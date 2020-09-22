freeze написав:Жестокий удар по вильнолюдям. ЦИК в фейсбуке сообщила, что допуск в избирательные участки будет осуществляться только в масках. И это верно, не уважающих других людей надо отсекать на пороге.
Туда и так мало кто пойдет (по крайней мере мало кто имеет желание туда идти и видит за кого можно более менее спокойно отдать голос и не краснеть потом) Итого явка = процентов 25-30 максимум
safonovstanislav написав:Позорище, что ещё можно сказать. Могли бы уже хотя бы в день выборов раздать по 1 бесплатной маске.
Не прибедняйтесь уже в конец. Пять грн можно купить маску в АТБ. Кусок хлеба столько стоит. Один раз в пять лет сходить проголосовать. Кто выбирает кусочек хлеба вместо проголосовать это очень правильно. Такие на выборах и на фиг не нужны. Тут субсидий урезают в следующем году на миллиарды, а вы копейки просите.
Я имел ввиду, что с учётом того, что маски должны были вообще всегда раздавать бесплатно, в честь выборов, могли бы хоть раз сделать хоть что-то по закону.
А на выборы, я ж не дурной идти, особенно после сообщений про отдельные кабинки для заразных больных в том же помещении. Пусть делают онлайн-голосование, а не комбинат по уничтожению пенсионеров, путём заражения коронавирусом
Могли бы тогда хотя бы на улице под ветерком поставить спец.кабину для голосования, а самого члена комиссии посадить в химкостюме. Негоже это лишать людей избирательного права.
freeze написав:Жестокий удар по вильнолюдям. ЦИК в фейсбуке сообщила, что допуск в избирательные участки будет осуществляться только в масках. И это верно, не уважающих других людей надо отсекать на пороге.
а как в маске проверить соответствие лица с паспортом?...
ну да, человек снимая маску "для сверки" может сильно чихнуть или кашлянуть - как тогда? Или планируется по участкам заезд карусельщиков в масках для вкидов бюллетеней, без сверки личностей