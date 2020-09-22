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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1833183418351836>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 261
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
32
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
56
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
40
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
15
Найманий працівник, втратив роботу
5%
14
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
15%
40
Всього голосів : 261
Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 17:30

  Lady_N написав:
  Волгарь написав:The Wall Street Journal (США): Россия заключает сделки о продаже своей вакцины от коронавируса по всему миру
В совокупности Москва получила запросы либо заявления о намерениях на 1,2 миллиарда доз.

https://inosmi.ru/politic/20200921/248163668.html


Вакцина против COVID-19 из России: сфабрикованные данные и низкая эффективность препарата. Исследование подверглось критике со стороны научного сообщества не только из-за ограниченного размера и продолжительности, но и из-за неполноты результатов. Также вызывает беспокойство то, что, вопреки предыдущим заявлениям, в исследованиях принимали участие только молодые люди (в возрасте 20-30 лет), в некоторые части фазы 1 были включены только мужчины, а слепых или плацебо-контролируемых испытаний не проводилось .

Между тем Россия уже заключила контракты на поставку препарата в такие страны, как Индия, Бразилия и Мексика. https://uamedical.info/vakczina-protiv- ... preparata/


Да нет у них ничего. В Гарварде управляют атомами, в Швейцарии расщепляют фотоны, находят бозоны. Смешно, ей богу. В рф - новый бульбулятор. Рф посмешище обычное. Я уже много раз писал- будут они ждать вакцину от настоящих учёных, а не подделок совковых
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 17:42

А як у інших регіонах?

З Covid-фонду на медичні заклади Львівської області з початку коронавірусної епідемії не надійшло жодної гривні.
Про це заявив директор департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Орест Чемерис на сесії Львівської обласної ради.

http://tvoemisto.tv/news/lvivshchyna_z_ ... 13407.html

зі. А де ж грощі, пане президент? Чи директор помиляється?
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 19:11

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Волгарь написав:
  Lady_N написав:
  Волгарь написав:The Wall Street Journal (США): Россия заключает сделки о продаже своей вакцины от коронавируса по всему миру
[quote]В совокупности Москва получила запросы либо заявления о намерениях на 1,2 миллиарда доз.

https://inosmi.ru/politic/20200921/248163668.html


Вакцина против COVID-19 из России: сфабрикованные данные и низкая эффективность препарата. Исследование подверглось критике со стороны научного сообщества не только из-за ограниченного размера и продолжительности, но и из-за неполноты результатов. Также вызывает беспокойство то, что, вопреки предыдущим заявлениям, в исследованиях принимали участие только молодые люди (в возрасте 20-30 лет), в некоторые части фазы 1 были включены только мужчины, а слепых или плацебо-контролируемых испытаний не проводилось .

Между тем Россия уже заключила контракты на поставку препарата в такие страны, как Индия, Бразилия и Мексика. https://uamedical.info/vakczina-protiv- ... preparata/

Ближайшее будущее покажет. А вот препараты от коронавируса уже продаются в аптеках.[/quote]Святая вода, подорожник и настойка боярышника?
.......
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 19:23

  change_pm написав:
З Covid-фонду на медичні заклади Львівської області з початку коронавірусної епідемії не надійшло жодної гривні.
Про це заявив директор департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Орест Чемерис на сесії Львівської обласної ради.

http://tvoemisto.tv/news/lvivshchyna_z_ ... 13407.html

зі. А де ж грощі, пане президент? Чи директор помиляється?

Понимаете чисто ковид фонд имеет Минфин, далее он выделяет средства МОЗ или другим министерствам, далее министерства выделяют средства своим областям, далее области своим городам/посёлкам, далее города/поселки своим больницам.
Деньги имеют цепочку. И напрямую Минфин не может выделить денег бабе глаше ;) а местные советы конечно рассказывают бабе глаше как виноват Минфин и тихо крутят деньги на депозите. Так бывает, но Президент тут не при чём...
stm
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 19:29

  Волгарь написав:Ближайшее будущее покажет. А вот препараты от коронавируса уже продаются в аптеках.

Продаётся японский препарат фавипиравир под российской маркой.
Эффективность которого не доказана в самой Японии и там же не применялся
Зато имеет кучу побочных эффектов

Можешь пойти и купить, потом расскажешь :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 21:14

  Волгарь написав:The Wall Street Journal (США): Россия заключает сделки о продаже своей вакцины от коронавируса по всему миру
В совокупности Москва получила запросы либо заявления о намерениях на 1,2 миллиарда доз.

https://inosmi.ru/politic/20200921/248163668.html

главное что бы Россия не попала под санкции и по этому вопросу... ;)
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
Тракторист
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 21:17

  freeze написав:Жестокий удар по вильнолюдям.
ЦИК в фейсбуке сообщила, что допуск в избирательные участки будет осуществляться только в масках.
И это верно, не уважающих других людей надо отсекать на пороге.

а как в маске проверить соответствие лица с паспортом?... ;)
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 21:21

  Вкладчик1234 написав:Раньше и мертвые голосовали, а теперь здоровым без маски нельзя

ношение маски имеет все признаки религиозного культа... ;)
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 22:34

Про Львівщину і про недофінансування медицини в іншій статті:
http://lviv1256.com/news/dyrektor-tsent ... vaty-sami/
Пацієнти, яких лікують в Центрі легеневого здоров’я від пневмоній внаслідок коронавірусу, змушені самі купувати необхідні медикаменти. Про це Tvoemisto.tv повідомив директор Центру Любомир Рак. З його слів, лікування у медичному закладі держава покриває лише на 20%, решту 80% платять зі своєї кишені пацієнти.

«Лікарня забезпечена усіма необхідними засобами захисту. За статтею «медикаменти» закуповуємо рукавиці, дезінфікуючі засоби, респіратори для захисту медичних працівників, кисень, лабораторні реактиви для ПЛР-діагностики, розчини, шприци, спирт, наркотичні засоби та засоби для наркозу. На цьому наші ресурси вичерпуються. Що стосується антибіотиків, якими лікуємо хворих, відповідно до протоколів, пацієнтам доводиться купувати самим», – сказав Любомир Рак.

Однак, коли пацієнти кажуть, що вони платили за лікування, це не правильно. Директор Центру легеневого здоров’я наголошує, вони купують медикаменти. Медичний персонал всю необхідну допомогу надає безкоштовно.

Лікар каже, що на сьогодні лікування спричиненої коронавірусом пневмонії в Центрі легеневого здоров’я обходиться в 2-2,5 тис. грн на день, у реанімаційному відділенні – 6 тис. грн. Лікування триває в середньому 10-14 днів. Усі ці витрати якраз лягають на плечі пацієнтів. Для того, аби лікарня мала змогу самим забезпечувати пацієнтів всіма необхідними ліками, Центру не вистачає 10 млн грн в місяць.

Загалом в лікарні розгорнуті 170 ліжок. 164 з них на сьогодні заповнені пацієнтами. Всі вони киснево залежні. 10-11 від усіх перебувають в реанімаційному відділенні, шестеро – на апаратах ШВЛ.

«Звісно, маємо підписану угоду із Національною службою здоров’я України стосовно «ковідного пакету», проте прописані тарифи є занадто низькими для лікування пневмоній, спричинених коронавірусом. Усі кошти, що надходять, йдуть на витратні матеріали та на кисень. Якщо раніше 4 тонни кисню ми витрачали за 1,5 місяці, то тепер така кількість кисню йде за 1,5 дні», – сказав директор Центру легеневого здоров’я.

Любомир Рак зазначає, що з проблемою недофінансування звертається всюди і неодноразово – починаючи від обласної ради і закінчуючи МОЗом.

«Про проблеми знають усі. Вважаю, що ситуація щодо оплати за лікування коронавірусної інфекції схожа у всіх лікарнях. Особливо там, де лікують важких пацієнтів», – сказав Любомир Рак.
stargazer
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 23:10

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  stargazer написав:«Про проблеми знають усі. Вважаю, що ситуація щодо оплати за лікування коронавірусної інфекції схожа у всіх лікарнях. Особливо там, де лікують важких пацієнтів», – сказав Любомир Рак.


а показати бухгалтерію Рак може? щоб переконатись що усі мільйони хворих ідуть на ліки а не нв кишеню Раку
+50грн !
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greenozon
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