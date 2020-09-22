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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1833183418351836

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 261
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
32
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
56
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
40
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
15
Найманий працівник, втратив роботу
5%
14
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
15%
40
Всього голосів : 261
Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 23:28

Ковид-приписки. Ставят ли украинцам ложные диагнозы по коронавирусу ради доплат врачам и больницам

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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 23:56

  freeze написав:Жестокий удар по вильнолюдям.
ЦИК в фейсбуке сообщила, что допуск в избирательные участки будет осуществляться только в масках.
И это верно, не уважающих других людей надо отсекать на пороге.


Туда и так мало кто пойдет :mrgreen: (по крайней мере мало кто имеет желание туда идти и видит за кого можно более менее спокойно отдать голос и не краснеть потом)
Итого явка = процентов 25-30 максимум :D
Alex2007
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Повідомлення Додано: Сер 23 вер, 2020 00:01

  safonovstanislav написав:
  freeze написав:
  safonovstanislav написав:Позорище, что ещё можно сказать. Могли бы уже хотя бы в день выборов раздать по 1 бесплатной маске.


Не прибедняйтесь уже в конец. Пять грн можно купить маску в АТБ. Кусок хлеба столько стоит.
Один раз в пять лет сходить проголосовать. Кто выбирает кусочек хлеба вместо проголосовать это очень правильно. Такие на выборах и на фиг не нужны.
Тут субсидий урезают в следующем году на миллиарды, а вы копейки просите. :mrgreen:

Я имел ввиду, что с учётом того, что маски должны были вообще всегда раздавать бесплатно, в честь выборов, могли бы хоть раз сделать хоть что-то по закону.

А на выборы, я ж не дурной идти, особенно после сообщений про отдельные кабинки для заразных больных в том же помещении. Пусть делают онлайн-голосование, а не комбинат по уничтожению пенсионеров, путём заражения коронавирусом


Могли бы тогда хотя бы на улице под ветерком поставить спец.кабину для голосования, а самого члена комиссии посадить в химкостюме. Негоже это лишать людей избирательного права. :mrgreen:
Alex2007
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Повідомлення Додано: Сер 23 вер, 2020 00:12

  Тракторист написав:
  freeze написав:Жестокий удар по вильнолюдям.
ЦИК в фейсбуке сообщила, что допуск в избирательные участки будет осуществляться только в масках.
И это верно, не уважающих других людей надо отсекать на пороге.

а как в маске проверить соответствие лица с паспортом?... ;)


ну да, человек снимая маску "для сверки" может сильно чихнуть или кашлянуть - как тогда?
Или планируется по участкам заезд карусельщиков в масках для вкидов бюллетеней, без сверки личностей 8)
Alex2007
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Повідомлення Додано: Сер 23 вер, 2020 00:51

FDA ужесточила требования к регистрации ковид-вакцин, чтобы эту карту не разыгрывали на выборах, и это не подвергало риску американцев (как с гидроксихлорохином в апреле случилось).

Соответственно, вакцины с побочкой на полшишечки, или просто не прошедшие полный этап испытаний к регистрации не допустят, что, очевидно, увеличит time to market. Возможно, на месяцы.

Ну, зато на рынок не попадет сырой и потенциально токсичный продукт. По крайней мере, не должен...

FDA to announce tougher standards for a coronavirus vaccine that make it unlikely one will be cleared by Election Day
https://www.washingtonpost.com/health/2 ... -standard/
zРадио
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