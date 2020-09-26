RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1849185018511852

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 261
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
32
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
56
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
40
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
15
Найманий працівник, втратив роботу
5%
14
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
15%
40
Всього голосів : 261
Повідомлення Додано: Нед 27 вер, 2020 12:01

  ЛАД написав:
  freeze написав:
  beee написав:Удивительно, конечно, 100 детей контактировало с заражённым ребёнком и ни у кого нет положительного результата.


Тут и возвращаемся к закону Парето - всего 20 процентов носителей обеспечивают 80 процентов новых заражений. Остальные 80 процентов носителей с трудом заражают оставшиеся 20 процентов.

Вряд ли тут срабатывает закон Парето. Все дети в садике контактируют достаточно активно. Скорее, действительно, по каким-то причинам дети противостоят этому вирусу очень хорошо, значительно лучше взрослых. Недаром % заболевших малышей крайне низок.


Наоборот это подчёркивает правильность универсального закона.
Этот ребёнок явно попал в те 80 процентов слабых, почти нераспространителей, возможно сюда попадают часть детей, возможно взрослые с какими-то не очень заразными штаммами вируса, возможно особенности поведения, возможно особенности течения инфекции у конкретного человека.
А поскольку количество заболевших явно растёт, несмотря на многочисленные сообщения типа я болел а в семье дома даже никто не заболел, то многочисленных новичков явно заражают именно те другие 20 процентов суперраспространителей.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
freeze
4
 
Повідомлень: 18474
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4439 раз.
Подякували: 7167 раз.
 
Профіль
22
3
5
Повідомлення Додано: Нед 27 вер, 2020 12:14

В Китае десятки тысяч людей уже получили прививку от коронавируса несмотря на то, что безопасность и эффективность вакцины до сих пор не доказаны. Об этом УНН сообщает со ссылкой на материал Голоса Америки.
........
...представитель ВОЗ Суме Суминатан заявила, что чрезвычайное разрешение на использование вакцины от коронавируса является "временным решением". Длительное решение, по ее словам, будет принято после завершения третьей фазы испытания вакцины.

Китай в настоящее время рассматривает три возможных вакцины, которые уже находятся на третьей стадии испытаний в разных странах. Все три препарата Пекин использует в программе по чрезвычайному вакцинации.

https://www.unn.com.ua/ru/news/1893918-kitay-pochav-masovu-vaktsinatsiyu-vid-koronavirusu-do-zavershennya-viprobuvan-vaktsin
ЛАД
2
 
Повідомлень: 17262
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4547 раз.
Подякували: 4226 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Нед 27 вер, 2020 13:13

  ЛАД написав:
В Китае десятки тысяч людей уже получили прививку от коронавируса несмотря на то, что безопасность и эффективность вакцины до сих пор не доказаны. Об этом УНН сообщает со ссылкой на материал Голоса Америки.
........
...представитель ВОЗ Суме Суминатан заявила, что чрезвычайное разрешение на использование вакцины от коронавируса является "временным решением". Длительное решение, по ее словам, будет принято после завершения третьей фазы испытания вакцины.

Китай в настоящее время рассматривает три возможных вакцины, которые уже находятся на третьей стадии испытаний в разных странах. Все три препарата Пекин использует в программе по чрезвычайному вакцинации.

https://www.unn.com.ua/ru/news/1893918-kitay-pochav-masovu-vaktsinatsiyu-vid-koronavirusu-do-zavershennya-viprobuvan-vaktsin


Суммарно минимум 100 000 человек получили уже разные вакцины от коронавируса в разных странах - и ни одного сообщения о значимых побочных эффектах.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
freeze
4
 
Повідомлень: 18474
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4439 раз.
Подякували: 7167 раз.
 
Профіль
22
3
5
Повідомлення Додано: Нед 27 вер, 2020 13:16

freeze
Не буду спорить, но обычно суперраспространительство объясняют более простыми и обычными причинами - значительно большей общественной активностью и количеством контактов суперраспространителей. И меньшим соблюдением ими противоэпидемических ограничений.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 17262
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4547 раз.
Подякували: 4226 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Нед 27 вер, 2020 13:18

  freeze написав:......
Суммарно минимум 100 000 человек получили уже разные вакцины от коронавируса в разных странах - и ни одного сообщения о значимых побочных эффектах.

Ну и слава богу, если так.
Теперь бы ещё подтвердилась их эффективность и более-менее длительный срок действия.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 17262
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4547 раз.
Подякували: 4226 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Нед 27 вер, 2020 13:30

Ну что, к крестовоздвижению немного не успели. Круглые цифры осилим завтра - 200.000 случаев и 4.000 смертей.
Ну а что можно ожидать от чепуховой короны.

Вот только у нас продолжается экспоненциальный рост всех показателей, в то время как в мире только линейный.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 17262
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4547 раз.
Подякували: 4226 раз.
 
Профіль
2
2
5
  #<1 ... 1849185018511852
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Василь-Рівне і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 722, 723, 724
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7236 1653243
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 25 вер, 2020 15:54
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (89718)
27.09.2020 13:29
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.