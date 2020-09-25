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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1844184518461847

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 261
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
32
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
56
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
40
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
15
Найманий працівник, втратив роботу
5%
14
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
15%
40
Всього голосів : 261
Повідомлення Додано: П'ят 25 вер, 2020 16:23

  justit написав:
  ЛАД написав:Ставил пару раз программы-шагомеры на смартфон. Результаты весьма грустные - считали не понятно что.


Да все они считают очень приблизительно.
ИМХО Google fit возможно наиболее точен, ибо по идее должен прикидывать расстояния по google map
Но это тоже под вопросом.

xaomi mi band 3 , шаги меряет нормально. Если во время ходьбы будете носить смартфон в руке то результат тоже будет ок .
yama
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 вер, 2020 16:40

  justit написав:
  ЛАД написав:Ставил пару раз программы-шагомеры на смартфон. Результаты весьма грустные - считали не понятно что.


Да все они считают очень приблизительно.
ИМХО Google fit возможно наиболее точен, ибо по идее должен прикидывать расстояния по google map
Но это тоже под вопросом.

"Очень приблизительно" ещё бы ничего. Но когда я прохожу расстояние примерно 2000 шагов, а шагомер насчитывает около 200, а то и меньше...
Если так будет мерить пульсоксиметр...
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 25 вер, 2020 17:03

  ЛАД написав:"Очень приблизительно" ещё бы ничего. Но когда я прохожу расстояние примерно 2000 шагов, а шагомер насчитывает около 200, а то и меньше...
Если так будет мерить пульсоксиметр...


Стоит Pacer и Google Fit. Если и врут то процентов 10 не более. Результаты близкие, еще на часах. До этого стояло другое приложение, просто переставало считать в какие-то моменты.
Google Fit какое-то время использовал Монобанк спортивном депозите, кажется отказались от идеи.
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Повідомлення Додано: П'ят 25 вер, 2020 17:15

  ЛАД написав:
  justit написав:
  Faceless написав:Я просто на Алишке взял с нормальными отзывами, по "уважаемым фирмам" не подскажу :)
Даже не знаю, как можно проверить их качество.


Главное чтобы он не мерял так, как mi band 4 меряет пройденное расстояние :)

Почему и спрашиваю, какой лучше купить.
Ставил пару раз программы-шагомеры на смартфон. Результаты весьма грустные - считали не понятно что.

Юзаю Samsung Active2 - вполне правдоподобно, и по шагам и по км
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 25 вер, 2020 17:41

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Faceless написав:
  ЛАД написав:Почему и спрашиваю, какой лучше купить.
Ставил пару раз программы-шагомеры на смартфон. Результаты весьма грустные - считали не понятно что.

Юзаю Samsung Active2 - вполне правдоподобно, и по шагам и по км


Лет шесть назад купил в аптеке так и называется шагомер. Такая таблеточка сантиметров пять на три, толщиной миллиметров восемь.
Надо носить в переднем кармане брюк, считает просто идеально. Не считает движения не ходьбы, тряску и т.д. Один раз батарейку поменял.
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Повідомлення Додано: П'ят 25 вер, 2020 19:15

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Хтось може порекомендувати де протестуватися і що по цінам та строкам?
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, поверни вкрадені лайки.
unicdima
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Повідомлення Додано: П'ят 25 вер, 2020 19:50

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Обзор по ПЦР- тестированию на COVID-19 в больницах Китая показал, что чувствительность метода составляет около 71%. Причём основной процент ложноотрицательных тестов возникает из-за нарушения методики взятия мазка:
https://bit.ly/3j9N7B2
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 25 вер, 2020 22:25

  freeze написав:
  adeges написав:
  freeze написав:У тёщи в доме умер от коронавируса профессор, 78 лет.
Сначала было лёгкое недомогание, неделю был дома, в принципе чувствовал себя сносно достаточно, потом неожиданно резко стал задыхаться, госпитализировали, в этот же день поставили ИВЛ, на третий день в больнице умер.
Быстро однако.
Из того что пишут про ковид, так оно и есть. Падение кислорода в крови ниже приемлемых значений приковиде - в отличии от всех других известных причин почти никак не сказывается на самочувствии - пока не становится слишком поздно для боржома


Профессор не очень переживал за коронавирус. Да и заразился, вероятно, посетив незадолго до недомогания Затоку, где в компании на даче они отмечали чей-то День Рождения.

Вашему профессору нужно было в 78 лет знать, что после употребления алкоголя кровеносные сосуды сначала расширяются, из-за чего давление понижается, а во время похмелья они вновь сужаются, но сильнее, чем прежде.
Это в молодые годы такое явление вызывает лишь головную боль.
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Повідомлення Додано: Суб 26 вер, 2020 00:25

Очень интересно
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