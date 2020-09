Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

Додано: Суб 26 вер, 2020 09:00 Президент США Дональд Трамп на митинге перед своими сторонниками в Джэксонвилле 25 сентября заявил, что его политические оппоненты затягивают разработку вакцины против коронавируса, сообщило издание The Daily Beast.

Трамп сказал, что США получат вакцину против COVID-19 "так скоро, что даже не поверят", несмотря на "политический удар" от его соперников, требующих "немного задержать производство вакцины".

Додано: Суб 26 вер, 2020 10:25
freeze написав: Президент США Дональд Трамп на митинге перед своими сторонниками в Джэксонвилле 25 сентября заявил, что его политические оппоненты затягивают разработку вакцины против коронавируса, сообщило издание The Daily Beast.

Трамп сказал, что США получат вакцину против COVID-19 "так скоро, что даже не поверят", несмотря на "политический удар" от его соперников, требующих "немного задержать производство вакцины".

Типичная аргументация всех украинских политиков по любым поводам (возможно, слово "украинских" здесь лишнее, но уж очень похоже).

Как всегда, виноваты папередники.

Типичная аргументация всех украинских политиков по любым поводам (возможно, слово "украинских" здесь лишнее, но уж очень похоже).

Как всегда, виноваты папередники.

Додано: Суб 26 вер, 2020 15:13
+ 3833 - рекордный показатель по новым случаям.

- 76 умерших от коронавируса - тоже рекорд, точнее повторение максимума.

Занимаем устойчивые 14-15 места в мире по этим показателям, кстати явно не пропорционально количеству населения.



- 76 умерших от коронавируса - тоже рекорд, точнее повторение максимума.



Додано: Суб 26 вер, 2020 16:01
freeze написав: явно не пропорционально количеству населения.

а вы знаете сколько у нас точно населения?...

а вы знаете сколько у нас точно населения?... а вы знаете сколько у нас точно населения?... жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса... Тракторист

Додано: Суб 26 вер, 2020 17:21
Тракторист написав: а вы знаете сколько у нас точно населения?...

А что для вас принципиально явно не пропорционально или очень явно не пропорционально ?

а вы знаете сколько у нас точно населения?... а вы знаете сколько у нас точно населения?...



А что для вас принципиально явно не пропорционально или очень явно не пропорционально ? А что для вас принципиально явно не пропорционально или очень явно не пропорционально ? Не читаю Будивельника, пустая трата времени freeze 4 Повідомлень: 18462 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4438 раз. Подякували: 7164 раз. Профіль 22 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 26 вер, 2020 18:58 freeze написав: Тракторист написав: freeze написав: явно не пропорционально количеству населения. явно не пропорционально количеству населения.

а вы знаете сколько у нас точно населения?... а вы знаете сколько у нас точно населения?...



А что для вас принципиально явно не пропорционально или очень явно не пропорционально ? А что для вас принципиально явно не пропорционально или очень явно не пропорционально ?

Додано: Суб 26 вер, 2020 18:58
хочется знать конкретную цифру сколько нас осталось, так как косвенные оценки численности населения дают разброс в 10 млн. человек, а это примерно 30% от населения Украины. а уж тогда можно рассуждать на тему пропорционально или не пропорционально...

Повідомлень: 4920 З нами з: 06.08.08 Подякував: 257 раз. Подякували: 775 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 26 вер, 2020 19:03 Faceless написав: ЛАД написав: Starikan написав: ......

У профессора не было пульсоксиметра? ......У профессора не было пульсоксиметра?

Я, конечно, не профессор, но у меня тоже нет пульсоксиметра.

Я, конечно, не профессор, но у меня тоже нет пульсоксиметра.



Зря, на самом деле. Вещица совсем недорогая и малогабаритная, стоит иметь в хозяйстве. Зря, на самом деле. Вещица совсем недорогая и малогабаритная, стоит иметь в хозяйстве.

Не подскажите, какой фирмы лучше взять, чтобы не купить какую-нибудь туфту?[/quote]



Я просто на Алишке взял с нормальными отзывами, по "уважаемым фирмам" не подскажу

Даже не знаю, как можно проверить их качество. Максимум, если будет возможность проверить сразу несколько - сравнить показатели.[/quote]





Я просто на Алишке взял с нормальными отзывами, по "уважаемым фирмам" не подскажу

Даже не знаю, как можно проверить их качество. Максимум, если будет возможность проверить сразу несколько - сравнить показатели.

Я купил 2 пол года назад, разные, показания у них одинаковые...

