Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 22 вер, 2020 14:08
У Київській міській клінічній лікарні №4, яка орієнтована на лікування коронавірусу, за дві доби двоє чоловіків наклали на себе руки. Обидва вистрибнули з одного і того самого вікна другого поверху
.
Більше читайте тут:
https://tsn.ua/ukrayina/u-kiyivskiy-lik ... m=lastnews
зі. Мабудь прониклись месседжем від АП Зеленського...
change_pm
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Додано: Вів 22 вер, 2020 14:15
Вкладчик1234 написав:
Это можно и в "политику". Как я и говорил, корона - "это второе ато"
1. Если факап неминуем - пугаем, что без маски "корона нападэ". Любой без маски - агент короны
2. Если каким-то чудом угроза немного обошла стороной - пишем "мы створылы армию (медецину) з нуля!"
Возможно Вы удивитесь, но СИЗов в ковидариях сейчас действительно хватает, аппаратов ИВЛ хватает, возможны затыки только с кислородом, персоналом и своевременным тестированием
antey1969
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Додано: Вів 22 вер, 2020 14:19
_Mykola_ написав:
И еще раз для ковидиотов
От 25-й больницы только что отъехала колонна походных крематориев и поехала в сторону кладбища.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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Додано: Вів 22 вер, 2020 14:20
change_pm написав: У Київській міській клінічній лікарні №4, яка орієнтована на лікування коронавірусу, за дві доби двоє чоловіків наклали на себе руки. Обидва вистрибнули з одного і того самого вікна другого поверху
.
Більше читайте тут:
https://tsn.ua/ukrayina/u-kiyivskiy-lik ... m=lastnews
зі. Мабудь прониклись месседжем від АП Зеленського...
+2 смерти от короны.
А шо за меседж?
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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Додано: Вів 22 вер, 2020 14:23
antey1969 написав:
Возможно Вы удивитесь, но СИЗов в ковидариях сейчас действительно хватает, аппаратов ИВЛ хватает, возможны затыки только с кислородом, персоналом и своевременным тестированием
Масок хватает (ну наканецта!), ИВЛ хватает (уже даже депутаты сельсоветов "подарили" своим амбулаториям), коек хватает
Не хватает больных, персонала, тестов, кислорода.
Типичный украинский корона-вирус. Я бы сказал хайпо-вирус
Это всё не потому, что каким-то чудом "крыза нас мынула" (пока что) - а благодаря героїчним зусыллям
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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Додано: Вів 22 вер, 2020 14:29
Пора начинать уже новый короно-распил: выдавать ділянки ветеранам короно-війни, "активістам, волонтерам", квартиры, звания и пожизненные пенсии
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Вкладчик1234
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Додано: Вів 22 вер, 2020 14:33
change_pm написав: У Київській міській клінічній лікарні №4, яка орієнтована на лікування коронавірусу, за дві доби двоє чоловіків наклали на себе руки. Обидва вистрибнули з одного і того самого вікна другого поверху
.
Більше читайте тут:
https://tsn.ua/ukrayina/u-kiyivskiy-lik ... m=lastnews
зі. Мабудь прониклись месседжем від АП Зеленського...
Новое исследование показало, что некоторые тяжело больные пациенты с COVID-19 часто сталкиваются с психическими расстройствами. Об этом сообщает ВВС.
В работе, опубликованной в медицинском журнале Lancet, британские ученые говорят, что у некоторых людей в тяжелом состоянии наблюдается делирий – расстройство, сопровождающееся помрачением сознания, нарушением внимания, восприятия, мышления и эмоции
https://focus.ua/technologies/455718-uchenye_vyiasnili_kakie_rasstroistva_psikhiki_mozhet_vyzvat_koronavirus
Sanna
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Додано: Вів 22 вер, 2020 14:39
change_pm написав: У Київській міській клінічній лікарні №4, яка орієнтована на лікування коронавірусу, за дві доби двоє чоловіків наклали на себе руки. Обидва вистрибнули з одного і того самого вікна другого поверху
.
Більше читайте тут:
https://tsn.ua/ukrayina/u-kiyivskiy-lik ... m=lastnews
зі. Мабудь прониклись месседжем від АП Зеленського...
С окна второго этажа? Что серьезно? Не ну при желании можно и в тарелке конечно утопиться. Но способ свести счёты с жизнью более чем странный.
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Бегите все сюда,я его поймал!!
Этому экземпляру Вкладчику в голову гадит шарий, ну наконец я понял в чем дело!))
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Додано: Вів 22 вер, 2020 15:02
safonovstanislav написав: freeze написав:
То вы тут доказываете, что коронавирус это типа насморка, то вдруг насморк при подходе к избирательному участку превращается в монстра
Типа насморка для молодых, многие из которых, лучше пойдут на шашлыки, вместо выборов. Для целевой аудитории большинства кандидатов, 80+, коронавирус - это смертный приговор в 30% случаев
Нормальные люди в 80+ голосовать, тем более, при эпидемии не ходят.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася, Igneus - бан.
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