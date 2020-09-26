Додано: Нед 27 вер, 2020 11:58

safonovstanislav написав: ........

Прежде всего, пострадало психологическое здоровье населения. Запрет гулять на свежем воздухе - это не нормально. А в парках вообще сидели полицаи на детских площадках и охраняли их от детей. И всё это исключительно с целью запугивания населения, как сказал главный врач страны.

Старики поверили, что на улице их ждёт смерть, по-этому многие сидели дома и тихонько сходили с ума, особенно одинокие.



Результаты работы карантина, которые выплывают наружу, мы видим в новостях, вроде этой:



Из-за коронавируса пенсионерка выпрыгнула из окна в Николаеве: родственники не пускали на улицу

https://www.google.com/amp/s/24tv.ua/ru ... 341835/amp ........Прежде всего, пострадало психологическое здоровье населения. Запрет гулять на свежем воздухе - это не нормально. А в парках вообще сидели полицаи на детских площадках и охраняли их от детей. И всё это исключительно с целью запугивания населения, как сказал главный врач страны.Старики поверили, что на улице их ждёт смерть, по-этому многие сидели дома и тихонько сходили с ума, особенно одинокие.Результаты работы карантина, которые выплывают наружу, мы видим в новостях, вроде этой:Из-за коронавируса пенсионерка выпрыгнула из окна в Николаеве: родственники не пускали на улицу

любящие

Строгого запрета гулять на свежем воздухе, в общем-то, и не было. Тем более, не было практически никакого контроля за этим.Запрет детских площадок был вполне оправдан. Тогда никто не знал, что дети практически не болеют, а ограничить контакты играющих малышей на детских площадках возможно только сугубо теоретически.Главврач сказал о запугивании только о парках. Не надо распространять эти его слова на все остальные ограничения. Хотя, на мой взгляд, с нашими людьми и это было оправдано (уже тогда писал об этом).Случай с пенсионеркой обсуждать не буду, Вам уже ответили. К короне это не имеет никакого отношения. Мои знакомые как(действительно!) дети несколько лет не выпускали престарелую мать на улицу перед смертью. Без всякого ковида. Естественно, делали это не силовыми методами.