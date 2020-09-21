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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1832183318341835

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 261
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
32
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
56
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
40
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
15
Найманий працівник, втратив роботу
5%
14
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
15%
40
Всього голосів : 261
Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 17:30

  Lady_N написав:
  Волгарь написав:The Wall Street Journal (США): Россия заключает сделки о продаже своей вакцины от коронавируса по всему миру
В совокупности Москва получила запросы либо заявления о намерениях на 1,2 миллиарда доз.

https://inosmi.ru/politic/20200921/248163668.html


Вакцина против COVID-19 из России: сфабрикованные данные и низкая эффективность препарата. Исследование подверглось критике со стороны научного сообщества не только из-за ограниченного размера и продолжительности, но и из-за неполноты результатов. Также вызывает беспокойство то, что, вопреки предыдущим заявлениям, в исследованиях принимали участие только молодые люди (в возрасте 20-30 лет), в некоторые части фазы 1 были включены только мужчины, а слепых или плацебо-контролируемых испытаний не проводилось .

Между тем Россия уже заключила контракты на поставку препарата в такие страны, как Индия, Бразилия и Мексика. https://uamedical.info/vakczina-protiv- ... preparata/


Да нет у них ничего. В Гарварде управляют атомами, в Швейцарии расщепляют фотоны, находят бозоны. Смешно, ей богу. В рф - новый бульбулятор. Рф посмешище обычное. Я уже много раз писал- будут они ждать вакцину от настоящих учёных, а не подделок совковых
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 17:42

А як у інших регіонах?

З Covid-фонду на медичні заклади Львівської області з початку коронавірусної епідемії не надійшло жодної гривні.
Про це заявив директор департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Орест Чемерис на сесії Львівської обласної ради.

http://tvoemisto.tv/news/lvivshchyna_z_ ... 13407.html

зі. А де ж грощі, пане президент? Чи директор помиляється?
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 19:11

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Волгарь написав:
  Lady_N написав:
  Волгарь написав:The Wall Street Journal (США): Россия заключает сделки о продаже своей вакцины от коронавируса по всему миру
[quote]В совокупности Москва получила запросы либо заявления о намерениях на 1,2 миллиарда доз.

https://inosmi.ru/politic/20200921/248163668.html


Вакцина против COVID-19 из России: сфабрикованные данные и низкая эффективность препарата. Исследование подверглось критике со стороны научного сообщества не только из-за ограниченного размера и продолжительности, но и из-за неполноты результатов. Также вызывает беспокойство то, что, вопреки предыдущим заявлениям, в исследованиях принимали участие только молодые люди (в возрасте 20-30 лет), в некоторые части фазы 1 были включены только мужчины, а слепых или плацебо-контролируемых испытаний не проводилось .

Между тем Россия уже заключила контракты на поставку препарата в такие страны, как Индия, Бразилия и Мексика. https://uamedical.info/vakczina-protiv- ... preparata/

Ближайшее будущее покажет. А вот препараты от коронавируса уже продаются в аптеках.[/quote]Святая вода, подорожник и настойка боярышника?
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 19:23

  change_pm написав:
З Covid-фонду на медичні заклади Львівської області з початку коронавірусної епідемії не надійшло жодної гривні.
Про це заявив директор департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Орест Чемерис на сесії Львівської обласної ради.

http://tvoemisto.tv/news/lvivshchyna_z_ ... 13407.html

зі. А де ж грощі, пане президент? Чи директор помиляється?

Понимаете чисто ковид фонд имеет Минфин, далее он выделяет средства МОЗ или другим министерствам, далее министерства выделяют средства своим областям, далее области своим городам/посёлкам, далее города/поселки своим больницам.
Деньги имеют цепочку. И напрямую Минфин не может выделить денег бабе глаше ;) а местные советы конечно рассказывают бабе глаше как виноват Минфин и тихо крутят деньги на депозите. Так бывает, но Президент тут не при чём...
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 19:29

  Волгарь написав:Ближайшее будущее покажет. А вот препараты от коронавируса уже продаются в аптеках.

Продаётся японский препарат фавипиравир под российской маркой.
Эффективность которого не доказана в самой Японии и там же не применялся
Зато имеет кучу побочных эффектов

Можешь пойти и купить, потом расскажешь :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 21:14

  Волгарь написав:The Wall Street Journal (США): Россия заключает сделки о продаже своей вакцины от коронавируса по всему миру
В совокупности Москва получила запросы либо заявления о намерениях на 1,2 миллиарда доз.

https://inosmi.ru/politic/20200921/248163668.html

главное что бы Россия не попала под санкции и по этому вопросу... ;)
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 21:17

  freeze написав:Жестокий удар по вильнолюдям.
ЦИК в фейсбуке сообщила, что допуск в избирательные участки будет осуществляться только в масках.
И это верно, не уважающих других людей надо отсекать на пороге.

а как в маске проверить соответствие лица с паспортом?... ;)
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 21:21

  Вкладчик1234 написав:Раньше и мертвые голосовали, а теперь здоровым без маски нельзя

ношение маски имеет все признаки религиозного культа... ;)
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
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