За неделю в Москве вакцинировалось 2300 человек (всего в сентябре около 3000).
Как-то для их масштабов темпы вакцинации пока не поражают, имхо, тем более есть большая зарегистрированная очередь добровольцев на вакцинацию.
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Додано: Нед 27 вер, 2020 10:03
За неделю в Москве вакцинировалось 2300 человек (всего в сентябре около 3000).
Как-то для их масштабов темпы вакцинации пока не поражают, имхо, тем более есть большая зарегистрированная очередь добровольцев на вакцинацию.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
Додано: Нед 27 вер, 2020 10:22
Прежде всего, пострадало психологическое здоровье населения. Запрет гулять на свежем воздухе - это не нормально. А в парках вообще сидели полицаи на детских площадках и охраняли их от детей. И всё это исключительно с целью запугивания населения, как сказал главный врач страны.
Старики поверили, что на улице их ждёт смерть, по-этому многие сидели дома и тихонько сходили с ума, особенно одинокие.
Результаты работы карантина, которые выплывают наружу, мы видим в новостях, вроде этой:
Из-за коронавируса пенсионерка выпрыгнула из окна в Николаеве: родственники не пускали на улицу
Додано: Нед 27 вер, 2020 10:49
Надеюсь вы в 86 лет не будете путать входную дверь и окно, как эта бабулька в маразме(как пишут в статье). Выйти в маразме на улицу в 86 лет - тоже не факт, что вернётесь живым. И откуда вы знаете, что пенсионерка упала по причине коронавируса. В Одессе нет карантина, и тем не менее практически каждый день прыгают из окна (или выпадают кто их знает), и даже подростки, и мужики в расцвете, и пенсионеры.
Востаннє редагувалось freeze в Нед 27 вер, 2020 10:51, всього редагувалось 1 раз.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
Додано: Нед 27 вер, 2020 10:49
Re: Эпидемия коронавируса в мире
В нашем частном детском саду подтвердили вирус у ребёнка, у которого не было симптомов. Тест взяли, как у контрактного с её матерью, у которой форма простуды.
Удивительно, конечно, 100 детей контактировало с заражённым ребёнком и ни у кого нет положительного результата. Сад - закрыли на дезинфекацию на пару дней. Дети с отрицательным результатом постепенно возвращаются в строй.
Додано: Нед 27 вер, 2020 10:53
А у них она добровольная. Да и кто вменяемый будет колоть себе непонятную бурду без основной стадии испытаний. Как говорят врачи, рос вакцина это кот в мешке.
Видимо, граждане не сильно патриотично доверяют отечественному производителю
Додано: Нед 27 вер, 2020 10:55
Прабабка моя с маразмом упала в колодец. Перепутала с погребом. Но 20 лет назад вируса ещё не было
Додано: Нед 27 вер, 2020 10:57
Тут и возвращаемся к закону Парето - всего 20 процентов носителей обеспечивают 80 процентов новых заражений. Остальные 80 процентов носителей с трудом заражают оставшиеся 20 процентов.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
Додано: Нед 27 вер, 2020 10:59
Дело видимо не в этом, там электронная очередь из зарегистрированных десятков тысяч человек. Видимо мощности производства пока слабенькие.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
Додано: Нед 27 вер, 2020 11:43
Вряд ли тут срабатывает закон Парето. Все дети в садике контактируют достаточно активно. Скорее, действительно, по каким-то причинам дети противостоят этому вирусу очень хорошо, значительно лучше взрослых. Недаром % заболевших малышей крайне низок.
Додано: Нед 27 вер, 2020 11:58
Строгого запрета гулять на свежем воздухе, в общем-то, и не было. Тем более, не было практически никакого контроля за этим.
Запрет детских площадок был вполне оправдан. Тогда никто не знал, что дети практически не болеют, а ограничить контакты играющих малышей на детских площадках возможно только сугубо теоретически.
Главврач сказал о запугивании только о парках. Не надо распространять эти его слова на все остальные ограничения. Хотя, на мой взгляд, с нашими людьми и это было оправдано (уже тогда писал об этом).
Случай с пенсионеркой обсуждать не буду, Вам уже ответили. К короне это не имеет никакого отношения. Мои знакомые как любящие (действительно!) дети несколько лет не выпускали престарелую мать на улицу перед смертью. Без всякого ковида. Естественно, делали это не силовыми методами.
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