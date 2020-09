Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 261 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 16% 41 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 12% 32 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 56 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 9 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 5% 14 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 40 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 15 Найманий працівник, втратив роботу 5% 14 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 15% 40 Всього голосів : 261 Додано: Вів 22 вер, 2020 23:28 Ковид-приписки. Ставят ли украинцам ложные диагнозы по коронавирусу ради доплат врачам и больницам



https://strana.ua/articles/analysis/291047-kak-ukraintsam-pripisyvajut-koronavirusnyj-diahnoz-i-kto-na-etom-zarabatyvaet.html Украина - богатая страна!

freeze написав: Жестокий удар по вильнолюдям.

ЦИК в фейсбуке сообщила, что допуск в избирательные участки будет осуществляться только в масках.

И это верно, не уважающих других людей надо отсекать на пороге.

ЦИК в фейсбуке сообщила, что допуск в избирательные участки будет осуществляться только в масках.

Туда и так мало кто пойдет (по крайней мере мало кто имеет желание туда идти и видит за кого можно более менее спокойно отдать голос и не краснеть потом)

Итого явка = процентов 25-30 максимум



Туда и так мало кто пойдет (по крайней мере мало кто имеет желание туда идти и видит за кого можно более менее спокойно отдать голос и не краснеть потом)

Итого явка = процентов 25-30 максимум Туда и так мало кто пойдет(по крайней мере мало кто имеет желание туда идти и видит за кого можно более менее спокойно отдать голос и не краснеть потом)Итого явка = процентов 25-30 максимум Alex2007 1

Я имел ввиду, что с учётом того, что маски должны были вообще всегда раздавать бесплатно, в честь выборов, могли бы хоть раз сделать хоть что-то по закону.

А на выборы, я ж не дурной идти, особенно после сообщений про отдельные кабинки для заразных больных в том же помещении. Пусть делают онлайн-голосование, а не комбинат по уничтожению пенсионеров, путём заражения коронавирусом

Могли бы тогда хотя бы на улице под ветерком поставить спец.кабину для голосования, а самого члена комиссии посадить в химкостюме. Негоже это лишать людей избирательного права.



Не прибедняйтесь уже в конец. Пять грн можно купить маску в АТБ. Кусок хлеба столько стоит.

Один раз в пять лет сходить проголосовать. Кто выбирает кусочек хлеба вместо проголосовать это очень правильно. Такие на выборах и на фиг не нужны.

Тут субсидий урезают в следующем году на миллиарды, а вы копейки просите. Не прибедняйтесь уже в конец. Пять грн можно купить маску в АТБ. Кусок хлеба столько стоит.Один раз в пять лет сходить проголосовать. Кто выбирает кусочек хлеба вместо проголосовать это очень правильно. Такие на выборах и на фиг не нужны.Тут субсидий урезают в следующем году на миллиарды, а вы копейки просите.

Я имел ввиду, что с учётом того, что маски должны были вообще всегда раздавать бесплатно, в честь выборов, могли бы хоть раз сделать хоть что-то по закону.



А на выборы, я ж не дурной идти, особенно после сообщений про отдельные кабинки для заразных больных в том же помещении. Пусть делают онлайн-голосование, а не комбинат по уничтожению пенсионеров, путём заражения коронавирусом Я имел ввиду, что с учётом того, что маски должны были вообще всегда раздавать бесплатно, в честь выборов, могли бы хоть раз сделать хоть что-то по закону.А на выборы, я ж не дурной идти, особенно после сообщений про отдельные кабинки для заразных больных в том же помещении. Пусть делают онлайн-голосование, а не комбинат по уничтожению пенсионеров, путём заражения коронавирусом



Тракторист написав: freeze написав: Жестокий удар по вильнолюдям.

ЦИК в фейсбуке сообщила, что допуск в избирательные участки будет осуществляться только в масках.

И это верно, не уважающих других людей надо отсекать на пороге.

а как в маске проверить соответствие лица с паспортом?...

Повідомлень: 2455 З нами з: 11.10.16 Подякував: 1157 раз. Подякували: 1003 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 23 вер, 2020 00:12 Тракторист написав: freeze написав: Жестокий удар по вильнолюдям.

ЦИК в фейсбуке сообщила, что допуск в избирательные участки будет осуществляться только в масках.

И это верно, не уважающих других людей надо отсекать на пороге. Жестокий удар по вильнолюдям.ЦИК в фейсбуке сообщила, что допуск в избирательные участки будет осуществляться только в масках.И это верно, не уважающих других людей надо отсекать на пороге.

а как в маске проверить соответствие лица с паспортом?... а как в маске проверить соответствие лица с паспортом?...



ну да, человек снимая маску "для сверки" может сильно чихнуть или кашлянуть - как тогда?

Или планируется по участкам заезд карусельщиков в масках для вкидов бюллетеней, без сверки личностей ну да, человек снимая маску "для сверки" может сильно чихнуть или кашлянуть - как тогда?Или планируется по участкам заезд карусельщиков в масках для вкидов бюллетеней, без сверки личностей Alex2007 1

Повідомлень: 2455 З нами з: 11.10.16 Подякував: 1157 раз. Подякували: 1003 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 23 вер, 2020 00:51



Соответственно, вакцины с побочкой на полшишечки, или просто не прошедшие полный этап испытаний к регистрации не допустят, что, очевидно, увеличит time to market. Возможно, на месяцы.



Ну, зато на рынок не попадет сырой и потенциально токсичный продукт. По крайней мере, не должен...



FDA to announce tougher standards for a coronavirus vaccine that make it unlikely one will be cleared by Election Day

https://www.washingtonpost.com/health/2 ... -standard/ FDA ужесточила требования к регистрации ковид-вакцин, чтобы эту карту не разыгрывали на выборах, и это не подвергало риску американцев (как с гидроксихлорохином в апреле случилось).Соответственно, вакцины с побочкой на полшишечки, или просто не прошедшие полный этап испытаний к регистрации не допустят, что, очевидно, увеличит time to market. Возможно, на месяцы.Ну, зато на рынок не попадет сырой и потенциально токсичный продукт. По крайней мере, не должен... zРадио

