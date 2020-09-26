а сколько из носителей вируса больных вы можете сказать? зачем это жонглирование цифрами без чёткого представления что они означают?...
200 000 носителей и больных, называйте как хотите. Если вам не нравятся какие то официальные цифры, то называйте свои цифры, если у вас нет никаких своих цифр, то тогда лучше жевать молча. Это согласно этикета так. Критикуя предлагай свой вариант.
носитель вируса и больной - это две большие разницы...
пора прекращать коронобесие и возвращаться к нормальной жизни, так как в противном случае страна потеряет значительно больше людей чем от коронавируса...
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
freeze написав:По моему у вас проблемы с логикой, если по оптимистичным оценкам численности населения Украины уровень заболеваемости коронавирусом сильно превышает, то по пессимистическим оценкам численности населения Украины тем более ещё сильнее превышает. Можете даже не рассуждать )))
это у вас проблемы с логикой если вы считаете больных по тестам у которых погрешность около 30% и если вы свято верите в то что все носители вируса являються больными...
Тесты ложно отрицательную дают погрешность, трактористы они и есть трактористы ))) Разжевать, что это такое ?
а куда же делись ложноположительные тесты или вы будете утверждать что их нет?
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
ЛАД написав:Тракторист Цифры смертей тоже с погрешностью 30%? Можно продолжать доказывать, что ковид = насморк? Хотя, конечно, не чума.
сами смерти достаточно достоверны, но вот причина смерти я думаю под большим вопросом и вполне допускаю что погрешность может быть и больше 30%...
кроме того стоит посчитать избыточную смертность в результате государственного терроризма (актов запугивания населения) - почему же вы с таким же усердием не считаете этих жертв украинского коронабесия?
1. Интересно девки пляшут! Цифрам смертей от гриппа Вы почему-то доверяете. Чем ковид хуже/лучше? 2. Расшифруйте, пожалуйста, что Вы имеете ввиду под "государственным терроризмом" и к каким человеческим жертвам он приводит. Ответы прошу поконкретнее, а не лозунгами.
Igneus 1. Пан Слиденко И.Д. написал политическую декларацию под видом отдельного мнения судьи КС. Его право. Но это его "окрема думка" ничем не отличается от того, что пишете здесь на форуме Вы, я, Тракторист или кто ещё. Разница только в его положении.
2. Далее. Я просил конкретный ответ о гос. терроризме и жертвах, к которым он привёл. Понимаю, что от Вас ждать конкретного ответа сложно (бесполезно?).
3. Обсуждение смертей от ковида никак не оскорбляет память погибших военных. И не только курсантов, там были и офицеры, и прапорщики. И траур был установлен не в Харькове, а во всей Украине. Так что касается Вас точно так же, как и харьковчан. Да и безотносительно к официальному трауру эта гибель - трагедия для всей Украины, а не только для Харькова.