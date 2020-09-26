RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1847184818491850

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 261
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
32
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
56
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
40
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
15
Найманий працівник, втратив роботу
5%
14
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
15%
40
Всього голосів : 261
Повідомлення Додано: Суб 26 вер, 2020 21:32

  freeze написав:
Тракторист написав:
  ЛАД написав:Послезавтра будет уже 200.000 случаев

а сколько из носителей вируса больных вы можете сказать? зачем это жонглирование цифрами без чёткого представления что они означают?...


200 000 носителей и больных, называйте как хотите.
Если вам не нравятся какие то официальные цифры, то называйте свои цифры, если у вас нет никаких своих цифр, то тогда лучше жевать молча. Это согласно этикета так. Критикуя предлагай свой вариант.

носитель вируса и больной - это две большие разницы...

пора прекращать коронобесие и возвращаться к нормальной жизни, так как в противном случае страна потеряет значительно больше людей чем от коронавируса...
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
Тракторист
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4930
З нами з: 06.08.08
Подякував: 257 раз.
Подякували: 775 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 26 вер, 2020 21:35

  freeze написав:
Тракторист написав:
  freeze написав:По моему у вас проблемы с логикой, если по оптимистичным оценкам численности населения Украины уровень заболеваемости коронавирусом сильно превышает, то по пессимистическим оценкам численности населения Украины тем более ещё сильнее превышает.
Можете даже не рассуждать )))

это у вас проблемы с логикой если вы считаете больных по тестам у которых погрешность около 30% и если вы свято верите в то что все носители вируса являються больными...


Тесты ложно отрицательную дают погрешность, трактористы они и есть трактористы ))) Разжевать, что это такое ?

а куда же делись ложноположительные тесты или вы будете утверждать что их нет?
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
Тракторист
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4930
З нами з: 06.08.08
Подякував: 257 раз.
Подякували: 775 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 26 вер, 2020 21:49

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Тракторист написав:
  freeze написав:Тесты ложно отрицательную дают погрешность, трактористы они и есть трактористы ))) Разжевать, что это такое ?

а куда же делись ложноположительные тесты или вы будете утверждать что их нет?


Если одним неодноразовым инструментом лезть в носоглотки исследуемых, тогда может быть.
Но сомневаюсь, что даже в Африке так делают.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
freeze
4
 
Повідомлень: 18467
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4438 раз.
Подякували: 7165 раз.
 
Профіль
22
3
5
Повідомлення Додано: Суб 26 вер, 2020 21:57

  Тракторист написав:
  ЛАД написав:Тракторист
Цифры смертей тоже с погрешностью 30%?
Можно продолжать доказывать, что ковид = насморк?
Хотя, конечно, не чума.

сами смерти достаточно достоверны, но вот причина смерти я думаю под большим вопросом и вполне допускаю что погрешность может быть и больше 30%...

кроме того стоит посчитать избыточную смертность в результате государственного терроризма (актов запугивания населения) - почему же вы с таким же усердием не считаете этих жертв украинского коронабесия?

1. Интересно девки пляшут!
Цифрам смертей от гриппа Вы почему-то доверяете. Чем ковид хуже/лучше?
2. Расшифруйте, пожалуйста, что Вы имеете ввиду под "государственным терроризмом" и к каким человеческим жертвам он приводит.
Ответы прошу поконкретнее, а не лозунгами.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 17256
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4545 раз.
Подякували: 4226 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Суб 26 вер, 2020 22:45

  ЛАД написав:2. Расшифруйте, пожалуйста, что Вы имеете ввиду под "государственным терроризмом" и к каким человеческим жертвам он приводит.
Ответы прошу поконкретнее, а не лозунгами.

Вы просите повторить еще раз ссылку на отдельное мнение судьи Конституционного Суда или ранее не обратили на нее внимание? http://www.ccu.gov.ua/sites/default/fil ... 2020_3.pdf

Кстати, отдельное мнение судьи Конституционного Суда предусмотрено статьей 64 закона Украины об этом суде и не является лозунгом.

  ЛАД написав:1. Интересно девки пляшут!
Цифрам смертей от гриппа Вы почему-то доверяете. Чем ковид хуже/лучше?

И, наконец, нельзя ли Вам, как харьковчанину, помолчать сегодня о коронавирусе и почтить память погибших курсантов?
https://www.youtube.com/watch?v=dpKLMtozW8U
https://www.youtube.com/watch?v=8b_8WzhvwGU

  freeze написав:Отдельное мнение, другие судьи видимо имели другое мнение ?

Завтра отвечу.
Востаннє редагувалось Igneus в Суб 26 вер, 2020 23:18, всього редагувалось 3 разів.
Igneus
 
Повідомлень: 720
З нами з: 29.08.18
Подякував: 289 раз.
Подякували: 370 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 26 вер, 2020 22:51

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Igneus написав:
  ЛАД написав:2. Расшифруйте, пожалуйста, что Вы имеете ввиду под "государственным терроризмом" и к каким человеческим жертвам он приводит.
Ответы прошу поконкретнее, а не лозунгами.

Вы просите повторить еще раз ссылку на отдельное мнение судьи Конституционного Суда или ранее не обратили на нее внимание? http://www.ccu.gov.ua/sites/default/fil ... 2020_3.pdf

Кстати, отдельное мнение судьи Конституционного Суда предусмотрено статьей 64 закона Украины об этом суде и не является лозунгом.


Отдельное мнение, другие судьи видимо имели другое мнение ?
И там ничего нет про невинно убиенные жертвы заговора врачей и правительств разных стран.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
freeze
4
 
Повідомлень: 18467
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4438 раз.
Подякували: 7165 раз.
 
Профіль
22
3
5
Повідомлення Додано: Нед 27 вер, 2020 01:01

Igneus
1. Пан Слиденко И.Д. написал политическую декларацию под видом отдельного мнения судьи КС. Его право. Но это его "окрема думка" ничем не отличается от того, что пишете здесь на форуме Вы, я, Тракторист или кто ещё. Разница только в его положении.

2. Далее. Я просил конкретный ответ о гос. терроризме и жертвах, к которым он привёл.
Понимаю, что от Вас ждать конкретного ответа сложно (бесполезно?).

3. Обсуждение смертей от ковида никак не оскорбляет память погибших военных. И не только курсантов, там были и офицеры, и прапорщики.
И траур был установлен не в Харькове, а во всей Украине.
Так что касается Вас точно так же, как и харьковчан. Да и безотносительно к официальному трауру эта гибель - трагедия для всей Украины, а не только для Харькова.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 17256
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4545 раз.
Подякували: 4226 раз.
 
Профіль
2
2
5
  #<1 ... 1847184818491850
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 722, 723, 724
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7236 1653140
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 25 вер, 2020 15:54
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.