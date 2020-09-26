beee написав:Удивительно, конечно, 100 детей контактировало с заражённым ребёнком и ни у кого нет положительного результата.
Тут и возвращаемся к закону Парето - всего 20 процентов носителей обеспечивают 80 процентов новых заражений. Остальные 80 процентов носителей с трудом заражают оставшиеся 20 процентов.
Вряд ли тут срабатывает закон Парето. Все дети в садике контактируют достаточно активно. Скорее, действительно, по каким-то причинам дети противостоят этому вирусу очень хорошо, значительно лучше взрослых. Недаром % заболевших малышей крайне низок.
Наоборот это подчёркивает правильность универсального закона. Этот ребёнок явно попал в те 80 процентов слабых, почти нераспространителей, возможно сюда попадают часть детей, возможно взрослые с какими-то не очень заразными штаммами вируса, возможно особенности поведения, возможно особенности течения инфекции у конкретного человека. А поскольку количество заболевших явно растёт, несмотря на многочисленные сообщения типа я болел а в семье дома даже никто не заболел, то многочисленных новичков явно заражают именно те другие 20 процентов суперраспространителей.
В Китае десятки тысяч людей уже получили прививку от коронавируса несмотря на то, что безопасность и эффективность вакцины до сих пор не доказаны. Об этом УНН сообщает со ссылкой на материал Голоса Америки. ........ ...представитель ВОЗ Суме Суминатан заявила, что чрезвычайное разрешение на использование вакцины от коронавируса является "временным решением". Длительное решение, по ее словам, будет принято после завершения третьей фазы испытания вакцины.
Китай в настоящее время рассматривает три возможных вакцины, которые уже находятся на третьей стадии испытаний в разных странах. Все три препарата Пекин использует в программе по чрезвычайному вакцинации.
В Китае десятки тысяч людей уже получили прививку от коронавируса несмотря на то, что безопасность и эффективность вакцины до сих пор не доказаны. Об этом УНН сообщает со ссылкой на материал Голоса Америки. ........ ...представитель ВОЗ Суме Суминатан заявила, что чрезвычайное разрешение на использование вакцины от коронавируса является "временным решением". Длительное решение, по ее словам, будет принято после завершения третьей фазы испытания вакцины.
Китай в настоящее время рассматривает три возможных вакцины, которые уже находятся на третьей стадии испытаний в разных странах. Все три препарата Пекин использует в программе по чрезвычайному вакцинации.
freeze Не буду спорить, но обычно суперраспространительство объясняют более простыми и обычными причинами - значительно большей общественной активностью и количеством контактов суперраспространителей. И меньшим соблюдением ими противоэпидемических ограничений.