ЛАД написав:Тракторист Цифры смертей тоже с погрешностью 30%? Можно продолжать доказывать, что ковид = насморк? Хотя, конечно, не чума.
сами смерти достаточно достоверны, но вот причина смерти я думаю под большим вопросом и вполне допускаю что погрешность может быть и больше 30%...
кроме того стоит посчитать избыточную смертность в результате государственного терроризма (актов запугивания населения) - почему же вы с таким же усердием не считаете этих жертв украинского коронабесия?
1. Интересно девки пляшут! Цифрам смертей от гриппа Вы почему-то доверяете. Чем ковид хуже/лучше? 2. Расшифруйте, пожалуйста, что Вы имеете ввиду под "государственным терроризмом" и к каким человеческим жертвам он приводит. Ответы прошу поконкретнее, а не лозунгами.
по п.1 так как основное количество умирающих приходится на людей возраста выше среднего среднего, то ввиду наличия у них как правило букета хронических заболеваний статистика смертей от гриппа тоже имеет достаточно большую погрешность...
по п.2 я имел ввиду ровно то что написал в особом мнении судья КСУ Слиденко И.Д.
При цьому терор в "карантинній" обгортці нічим не відрізняється від звичайного терору, за винятком своєї технологічності, помноженої на державний примус...
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
Тракторист написав:то ввиду наличия у них как правило букета хронических заболеваний статистика смертей от гриппа тоже имеет достаточно большую погрешность...
Опять глупый идиотизм, погрешности они находят, умер от диабета, просто тяжелая форма гриппа помогла. Ни от гриппа, ни от коронавируса здоровые люди не умирают, сколько можно долбить в голову ))) Если у вас нет хронических заболеваний лёгких, сердца и кровеносной системы, ожирения, почек, иммунной системы, печени, то вы не умрёте от гриппа и коронавируса, сколько бы не старались.
Тракторист написав:...... по п.1 так как основное количество умирающих приходится на людей возраста выше среднего среднего, то ввиду наличия у них как правило букета хронических заболеваний статистика смертей от гриппа тоже имеет достаточно большую погрешность...
В таком случае эти погрешности одинаковы и, следовательно, смертность от ковида действительно реально существенно выше, чем от гриппа.
по п.2 я имел ввиду ровно то что написал в особом мнении судья КСУ Слиденко И.Д.
При цьому терор в "карантинній" обгортці нічим не відрізняється від звичайного терору, за винятком своєї технологічності, помноженої на державний примус...
Размер штрафов был, действительно, неадекватный. Но случаев применения этих штрафов к физлицам было ничтожно мало. Статистику искать не буду, если Вам очень хочется и не лень, поищите. Только, пожалуйста, реально взысканных, а не выписанных бумажек
Не только в РФ. Мы тут часто восхищались результатами Словакии. Но вот теперь:
Премьер-министр Словакии Игор Матович, комментируя ухудшение эпидемической ситуации в республике, раскритиковал ее жителей за безответственное отношение к столь серьезной проблеме, какой является коронавирус. Многие из них, по его словам, злоупотребляют доброжелательным отношением властей и пренебрегают выполнением требований по защите органов дыхания, соблюдения социальной дистанции и периодической дезинфекции рук. Поэтому правительство вынуждено ужесточить социальные ограничения, направленные на пресечение распространения коронавирусной инфекции.
С октября, как сказал Матович, в Словакии будет ограничено число участников общественных мероприятий, включая свадьбы. На акциях, проходящих под открытым небом, смогут находиться не более 200 человек, а в помещениях — не более 100. Они должны иметь сидячие места. Мероприятия, участники которых стоят, временно отменяются. На свадьбы молодожены смогут пригласить не более 28 гостей, включая ближайших родственников.
Подробнее: https://www.capital.ua/ru/news/146171-v ... z6ZFwdkwgj Конечно, у них и сегодня результаты вызывают уважение - всего 9078 случаев и 44 летальных (на 1 млн., соответственно, 1663 и 8. У нас эти цифры - 4549 и 91). Но при этом за последние 5 дней добавилось 2147 новых случаев (почти четверть от общего количества за всё время!) и 4 смерти. Смертей пока добавилось мало, но рост заболеваемости только начался.
stargazer написав: ОБРАЩЕНИЕ К СЕМЕЙНЫМ ВРАЧАМ Вы, уважаемые, безусловно, хорошие спецы и профессионалы - в обычной жизни. Но в условиях пандемии все изменилось - весь Ваш опыт, как и лично мой, уже ничего не значит... Все учебники, монографии, руководства - коту под хвост! Все сравнения с MERS и SARS-CoV-1 - туда же! ПЦР и ИФА - да нужны, но они вам никогда не покажут, что происходит в легких! А значит, лечить вы будете вслепую... За последние 10 дней (!!!) я отправил (с руганью, с неоднократным повторением моего требования сделать КТ немедленно) более 150 человек. У 137 из них не было одышки, не было респираторных симптомов. Жалобы ограничивались слабостью, быстрой утомляемостью, гипотермией (от 35.3 до 36.4) по утрам, которая сменялась умеренным повышением температуры (37.1-37.6) к вечеру и повышенной потливостью, бессонницей. Возраст - от 30 до 49 лет! Коллеги, такого пациента - срочно на КТ! Среди 147 пациентов, которых с такими симптомами я заставил пройти КТ, ковид-пневмония разной степени тяжести (максимум было поражение 40% легочной паренхимы, минимум - 3%) была выявлена у 145! Еще у двух больных КТ зафиксировала признаки резорбции - консолидацию и образование фиброзных тяжей. Включайте сострадание и интуицию, есть сомнения - на КТ!!!
Столько симптомов (в основном неясных - слабость, утомляемость, потливость, бессонница есть у массы людей с вегетативными нарушениями) и ни слова о сатурации крови кислородом. Или это уже не показатель даже при поражении 40% легких
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+