маски нельзя

Украина - богатая страна!

ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте