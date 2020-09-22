Вакцина против COVID-19 из России: сфабрикованные данные и низкая эффективность препарата. Исследование подверглось критике со стороны научного сообщества не только из-за ограниченного размера и продолжительности, но и из-за неполноты результатов. Также вызывает беспокойство то, что, вопреки предыдущим заявлениям, в исследованиях принимали участие только молодые люди (в возрасте 20-30 лет), в некоторые части фазы 1 были включены только мужчины, а слепых или плацебо-контролируемых испытаний не проводилось .
Да нет у них ничего. В Гарварде управляют атомами, в Швейцарии расщепляют фотоны, находят бозоны. Смешно, ей богу. В рф - новый бульбулятор. Рф посмешище обычное. Я уже много раз писал- будут они ждать вакцину от настоящих учёных, а не подделок совковых
З Covid-фонду на медичні заклади Львівської області з початку коронавірусної епідемії не надійшло жодної гривні. Про це заявив директор департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Орест Чемерис на сесії Львівської обласної ради.
Волгарь написав:The Wall Street Journal (США): Россия заключает сделки о продаже своей вакцины от коронавируса по всему миру [quote]В совокупности Москва получила запросы либо заявления о намерениях на 1,2 миллиарда доз.
Вакцина против COVID-19 из России: сфабрикованные данные и низкая эффективность препарата. Исследование подверглось критике со стороны научного сообщества не только из-за ограниченного размера и продолжительности, но и из-за неполноты результатов. Также вызывает беспокойство то, что, вопреки предыдущим заявлениям, в исследованиях принимали участие только молодые люди (в возрасте 20-30 лет), в некоторые части фазы 1 были включены только мужчины, а слепых или плацебо-контролируемых испытаний не проводилось .
З Covid-фонду на медичні заклади Львівської області з початку коронавірусної епідемії не надійшло жодної гривні. Про це заявив директор департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Орест Чемерис на сесії Львівської обласної ради.
зі. А де ж грощі, пане президент? Чи директор помиляється?
Понимаете чисто ковид фонд имеет Минфин, далее он выделяет средства МОЗ или другим министерствам, далее министерства выделяют средства своим областям, далее области своим городам/посёлкам, далее города/поселки своим больницам. Деньги имеют цепочку. И напрямую Минфин не может выделить денег бабе глаше а местные советы конечно рассказывают бабе глаше как виноват Минфин и тихо крутят деньги на депозите. Так бывает, но Президент тут не при чём...
freeze написав:Жестокий удар по вильнолюдям. ЦИК в фейсбуке сообщила, что допуск в избирательные участки будет осуществляться только в масках. И это верно, не уважающих других людей надо отсекать на пороге.
а как в маске проверить соответствие лица с паспортом?...
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
Про Львівщину і про недофінансування медицини в іншій статті: http://lviv1256.com/news/dyrektor-tsent ... vaty-sami/ Пацієнти, яких лікують в Центрі легеневого здоров’я від пневмоній внаслідок коронавірусу, змушені самі купувати необхідні медикаменти. Про це Tvoemisto.tv повідомив директор Центру Любомир Рак. З його слів, лікування у медичному закладі держава покриває лише на 20%, решту 80% платять зі своєї кишені пацієнти.
«Лікарня забезпечена усіма необхідними засобами захисту. За статтею «медикаменти» закуповуємо рукавиці, дезінфікуючі засоби, респіратори для захисту медичних працівників, кисень, лабораторні реактиви для ПЛР-діагностики, розчини, шприци, спирт, наркотичні засоби та засоби для наркозу. На цьому наші ресурси вичерпуються. Що стосується антибіотиків, якими лікуємо хворих, відповідно до протоколів, пацієнтам доводиться купувати самим», – сказав Любомир Рак.
Однак, коли пацієнти кажуть, що вони платили за лікування, це не правильно. Директор Центру легеневого здоров’я наголошує, вони купують медикаменти. Медичний персонал всю необхідну допомогу надає безкоштовно.
Лікар каже, що на сьогодні лікування спричиненої коронавірусом пневмонії в Центрі легеневого здоров’я обходиться в 2-2,5 тис. грн на день, у реанімаційному відділенні – 6 тис. грн. Лікування триває в середньому 10-14 днів. Усі ці витрати якраз лягають на плечі пацієнтів. Для того, аби лікарня мала змогу самим забезпечувати пацієнтів всіма необхідними ліками, Центру не вистачає 10 млн грн в місяць.
Загалом в лікарні розгорнуті 170 ліжок. 164 з них на сьогодні заповнені пацієнтами. Всі вони киснево залежні. 10-11 від усіх перебувають в реанімаційному відділенні, шестеро – на апаратах ШВЛ.
«Звісно, маємо підписану угоду із Національною службою здоров’я України стосовно «ковідного пакету», проте прописані тарифи є занадто низькими для лікування пневмоній, спричинених коронавірусом. Усі кошти, що надходять, йдуть на витратні матеріали та на кисень. Якщо раніше 4 тонни кисню ми витрачали за 1,5 місяці, то тепер така кількість кисню йде за 1,5 дні», – сказав директор Центру легеневого здоров’я.
Любомир Рак зазначає, що з проблемою недофінансування звертається всюди і неодноразово – починаючи від обласної ради і закінчуючи МОЗом.
«Про проблеми знають усі. Вважаю, що ситуація щодо оплати за лікування коронавірусної інфекції схожа у всіх лікарнях. Особливо там, де лікують важких пацієнтів», – сказав Любомир Рак.
stargazer написав:«Про проблеми знають усі. Вважаю, що ситуація щодо оплати за лікування коронавірусної інфекції схожа у всіх лікарнях. Особливо там, де лікують важких пацієнтів», – сказав Любомир Рак.
а показати бухгалтерію Рак може? щоб переконатись що усі мільйони хворих ідуть на ліки а не нв кишеню Раку