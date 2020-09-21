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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 261
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
32
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
56
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
40
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
15
Найманий працівник, втратив роботу
5%
14
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
15%
40
Всього голосів : 261
Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 15:10

  Lady_N написав:
  Волгарь написав:The Wall Street Journal (США): Россия заключает сделки о продаже своей вакцины от коронавируса по всему миру
В совокупности Москва получила запросы либо заявления о намерениях на 1,2 миллиарда доз.

https://inosmi.ru/politic/20200921/248163668.html


Вакцина против COVID-19 из России: сфабрикованные данные и низкая эффективность препарата. Исследование подверглось критике со стороны научного сообщества не только из-за ограниченного размера и продолжительности, но и из-за неполноты результатов. Также вызывает беспокойство то, что, вопреки предыдущим заявлениям, в исследованиях принимали участие только молодые люди (в возрасте 20-30 лет), в некоторые части фазы 1 были включены только мужчины, а слепых или плацебо-контролируемых испытаний не проводилось .

Между тем Россия уже заключила контракты на поставку препарата в такие страны, как Индия, Бразилия и Мексика. https://uamedical.info/vakczina-protiv- ... preparata/

Ближайшее будущее покажет. А вот препараты от коронавируса уже продаются в аптеках.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 15:23

  Вкладчик1234 написав:
  change_pm написав:
У Київській міській клінічній лікарні №4, яка орієнтована на лікування коронавірусу, за дві доби двоє чоловіків наклали на себе руки. Обидва вистрибнули з одного і того самого вікна другого поверху
.
Більше читайте тут: https://tsn.ua/ukrayina/u-kiyivskiy-lik ... m=lastnews

зі. Мабудь прониклись месседжем від АП Зеленського... :(


+2 смерти от короны.

А шо за меседж?

З телеграму. Ну, той який вище запостчен.
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 15:32

  Hotab написав:Бегите все сюда,я его поймал!!
Этому экземпляру Вкладчику в голову гадит шарий, ну наконец я понял в чем дело!))

Ну голову ему еще заиметь надо, но оно такое упоротое, что само может нагадить даже в шария!
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