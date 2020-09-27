stargazer написав:

ОБРАЩЕНИЕ К СЕМЕЙНЫМ ВРАЧАМВы, уважаемые, безусловно, хорошие спецы и профессионалы - в обычной жизни. Но в условиях пандемии все изменилось - весь Ваш опыт, как и лично мой, уже ничего не значит... Все учебники, монографии, руководства - коту под хвост! Все сравнения с MERS и SARS-CoV-1 - туда же!ПЦР и ИФА - да нужны, но они вам никогда не покажут, что происходит в легких! А значит, лечить вы будете вслепую... За последние 10 дней (!!!) я отправил (с руганью, с неоднократным повторением моего требования сделать КТ немедленно) более 150 человек. У 137 из них не было одышки, не было респираторных симптомов. Жалобы ограничивались слабостью, быстрой утомляемостью, гипотермией (от 35.3 до 36.4) по утрам, которая сменялась умеренным повышением температуры (37.1-37.6) к вечеру и повышенной потливостью, бессонницей. Возраст - от 30 до 49 лет!Коллеги, такого пациента - срочно на КТ! Среди 147 пациентов, которых с такими симптомами я заставил пройти КТ, ковид-пневмония разной степени тяжести (максимум было поражение 40% легочной паренхимы, минимум - 3%) была выявлена у 145! Еще у двух больных КТ зафиксировала признаки резорбции - консолидацию и образование фиброзных тяжей.Включайте сострадание и интуицию, есть сомнения - на КТ!!!