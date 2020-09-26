Додано: Нед 27 вер, 2020 01:01

Igneus

1. Пан Слиденко И.Д. написал политическую декларацию под видом отдельного мнения судьи КС. Его право. Но это его "окрема думка" ничем не отличается от того, что пишете здесь на форуме Вы, я, Тракторист или кто ещё. Разница только в его положении.



2. Далее. Я просил конкретный ответ о гос. терроризме и жертвах, к которым он привёл.

Понимаю, что от Вас ждать конкретного ответа сложно (бесполезно?).



3. Обсуждение смертей от ковида никак не оскорбляет память погибших военных. И не только курсантов, там были и офицеры, и прапорщики.

И траур был установлен не в Харькове, а во всей Украине.

Так что касается Вас точно так же, как и харьковчан. Да и безотносительно к официальному трауру эта гибель - трагедия для всей Украины, а не только для Харькова.