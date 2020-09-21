Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 22 вер, 2020 15:10
Lady_N написав: Волгарь написав: The Wall Street Journal (США): Россия заключает сделки о продаже своей вакцины от коронавируса по всему миру
В совокупности Москва получила запросы либо заявления о намерениях на 1,2 миллиарда доз.
https://inosmi.ru/politic/20200921/248163668.html
Вакцина против COVID-19 из России: сфабрикованные данные и низкая эффективность препарата. Исследование подверглось критике со стороны научного сообщества не только из-за ограниченного размера и продолжительности, но и из-за неполноты результатов. Также вызывает беспокойство то, что, вопреки предыдущим заявлениям, в исследованиях принимали участие только молодые люди (в возрасте 20-30 лет), в некоторые части фазы 1 были включены только мужчины, а слепых или плацебо-контролируемых испытаний не проводилось .
Между тем Россия уже заключила контракты на поставку препарата в такие страны, как Индия, Бразилия и Мексика.
https://uamedical.info/vakczina-protiv- ... preparata/
Ближайшее будущее покажет. А вот препараты от коронавируса уже продаются в аптеках.
Волгарь
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Додано: Вів 22 вер, 2020 15:23
Вкладчик1234 написав: change_pm написав: У Київській міській клінічній лікарні №4, яка орієнтована на лікування коронавірусу, за дві доби двоє чоловіків наклали на себе руки. Обидва вистрибнули з одного і того самого вікна другого поверху
.
Більше читайте тут:
https://tsn.ua/ukrayina/u-kiyivskiy-lik ... m=lastnews
зі. Мабудь прониклись месседжем від АП Зеленського...
+2 смерти от короны.
А шо за меседж?
З телеграму. Ну, той який вище запостчен.
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Додано: Вів 22 вер, 2020 15:32
Hotab написав:
Бегите все сюда,я его поймал!!
Этому экземпляру Вкладчику в голову гадит шарий, ну наконец я понял в чем дело!))
Ну голову ему еще заиметь надо, но оно такое упоротое, что само может нагадить даже в шария!
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