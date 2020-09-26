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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1849185018511852 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 261 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 16% 41 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 12% 32 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 56 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 9 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 5% 14 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 40 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 15 Найманий працівник, втратив роботу 5% 14 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 15% 40 Всього голосів : 261 Додано: Нед 27 вер, 2020 12:01 ЛАД написав: freeze написав: beee написав: Удивительно, конечно, 100 детей контактировало с заражённым ребёнком и ни у кого нет положительного результата. Удивительно, конечно, 100 детей контактировало с заражённым ребёнком и ни у кого нет положительного результата.



Тут и возвращаемся к закону Парето - всего 20 процентов носителей обеспечивают 80 процентов новых заражений. Остальные 80 процентов носителей с трудом заражают оставшиеся 20 процентов. Тут и возвращаемся к закону Парето - всего 20 процентов носителей обеспечивают 80 процентов новых заражений. Остальные 80 процентов носителей с трудом заражают оставшиеся 20 процентов.

Вряд ли тут срабатывает закон Парето. Все дети в садике контактируют достаточно активно. Скорее, действительно, по каким-то причинам дети противостоят этому вирусу очень хорошо, значительно лучше взрослых. Недаром % заболевших малышей крайне низок. Вряд ли тут срабатывает закон Парето. Все дети в садике контактируют достаточно активно. Скорее, действительно, по каким-то причинам дети противостоят этому вирусу очень хорошо, значительно лучше взрослых. Недаром % заболевших малышей крайне низок.



Наоборот это подчёркивает правильность универсального закона.

Этот ребёнок явно попал в те 80 процентов слабых, почти нераспространителей, возможно сюда попадают часть детей, возможно взрослые с какими-то не очень заразными штаммами вируса, возможно особенности поведения, возможно особенности течения инфекции у конкретного человека.

А поскольку количество заболевших явно растёт, несмотря на многочисленные сообщения типа я болел а в семье дома даже никто не заболел, то многочисленных новичков явно заражают именно те другие 20 процентов суперраспространителей. Наоборот это подчёркивает правильность универсального закона.Этот ребёнок явно попал в те 80 процентов слабых, почти нераспространителей, возможно сюда попадают часть детей, возможно взрослые с какими-то не очень заразными штаммами вируса, возможно особенности поведения, возможно особенности течения инфекции у конкретного человека.А поскольку количество заболевших явно растёт, несмотря на многочисленные сообщения типа я болел а в семье дома даже никто не заболел, то многочисленных новичков явно заражают именно те другие 20 процентов суперраспространителей. Не читаю Будивельника, пустая трата времени freeze 4 Повідомлень: 18474 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4439 раз. Подякували: 7167 раз. Профіль 22 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 27 вер, 2020 12:14 В Китае десятки тысяч людей уже получили прививку от коронавируса несмотря на то, что безопасность и эффективность вакцины до сих пор не доказаны. Об этом УНН сообщает со ссылкой на материал Голоса Америки.

........

...представитель ВОЗ Суме Суминатан заявила, что чрезвычайное разрешение на использование вакцины от коронавируса является "временным решением". Длительное решение, по ее словам, будет принято после завершения третьей фазы испытания вакцины.



Китай в настоящее время рассматривает три возможных вакцины, которые уже находятся на третьей стадии испытаний в разных странах. Все три препарата Пекин использует в программе по чрезвычайному вакцинации.

https://www.unn.com.ua/ru/news/1893918-kitay-pochav-masovu-vaktsinatsiyu-vid-koronavirusu-do-zavershennya-viprobuvan-vaktsin ЛАД 2 Повідомлень: 17262 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4547 раз. Подякували: 4226 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 27 вер, 2020 13:13 ЛАД написав: В Китае десятки тысяч людей уже получили прививку от коронавируса несмотря на то, что безопасность и эффективность вакцины до сих пор не доказаны. Об этом УНН сообщает со ссылкой на материал Голоса Америки.

........

...представитель ВОЗ Суме Суминатан заявила, что чрезвычайное разрешение на использование вакцины от коронавируса является "временным решением". Длительное решение, по ее словам, будет принято после завершения третьей фазы испытания вакцины.



Китай в настоящее время рассматривает три возможных вакцины, которые уже находятся на третьей стадии испытаний в разных странах. Все три препарата Пекин использует в программе по чрезвычайному вакцинации.

https://www.unn.com.ua/ru/news/1893918-kitay-pochav-masovu-vaktsinatsiyu-vid-koronavirusu-do-zavershennya-viprobuvan-vaktsin



Суммарно минимум 100 000 человек получили уже разные вакцины от коронавируса в разных странах - и ни одного сообщения о значимых побочных эффектах. Суммарно минимум 100 000 человек получили уже разные вакцины от коронавируса в разных странах - и ни одного сообщения о значимых побочных эффектах. Не читаю Будивельника, пустая трата времени freeze 4 Повідомлень: 18474 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4439 раз. Подякували: 7167 раз. Профіль 22 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 27 вер, 2020 13:16 freeze

Не буду спорить, но обычно суперраспространительство объясняют более простыми и обычными причинами - значительно большей общественной активностью и количеством контактов суперраспространителей. И меньшим соблюдением ими противоэпидемических ограничений. ЛАД 2 Повідомлень: 17262 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4547 раз. Подякували: 4226 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 27 вер, 2020 13:18 freeze написав: ......

Суммарно минимум 100 000 человек получили уже разные вакцины от коронавируса в разных странах - и ни одного сообщения о значимых побочных эффектах. ......Суммарно минимум 100 000 человек получили уже разные вакцины от коронавируса в разных странах - и ни одного сообщения о значимых побочных эффектах.

Ну и слава богу, если так.

Теперь бы ещё подтвердилась их эффективность и более-менее длительный срок действия. Ну и слава богу, если так.Теперь бы ещё подтвердилась их эффективность и более-менее длительный срок действия. ЛАД 2 Повідомлень: 17262 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4547 раз. Подякували: 4226 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 27 вер, 2020 13:30 Ну что, к крестовоздвижению немного не успели. Круглые цифры осилим завтра - 200.000 случаев и 4.000 смертей.

Ну а что можно ожидать от чепуховой короны.



Вот только у нас продолжается экспоненциальный рост всех показателей, в то время как в мире только линейный. ЛАД 2 Повідомлень: 17262 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4547 раз. Подякували: 4226 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 1849185018511852 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 7236 1653243

ЛОБ П'ят 25 вер, 2020 15:54