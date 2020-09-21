Вакцина против COVID-19 из России: сфабрикованные данные и низкая эффективность препарата. Исследование подверглось критике со стороны научного сообщества не только из-за ограниченного размера и продолжительности, но и из-за неполноты результатов. Также вызывает беспокойство то, что, вопреки предыдущим заявлениям, в исследованиях принимали участие только молодые люди (в возрасте 20-30 лет), в некоторые части фазы 1 были включены только мужчины, а слепых или плацебо-контролируемых испытаний не проводилось .
Да нет у них ничего. В Гарварде управляют атомами, в Швейцарии расщепляют фотоны, находят бозоны. Смешно, ей богу. В рф - новый бульбулятор. Рф посмешище обычное. Я уже много раз писал- будут они ждать вакцину от настоящих учёных, а не подделок совковых
З Covid-фонду на медичні заклади Львівської області з початку коронавірусної епідемії не надійшло жодної гривні. Про це заявив директор департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Орест Чемерис на сесії Львівської обласної ради.
Волгарь написав:The Wall Street Journal (США): Россия заключает сделки о продаже своей вакцины от коронавируса по всему миру [quote]В совокупности Москва получила запросы либо заявления о намерениях на 1,2 миллиарда доз.
Вакцина против COVID-19 из России: сфабрикованные данные и низкая эффективность препарата. Исследование подверглось критике со стороны научного сообщества не только из-за ограниченного размера и продолжительности, но и из-за неполноты результатов. Также вызывает беспокойство то, что, вопреки предыдущим заявлениям, в исследованиях принимали участие только молодые люди (в возрасте 20-30 лет), в некоторые части фазы 1 были включены только мужчины, а слепых или плацебо-контролируемых испытаний не проводилось .
З Covid-фонду на медичні заклади Львівської області з початку коронавірусної епідемії не надійшло жодної гривні. Про це заявив директор департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Орест Чемерис на сесії Львівської обласної ради.
зі. А де ж грощі, пане президент? Чи директор помиляється?
Понимаете чисто ковид фонд имеет Минфин, далее он выделяет средства МОЗ или другим министерствам, далее министерства выделяют средства своим областям, далее области своим городам/посёлкам, далее города/поселки своим больницам. Деньги имеют цепочку. И напрямую Минфин не может выделить денег бабе глаше а местные советы конечно рассказывают бабе глаше как виноват Минфин и тихо крутят деньги на депозите. Так бывает, но Президент тут не при чём...