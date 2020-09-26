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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1849185018511852>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 261
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
32
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
56
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
40
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
15
Найманий працівник, втратив роботу
5%
14
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
15%
40
Всього голосів : 261
Повідомлення Додано: Нед 27 вер, 2020 10:03

За неделю в Москве вакцинировалось 2300 человек (всего в сентябре около 3000).
Как-то для их масштабов темпы вакцинации пока не поражают, имхо, тем более есть большая зарегистрированная очередь добровольцев на вакцинацию.
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freeze
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Повідомлення Додано: Нед 27 вер, 2020 10:22

  ЛАД написав:2. Расшифруйте, пожалуйста, что Вы имеете ввиду под "государственным терроризмом" и к каким человеческим жертвам он приводит.
Ответы прошу поконкретнее, а не лозунгами.

Прежде всего, пострадало психологическое здоровье населения. Запрет гулять на свежем воздухе - это не нормально. А в парках вообще сидели полицаи на детских площадках и охраняли их от детей. И всё это исключительно с целью запугивания населения, как сказал главный врач страны.
Старики поверили, что на улице их ждёт смерть, по-этому многие сидели дома и тихонько сходили с ума, особенно одинокие.

Результаты работы карантина, которые выплывают наружу, мы видим в новостях, вроде этой:

Из-за коронавируса пенсионерка выпрыгнула из окна в Николаеве: родственники не пускали на улицу
https://www.google.com/amp/s/24tv.ua/ru ... 341835/amp
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 вер, 2020 10:49

  safonovstanislav написав:Из-за коронавируса пенсионерка выпрыгнула из окна в Николаеве: родственники не пускали на улицу


Надеюсь вы в 86 лет не будете путать входную дверь и окно, как эта бабулька в маразме(как пишут в статье). Выйти в маразме на улицу в 86 лет - тоже не факт, что вернётесь живым. И откуда вы знаете, что пенсионерка упала по причине коронавируса. В Одессе нет карантина, и тем не менее практически каждый день прыгают из окна (или выпадают кто их знает), и даже подростки, и мужики в расцвете, и пенсионеры.
Востаннє редагувалось freeze в Нед 27 вер, 2020 10:51, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 27 вер, 2020 10:49

Re: Эпидемия коронавируса в мире

В нашем частном детском саду подтвердили вирус у ребёнка, у которого не было симптомов. Тест взяли, как у контрактного с её матерью, у которой форма простуды.
Удивительно, конечно, 100 детей контактировало с заражённым ребёнком и ни у кого нет положительного результата. Сад - закрыли на дезинфекацию на пару дней. Дети с отрицательным результатом постепенно возвращаются в строй.
beee
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 вер, 2020 10:53

  freeze написав:За неделю в Москве вакцинировалось 2300 человек (всего в сентябре около 3000).
Как-то для их масштабов темпы вакцинации пока не поражают, имхо, тем более есть большая зарегистрированная очередь добровольцев на вакцинацию.


А у них она добровольная. Да и кто вменяемый будет колоть себе непонятную бурду без основной стадии испытаний. Как говорят врачи, рос вакцина это кот в мешке.
Видимо, граждане не сильно патриотично доверяют отечественному производителю
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Повідомлення Додано: Нед 27 вер, 2020 10:55

  freeze написав:
  safonovstanislav написав:Из-за коронавируса пенсионерка выпрыгнула из окна в Николаеве: родственники не пускали на улицу


Надеюсь вы в 86 лет не будете путать входную дверь и окно, как эта бабулька в маразме(как пишут в статье). Выйти в маразме на улицу в 86 лет - тоже не факт, что вернётесь живым. И откуда вы знаете, что пенсионерка упала по причине коронавируса. В Одессе нет карантина, и тем не менее практически каждый день прыгают из окна (или выпадают кто их знает), и даже подростки, и мужики в расцвете, и пенсионеры.

Прабабка моя с маразмом упала в колодец. Перепутала с погребом. Но 20 лет назад вируса ещё не было
beee
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 вер, 2020 10:57

  beee написав:Удивительно, конечно, 100 детей контактировало с заражённым ребёнком и ни у кого нет положительного результата.


Тут и возвращаемся к закону Парето - всего 20 процентов носителей обеспечивают 80 процентов новых заражений. Остальные 80 процентов носителей с трудом заражают оставшиеся 20 процентов.
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Повідомлення Додано: Нед 27 вер, 2020 10:59

  beee написав:Видимо, граждане не сильно патриотично доверяют отечественному производителю


Дело видимо не в этом, там электронная очередь из зарегистрированных десятков тысяч человек. Видимо мощности производства пока слабенькие.
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Повідомлення Додано: Нед 27 вер, 2020 11:43

  freeze написав:
  beee написав:Удивительно, конечно, 100 детей контактировало с заражённым ребёнком и ни у кого нет положительного результата.


Тут и возвращаемся к закону Парето - всего 20 процентов носителей обеспечивают 80 процентов новых заражений. Остальные 80 процентов носителей с трудом заражают оставшиеся 20 процентов.

Вряд ли тут срабатывает закон Парето. Все дети в садике контактируют достаточно активно. Скорее, действительно, по каким-то причинам дети противостоят этому вирусу очень хорошо, значительно лучше взрослых. Недаром % заболевших малышей крайне низок.
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Повідомлення Додано: Нед 27 вер, 2020 11:58

  safonovstanislav написав:........
Прежде всего, пострадало психологическое здоровье населения. Запрет гулять на свежем воздухе - это не нормально. А в парках вообще сидели полицаи на детских площадках и охраняли их от детей. И всё это исключительно с целью запугивания населения, как сказал главный врач страны.
Старики поверили, что на улице их ждёт смерть, по-этому многие сидели дома и тихонько сходили с ума, особенно одинокие.

Результаты работы карантина, которые выплывают наружу, мы видим в новостях, вроде этой:

Из-за коронавируса пенсионерка выпрыгнула из окна в Николаеве: родственники не пускали на улицу
https://www.google.com/amp/s/24tv.ua/ru ... 341835/amp

Строгого запрета гулять на свежем воздухе, в общем-то, и не было. Тем более, не было практически никакого контроля за этим.

Запрет детских площадок был вполне оправдан. Тогда никто не знал, что дети практически не болеют, а ограничить контакты играющих малышей на детских площадках возможно только сугубо теоретически.

Главврач сказал о запугивании только о парках. Не надо распространять эти его слова на все остальные ограничения. Хотя, на мой взгляд, с нашими людьми и это было оправдано (уже тогда писал об этом).

Случай с пенсионеркой обсуждать не буду, Вам уже ответили. К короне это не имеет никакого отношения. Мои знакомые как любящие (действительно!) дети несколько лет не выпускали престарелую мать на улицу перед смертью. Без всякого ковида. Естественно, делали это не силовыми методами.
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