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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1850185118521853 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 261 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 16% 41 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 12% 32 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 56 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 9 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 5% 14 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 40 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 15 Найманий працівник, втратив роботу 5% 14 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 15% 40 Всього голосів : 261 Додано: Нед 27 вер, 2020 14:54 ЛАД написав: Тракторист написав: ЛАД написав: Тракторист

Цифры смертей тоже с погрешностью 30%?

Можно продолжать доказывать, что ковид = насморк?

Хотя, конечно, не чума. Цифры смертей тоже с погрешностью 30%?Можно продолжать доказывать, что ковид = насморк?Хотя, конечно, не чума.

сами смерти достаточно достоверны, но вот причина смерти я думаю под большим вопросом и вполне допускаю что погрешность может быть и больше 30%...



кроме того стоит посчитать избыточную смертность в результате государственного терроризма (актов запугивания населения) - почему же вы с таким же усердием не считаете этих жертв украинского коронабесия? сами смерти достаточно достоверны, но вот причина смерти я думаю под большим вопросом и вполне допускаю что погрешность может быть и больше 30%...кроме того стоит посчитать избыточную смертность в результате государственного терроризма (актов запугивания населения) - почему же вы с таким же усердием не считаете этих жертв украинского коронабесия?

1. Интересно девки пляшут!

Цифрам смертей от гриппа Вы почему-то доверяете. Чем ковид хуже/лучше?

2. Расшифруйте, пожалуйста, что Вы имеете ввиду под "государственным терроризмом" и к каким человеческим жертвам он приводит.

Ответы прошу поконкретнее, а не лозунгами. 1. Интересно девки пляшут!Цифрам смертей от гриппа Вы почему-то доверяете. Чем ковид хуже/лучше?2. Расшифруйте, пожалуйста, что Вы имеете ввиду под "государственным терроризмом" и к каким человеческим жертвам он приводит.Ответы прошу поконкретнее, а не лозунгами.

по п.1 так как основное количество умирающих приходится на людей возраста выше среднего среднего, то ввиду наличия у них как правило букета хронических заболеваний статистика смертей от гриппа тоже имеет достаточно большую погрешность...



по п.2 я имел ввиду ровно то что написал в особом мнении судья КСУ Слиденко И.Д.



При цьому терор в "карантинній" обгортці нічим не відрізняється від

звичайного терору, за винятком своєї технологічності, помноженої на

державний примус... по п.1 так как основное количество умирающих приходится на людей возраста выше среднего среднего, то ввиду наличия у них как правило букета хронических заболеваний статистика смертей от гриппа тоже имеет достаточно большую погрешность...по п.2 я имел ввиду ровно то что написал в особом мнении судья КСУ Слиденко И.Д. жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса... Тракторист

Повідомлень: 4934 З нами з: 06.08.08 Подякував: 258 раз. Подякували: 775 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 27 вер, 2020 15:00 Тракторист написав: то ввиду наличия у них как правило букета хронических заболеваний статистика смертей от гриппа тоже имеет достаточно большую погрешность... то ввиду наличия у них как правило букета хронических заболеваний статистика смертей от гриппа тоже имеет достаточно большую погрешность...



Опять глупый идиотизм, погрешности они находят, умер от диабета, просто тяжелая форма гриппа помогла.

Ни от гриппа, ни от коронавируса здоровые люди не умирают, сколько можно долбить в голову ))) Если у вас нет хронических заболеваний лёгких, сердца и кровеносной системы, ожирения, почек, иммунной системы, печени, то вы не умрёте от гриппа и коронавируса, сколько бы не старались. Опять глупый идиотизм, погрешности они находят, умер от диабета, просто тяжелая форма гриппа помогла.Ни от гриппа, ни от коронавируса здоровые люди не умирают, сколько можно долбить в голову ))) Если у вас нет хронических заболеваний лёгких, сердца и кровеносной системы, ожирения, почек, иммунной системы, печени, то вы не умрёте от гриппа и коронавируса, сколько бы не старались. Не читаю Будивельника, пустая трата времени freeze 4 Повідомлень: 18479 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4442 раз. Подякували: 7167 раз. Профіль 22 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 27 вер, 2020 16:19 ЛАД написав: Строгого запрета гулять на свежем воздухе, в общем-то, и не было. Тем более, не было практически никакого контроля за этим. Строгого запрета гулять на свежем воздухе, в общем-то, и не было. Тем более, не было практически никакого контроля за этим.

может тогда подкрепите свои слова статистикой выписанных штрафов за нарушение незаконных карантинных ограничений?...



кстати несколько слов о размере штрафа: вы не считаете маразмом, что размер штрафа в 4 раза превышает минимальную заработную плату и в 8 раз превышает официальный прожиточный минимум?... может тогда подкрепите свои слова статистикой выписанных штрафов за нарушение незаконных карантинных ограничений?...кстати несколько слов о размере штрафа: вы не считаете маразмом, что размер штрафа в 4 раза превышает минимальную заработную плату и в 8 раз превышает официальный прожиточный минимум?... жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса... Тракторист

Повідомлень: 4934 З нами з: 06.08.08 Подякував: 258 раз. Подякували: 775 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 27 вер, 2020 17:31



в запоребрику мощний ріст корони

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Повідомлень: 9684 З нами з: 01.06.14 Подякував: 200 раз. Подякували: 660 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: Нед 27 вер, 2020 18:09 Тракторист написав: ......

по п.1 так как основное количество умирающих приходится на людей возраста выше среднего среднего, то ввиду наличия у них как правило букета хронических заболеваний статистика смертей от гриппа тоже имеет достаточно большую погрешность... ......по п.1 так как основное количество умирающих приходится на людей возраста выше среднего среднего, то ввиду наличия у них как правило букета хронических заболеваний статистика смертей от гриппа тоже имеет достаточно большую погрешность...

В таком случае эти погрешности одинаковы и, следовательно, смертность от ковида действительно реально существенно выше, чем от гриппа.







При цьому терор в "карантинній" обгортці нічим не відрізняється від

звичайного терору, за винятком своєї технологічності, помноженої на

державний примус... по п.2 я имел ввиду ровно то что написал в особом мнении судья КСУ Слиденко И.Д.

Об "особом мнении" пана судьи я вчера писал -



Размер штрафов был, действительно, неадекватный. Но случаев применения этих штрафов к физлицам было ничтожно мало. Статистику искать не буду, если Вам очень хочется и не лень, поищите.

Только, пожалуйста, реально взысканных, а не выписанных бумажек В таком случае эти погрешности одинаковы и, следовательно, смертность от ковида действительно реально существенно выше, чем от гриппа.Об "особом мнении" пана судьи я вчера писал - viewtopic.php?p=5065445&sid=a6ae830a254ab0ec2b732d3aa00c7fc4#p5065445 , Вы, видимо, не заметили. Это чисто политическая декларация, мало общего имеющая с юриспруденцией.Размер штрафов был, действительно, неадекватный. Но случаев применения этих штрафов к физлицам было ничтожно мало. Статистику искать не буду, если Вам очень хочется и не лень, поищите.Только, пожалуйста, реально взысканных, а не выписанных бумажек ЛАД 2 Повідомлень: 17264 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4547 раз. Подякували: 4227 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 27 вер, 2020 18:41 greenozon написав: в запоребрику мощний ріст корони

..... в запоребрику мощний ріст корони.....

Не только в РФ.

Мы тут часто восхищались результатами Словакии.

Но вот теперь:

Премьер-министр Словакии Игор Матович, комментируя ухудшение эпидемической ситуации в республике, раскритиковал ее жителей за безответственное отношение к столь серьезной проблеме, какой является коронавирус. Многие из них, по его словам, злоупотребляют доброжелательным отношением властей и пренебрегают выполнением требований по защите органов дыхания, соблюдения социальной дистанции и периодической дезинфекции рук. Поэтому правительство вынуждено ужесточить социальные ограничения, направленные на пресечение распространения коронавирусной инфекции.



С октября, как сказал Матович, в Словакии будет ограничено число участников общественных мероприятий, включая свадьбы. На акциях, проходящих под открытым небом, смогут находиться не более 200 человек, а в помещениях — не более 100. Они должны иметь сидячие места. Мероприятия, участники которых стоят, временно отменяются. На свадьбы молодожены смогут пригласить не более 28 гостей, включая ближайших родственников.

Подробнее: https://www.capital.ua/ru/news/146171-v ... z6ZFwdkwgj

Конечно, у них и сегодня результаты вызывают уважение - всего 9078 случаев и 44 летальных (на 1 млн., соответственно, 1663 и 8. У нас эти цифры - 4549 и 91).

Но при этом за последние 5 дней добавилось 2147 новых случаев (почти четверть от общего количества за всё время!) и 4 смерти.

Смертей пока добавилось мало, но рост заболеваемости только начался. Не только в РФ.Мы тут часто восхищались результатами Словакии.Но вот теперь:Подробнее:Конечно, у них и сегодня результаты вызывают уважение - всего 9078 случаев и 44 летальных (на 1 млн., соответственно, 1663 и 8. У нас эти цифры - 4549 и 91).Но при этом за последние 5 дней добавилось 2147 новых случаев (почти четверть от общего количества за всё время!) и 4 смерти.Смертей пока добавилось мало, но рост заболеваемости только начался. ЛАД 2 Повідомлень: 17264 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4547 раз. Подякували: 4227 раз. Профіль 2 2 5 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 27 вер, 2020 19:03 stargazer написав: ОБРАЩЕНИЕ К СЕМЕЙНЫМ ВРАЧАМ

Вы, уважаемые, безусловно, хорошие спецы и профессионалы - в обычной жизни. Но в условиях пандемии все изменилось - весь Ваш опыт, как и лично мой, уже ничего не значит... Все учебники, монографии, руководства - коту под хвост! Все сравнения с MERS и SARS-CoV-1 - туда же!

ПЦР и ИФА - да нужны, но они вам никогда не покажут, что происходит в легких! А значит, лечить вы будете вслепую... За последние 10 дней (!!!) я отправил (с руганью, с неоднократным повторением моего требования сделать КТ немедленно) более 150 человек. У 137 из них не было одышки, не было респираторных симптомов. Жалобы ограничивались слабостью, быстрой утомляемостью, гипотермией (от 35.3 до 36.4) по утрам, которая сменялась умеренным повышением температуры (37.1-37.6) к вечеру и повышенной потливостью, бессонницей. Возраст - от 30 до 49 лет!

Коллеги, такого пациента - срочно на КТ! Среди 147 пациентов, которых с такими симптомами я заставил пройти КТ, ковид-пневмония разной степени тяжести (максимум было поражение 40% легочной паренхимы, минимум - 3%) была выявлена у 145! Еще у двух больных КТ зафиксировала признаки резорбции - консолидацию и образование фиброзных тяжей.

Включайте сострадание и интуицию, есть сомнения - на КТ!!! ОБРАЩЕНИЕ К СЕМЕЙНЫМ ВРАЧАМВы, уважаемые, безусловно, хорошие спецы и профессионалы - в обычной жизни. Но в условиях пандемии все изменилось - весь Ваш опыт, как и лично мой, уже ничего не значит... Все учебники, монографии, руководства - коту под хвост! Все сравнения с MERS и SARS-CoV-1 - туда же!ПЦР и ИФА - да нужны, но они вам никогда не покажут, что происходит в легких! А значит, лечить вы будете вслепую... За последние 10 дней (!!!) я отправил (с руганью, с неоднократным повторением моего требования сделать КТ немедленно) более 150 человек. У 137 из них не было одышки, не было респираторных симптомов. Жалобы ограничивались слабостью, быстрой утомляемостью, гипотермией (от 35.3 до 36.4) по утрам, которая сменялась умеренным повышением температуры (37.1-37.6) к вечеру и повышенной потливостью, бессонницей. Возраст - от 30 до 49 лет!Коллеги, такого пациента - срочно на КТ! Среди 147 пациентов, которых с такими симптомами я заставил пройти КТ, ковид-пневмония разной степени тяжести (максимум было поражение 40% легочной паренхимы, минимум - 3%) была выявлена у 145! Еще у двух больных КТ зафиксировала признаки резорбции - консолидацию и образование фиброзных тяжей.Включайте сострадание и интуицию, есть сомнения - на КТ!!!

Столько симптомов (в основном неясных - слабость, утомляемость, потливость, бессонница есть у массы людей с вегетативными нарушениями) и ни слова о сатурации крови кислородом. Или это уже не показатель даже при поражении 40% легких Столько симптомов (в основном неясных - слабость, утомляемость, потливость, бессонница есть у массы людей с вегетативными нарушениями) и ни слова о сатурации крови кислородом. Или это уже не показатель даже при поражении 40% легких Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.

Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+ Starikan 2 Повідомлень: 17600 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1973 раз. Подякували: 2816 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 27 вер, 2020 19:18 Re: Эпидемия коронавируса в мире Кстати первый миллион умерших от коронавируса.

И 33 миллиона обнаруженных с коронавирусом.

То есть 3 процента после нахождения вируса уходит на покой. В среднем по миру, конечно. Не читаю Будивельника, пустая трата времени freeze 4 Повідомлень: 18479 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4442 раз. Подякували: 7167 раз. Профіль 22 3 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 1850185118521853 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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