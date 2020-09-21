От 25-й больницы только что отъехала колонна походных крематориев и поехала в сторону кладбища.
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Додано: Вів 22 вер, 2020 14:19
Re: Эпидемия коронавируса в мире
От 25-й больницы только что отъехала колонна походных крематориев и поехала в сторону кладбища.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Вів 22 вер, 2020 14:20
+2 смерти от короны.
А шо за меседж?
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Додано: Вів 22 вер, 2020 14:23
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Масок хватает (ну наканецта!), ИВЛ хватает (уже даже депутаты сельсоветов "подарили" своим амбулаториям), коек хватает
Не хватает больных, персонала, тестов, кислорода.
Типичный украинский корона-вирус. Я бы сказал хайпо-вирус
Это всё не потому, что каким-то чудом "крыза нас мынула" (пока что) - а благодаря героїчним зусыллям
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Додано: Вів 22 вер, 2020 14:29
Пора начинать уже новый короно-распил: выдавать ділянки ветеранам короно-війни, "активістам, волонтерам", квартиры, звания и пожизненные пенсии
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Додано: Вів 22 вер, 2020 14:33
Новое исследование показало, что некоторые тяжело больные пациенты с COVID-19 часто сталкиваются с психическими расстройствами. Об этом сообщает ВВС.
В работе, опубликованной в медицинском журнале Lancet, британские ученые говорят, что у некоторых людей в тяжелом состоянии наблюдается делирий – расстройство, сопровождающееся помрачением сознания, нарушением внимания, восприятия, мышления и эмоции
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