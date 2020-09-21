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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1831183218331834>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 261
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
32
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
56
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
40
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
15
Найманий працівник, втратив роботу
5%
14
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
15%
40
Всього голосів : 261
Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 11:05

  safonovstanislav написав:
  freeze написав:Жестокий удар по вильнолюдям.
ЦИК в фейсбуке сообщила, что допуск в избирательные участки будет осуществляться только в масках.
И это верно, не уважающих других людей надо отсекать на пороге.

Позорище, что ещё можно сказать. Могли бы уже хотя бы в день выборов раздать по 1 бесплатной маске.


Не прибедняйтесь уже в конец. Пять грн можно купить маску в АТБ. Кусок хлеба столько стоит.
Один раз в пять лет сходить проголосовать. Кто выбирает кусочек хлеба вместо проголосовать это очень правильно. Такие на выборах и на фиг не нужны.
Тут субсидий урезают в следующем году на миллиарды, а вы копейки просите. :mrgreen:


  safonovstanislav написав:Интересно, скольких человек успеет обкашлять ковидник з ознаками респіраторного захворювання по пути в окрему кабинку.


То вы тут доказываете, что коронавирус это типа насморка, то вдруг насморк при подходе к избирательному участку превращается в монстра.
Я бы не пускал кашляющих на участки, но сейчас появятся юристы и доступно объяснят, что право на голосование есть священное право человека и это заложено в какой-то статье Конституции, и лишение кашляющего права проголосовать на выборах может быть обжаловано в европейском суде.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 11:19

  freeze написав:
  safonovstanislav написав:
  freeze написав:Жестокий удар по вильнолюдям.
ЦИК в фейсбуке сообщила, что допуск в избирательные участки будет осуществляться только в масках.
И это верно, не уважающих других людей надо отсекать на пороге.

Позорище, что ещё можно сказать. Могли бы уже хотя бы в день выборов раздать по 1 бесплатной маске.


Не прибедняйтесь уже в конец. Пять грн можно купить маску в АТБ. Кусок хлеба столько стоит.
Один раз в пять лет сходить проголосовать. Кто выбирает кусочек хлеба вместо проголосовать это очень правильно. Такие на выборах и на фиг не нужны.
Тут субсидий урезают в следующем году на миллиарды, а вы копейки просите. :mrgreen:

Я имел ввиду, что с учётом того, что маски должны были вообще всегда раздавать бесплатно, в честь выборов, могли бы хоть раз сделать хоть что-то по закону.

А на выборы, я ж не дурной идти, особенно после сообщений про отдельные кабинки для заразных больных в том же помещении. Пусть делают онлайн-голосование, а не комбинат по уничтожению пенсионеров, путём заражения коронавирусом
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 11:23

  freeze написав:То вы тут доказываете, что коронавирус это типа насморка, то вдруг насморк при подходе к избирательному участку превращается в монстра

Типа насморка для молодых, многие из которых, лучше пойдут на шашлыки, вместо выборов. Для целевой аудитории большинства кандидатов, 80+, коронавирус - это смертный приговор в 30% случаев
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 12:52

Раньше и мертвые голосовали, а теперь здоровым без маски нельзя
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Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 13:00

  freeze написав:Жестокий удар по вильнолюдям.
ЦИК в фейсбуке сообщила, что допуск в избирательные участки будет осуществляться только в масках.
И это верно, не уважающих других людей надо отсекать на пороге.

Обосравшиеся от теленовостей весной теперь храбро пойдут голосовать в масках - ведь сейчас вирус уже не такой страшный.
Mind the gap.
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 14:03

Re: Эпидемия коронавируса в мире

https://news.liga.net/region_news/news/ ... sya-mediki
"По словам чиновницы, 25-я больница Харькова только за три дня — с 16 по 18 сентября — приняла 96 больных коронавирусом. При этом, медучреждение рассчитано всего на 100 пациентов.

"25 людей на сегодняшний день, я разговаривала с главврачом, подали заявления на увольнение"
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 14:05

Re: Эпидемия коронавируса в мире

И еще раз для ковидиотов
https://www.liga.net/politics/opinion/k ... yat-ne-vse
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 14:06

Это можно и в "политику". Как я и говорил, корона - "это второе ато"
1. Если факап неминуем - пугаем, что без маски "корона нападэ". Любой без маски - агент короны
2. Если каким-то чудом угроза немного обошла стороной - пишем "мы створылы армию (медецину) з нуля!"

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Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 14:08

Що нафіг відбувається?

У Київській міській клінічній лікарні №4, яка орієнтована на лікування коронавірусу, за дві доби двоє чоловіків наклали на себе руки. Обидва вистрибнули з одного і того самого вікна другого поверху
.
Більше читайте тут: https://tsn.ua/ukrayina/u-kiyivskiy-lik ... m=lastnews

зі. Мабудь прониклись месседжем від АП Зеленського... :(
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 14:15

  Вкладчик1234 написав:Это можно и в "политику". Как я и говорил, корона - "это второе ато"
1. Если факап неминуем - пугаем, что без маски "корона нападэ". Любой без маски - агент короны
2. Если каким-то чудом угроза немного обошла стороной - пишем "мы створылы армию (медецину) з нуля!"

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Возможно Вы удивитесь, но СИЗов в ковидариях сейчас действительно хватает, аппаратов ИВЛ хватает, возможны затыки только с кислородом, персоналом и своевременным тестированием
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