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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1831183218331834

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 261
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
32
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
56
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
40
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
15
Найманий працівник, втратив роботу
5%
14
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
15%
40
Всього голосів : 261
Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 14:19

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  _Mykola_ написав:И еще раз для ковидиотов

От 25-й больницы только что отъехала колонна походных крематориев и поехала в сторону кладбища.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 14:20

  change_pm написав:
У Київській міській клінічній лікарні №4, яка орієнтована на лікування коронавірусу, за дві доби двоє чоловіків наклали на себе руки. Обидва вистрибнули з одного і того самого вікна другого поверху
.
Більше читайте тут: https://tsn.ua/ukrayina/u-kiyivskiy-lik ... m=lastnews

зі. Мабудь прониклись месседжем від АП Зеленського... :(


+2 смерти от короны.

А шо за меседж?
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 14:23

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  antey1969 написав:Возможно Вы удивитесь, но СИЗов в ковидариях сейчас действительно хватает, аппаратов ИВЛ хватает, возможны затыки только с кислородом, персоналом и своевременным тестированием

Масок хватает (ну наканецта!), ИВЛ хватает (уже даже депутаты сельсоветов "подарили" своим амбулаториям), коек хватает
Не хватает больных, персонала, тестов, кислорода.

Типичный украинский корона-вирус. Я бы сказал хайпо-вирус :)

Это всё не потому, что каким-то чудом "крыза нас мынула" (пока что) - а благодаря героїчним зусыллям :)
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 14:29

Пора начинать уже новый короно-распил: выдавать ділянки ветеранам короно-війни, "активістам, волонтерам", квартиры, звания и пожизненные пенсии
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 14:33

  change_pm написав:
У Київській міській клінічній лікарні №4, яка орієнтована на лікування коронавірусу, за дві доби двоє чоловіків наклали на себе руки. Обидва вистрибнули з одного і того самого вікна другого поверху
.
Більше читайте тут: https://tsn.ua/ukrayina/u-kiyivskiy-lik ... m=lastnews

зі. Мабудь прониклись месседжем від АП Зеленського... :(

Новое исследование показало, что некоторые тяжело больные пациенты с COVID-19 часто сталкиваются с психическими расстройствами. Об этом сообщает ВВС.

В работе, опубликованной в медицинском журнале Lancet, британские ученые говорят, что у некоторых людей в тяжелом состоянии наблюдается делирий – расстройство, сопровождающееся помрачением сознания, нарушением внимания, восприятия, мышления и эмоции https://focus.ua/technologies/455718-uchenye_vyiasnili_kakie_rasstroistva_psikhiki_mozhet_vyzvat_koronavirus
Sanna
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