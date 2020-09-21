Вакцина против COVID-19 из России: сфабрикованные данные и низкая эффективность препарата. Исследование подверглось критике со стороны научного сообщества не только из-за ограниченного размера и продолжительности, но и из-за неполноты результатов. Также вызывает беспокойство то, что, вопреки предыдущим заявлениям, в исследованиях принимали участие только молодые люди (в возрасте 20-30 лет), в некоторые части фазы 1 были включены только мужчины, а слепых или плацебо-контролируемых испытаний не проводилось .
Да нет у них ничего. В Гарварде управляют атомами, в Швейцарии расщепляют фотоны, находят бозоны. Смешно, ей богу. В рф - новый бульбулятор. Рф посмешище обычное. Я уже много раз писал- будут они ждать вакцину от настоящих учёных, а не подделок совковых
З Covid-фонду на медичні заклади Львівської області з початку коронавірусної епідемії не надійшло жодної гривні. Про це заявив директор департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Орест Чемерис на сесії Львівської обласної ради.