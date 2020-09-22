Додано: Вів 22 вер, 2020 22:34

Про Львівщину і про недофінансування медицини в іншій статті:Пацієнти, яких лікують в Центрі легеневого здоров’я від пневмоній внаслідок коронавірусу, змушені самі купувати необхідні медикаменти. Про це Tvoemisto.tv повідомив директор Центру Любомир Рак. З його слів, лікування у медичному закладі держава покриває лише на 20%, решту 80% платять зі своєї кишені пацієнти.«Лікарня забезпечена усіма необхідними засобами захисту. За статтею «медикаменти» закуповуємо рукавиці, дезінфікуючі засоби, респіратори для захисту медичних працівників, кисень, лабораторні реактиви для ПЛР-діагностики, розчини, шприци, спирт, наркотичні засоби та засоби для наркозу. На цьому наші ресурси вичерпуються. Що стосується антибіотиків, якими лікуємо хворих, відповідно до протоколів, пацієнтам доводиться купувати самим», – сказав Любомир Рак.Однак, коли пацієнти кажуть, що вони платили за лікування, це не правильно. Директор Центру легеневого здоров’я наголошує, вони купують медикаменти. Медичний персонал всю необхідну допомогу надає безкоштовно.Лікар каже, що на сьогодні лікування спричиненої коронавірусом пневмонії в Центрі легеневого здоров’я обходиться в 2-2,5 тис. грн на день, у реанімаційному відділенні – 6 тис. грн. Лікування триває в середньому 10-14 днів. Усі ці витрати якраз лягають на плечі пацієнтів. Для того, аби лікарня мала змогу самим забезпечувати пацієнтів всіма необхідними ліками, Центру не вистачає 10 млн грн в місяць.Загалом в лікарні розгорнуті 170 ліжок. 164 з них на сьогодні заповнені пацієнтами. Всі вони киснево залежні. 10-11 від усіх перебувають в реанімаційному відділенні, шестеро – на апаратах ШВЛ.«Звісно, маємо підписану угоду із Національною службою здоров’я України стосовно «ковідного пакету», проте прописані тарифи є занадто низькими для лікування пневмоній, спричинених коронавірусом. Усі кошти, що надходять, йдуть на витратні матеріали та на кисень. Якщо раніше 4 тонни кисню ми витрачали за 1,5 місяці, то тепер така кількість кисню йде за 1,5 дні», – сказав директор Центру легеневого здоров’я.Любомир Рак зазначає, що з проблемою недофінансування звертається всюди і неодноразово – починаючи від обласної ради і закінчуючи МОЗом.«Про проблеми знають усі. Вважаю, що ситуація щодо оплати за лікування коронавірусної інфекції схожа у всіх лікарнях. Особливо там, де лікують важких пацієнтів», – сказав Любомир Рак.