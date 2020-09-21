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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1832183318341835 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 261 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 16% 41 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 12% 32 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 56 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 9 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 5% 14 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 40 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 15 Найманий працівник, втратив роботу 5% 14 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 15% 40 Всього голосів : 261 Додано: Вів 22 вер, 2020 17:30 Lady_N написав: Волгарь написав: The Wall Street Journal (США): Россия заключает сделки о продаже своей вакцины от коронавируса по всему миру

В совокупности Москва получила запросы либо заявления о намерениях на 1,2 миллиарда доз.

https://inosmi.ru/politic/20200921/248163668.html



Вакцина против COVID-19 из России: сфабрикованные данные и низкая эффективность препарата. Исследование подверглось критике со стороны научного сообщества не только из-за ограниченного размера и продолжительности, но и из-за неполноты результатов. Также вызывает беспокойство то, что, вопреки предыдущим заявлениям, в исследованиях принимали участие только молодые люди (в возрасте 20-30 лет), в некоторые части фазы 1 были включены только мужчины, а слепых или плацебо-контролируемых испытаний не проводилось .



Между тем Россия уже заключила контракты на поставку препарата в такие страны, как Индия, Бразилия и Мексика. https://uamedical.info/vakczina-protiv- ... preparata/ Вакцина против COVID-19 из России: сфабрикованные данные и низкая эффективность препарата. Исследование подверглось критике со стороны научного сообщества не только из-за ограниченного размера и продолжительности, но и из-за неполноты результатов. Также вызывает беспокойство то, что, вопреки предыдущим заявлениям, в исследованиях принимали участие только молодые люди (в возрасте 20-30 лет), в некоторые части фазы 1 были включены только мужчины, а слепых или плацебо-контролируемых испытаний не проводилось .Между тем Россия уже заключила контракты на поставку препарата в такие страны, как Индия, Бразилия и Мексика.



Да нет у них ничего. В Гарварде управляют атомами, в Швейцарии расщепляют фотоны, находят бозоны. Смешно, ей богу. В рф - новый бульбулятор. Рф посмешище обычное. Я уже много раз писал- будут они ждать вакцину от настоящих учёных, а не подделок совковых Да нет у них ничего. В Гарварде управляют атомами, в Швейцарии расщепляют фотоны, находят бозоны. Смешно, ей богу. В рф - новый бульбулятор. Рф посмешище обычное. Я уже много раз писал- будут они ждать вакцину от настоящих учёных, а не подделок совковых beee Повідомлень: 77 З нами з: 26.11.19 Подякував: 0 раз. Подякували: 26 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1832183318341835 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 7229 1650754

ЛОБ П'ят 18 вер, 2020 14:01