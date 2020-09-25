ЛАД написав:"Очень приблизительно" ещё бы ничего. Но когда я прохожу расстояние примерно 2000 шагов, а шагомер насчитывает около 200, а то и меньше... Если так будет мерить пульсоксиметр...
Стоит Pacer и Google Fit. Если и врут то процентов 10 не более. Результаты близкие, еще на часах. До этого стояло другое приложение, просто переставало считать в какие-то моменты. Google Fit какое-то время использовал Монобанк спортивном депозите, кажется отказались от идеи.
ЛАД написав:Почему и спрашиваю, какой лучше купить. Ставил пару раз программы-шагомеры на смартфон. Результаты весьма грустные - считали не понятно что.
Юзаю Samsung Active2 - вполне правдоподобно, и по шагам и по км
Лет шесть назад купил в аптеке так и называется шагомер. Такая таблеточка сантиметров пять на три, толщиной миллиметров восемь. Надо носить в переднем кармане брюк, считает просто идеально. Не считает движения не ходьбы, тряску и т.д. Один раз батарейку поменял.
Обзор по ПЦР- тестированию на COVID-19 в больницах Китая показал, что чувствительность метода составляет около 71%. Причём основной процент ложноотрицательных тестов возникает из-за нарушения методики взятия мазка: https://bit.ly/3j9N7B2
freeze написав:У тёщи в доме умер от коронавируса профессор, 78 лет. Сначала было лёгкое недомогание, неделю был дома, в принципе чувствовал себя сносно достаточно, потом неожиданно резко стал задыхаться, госпитализировали, в этот же день поставили ИВЛ, на третий день в больнице умер. Быстро однако.
Из того что пишут про ковид, так оно и есть. Падение кислорода в крови ниже приемлемых значений приковиде - в отличии от всех других известных причин почти никак не сказывается на самочувствии - пока не становится слишком поздно для боржома
Профессор не очень переживал за коронавирус. Да и заразился, вероятно, посетив незадолго до недомогания Затоку, где в компании на даче они отмечали чей-то День Рождения.
Вашему профессору нужно было в 78 лет знать, что после употребления алкоголя кровеносные сосуды сначала расширяются, из-за чего давление понижается, а во время похмелья они вновь сужаются, но сильнее, чем прежде. Это в молодые годы такое явление вызывает лишь головную боль.