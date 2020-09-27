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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1851185218531854>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 261
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
32
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
56
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
40
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
15
Найманий працівник, втратив роботу
5%
14
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
15%
40
Всього голосів : 261
Повідомлення Додано: Нед 27 вер, 2020 14:54

  ЛАД написав:
  Тракторист написав:
  ЛАД написав:Тракторист
Цифры смертей тоже с погрешностью 30%?
Можно продолжать доказывать, что ковид = насморк?
Хотя, конечно, не чума.

сами смерти достаточно достоверны, но вот причина смерти я думаю под большим вопросом и вполне допускаю что погрешность может быть и больше 30%...

кроме того стоит посчитать избыточную смертность в результате государственного терроризма (актов запугивания населения) - почему же вы с таким же усердием не считаете этих жертв украинского коронабесия?

1. Интересно девки пляшут!
Цифрам смертей от гриппа Вы почему-то доверяете. Чем ковид хуже/лучше?
2. Расшифруйте, пожалуйста, что Вы имеете ввиду под "государственным терроризмом" и к каким человеческим жертвам он приводит.
Ответы прошу поконкретнее, а не лозунгами.

по п.1 так как основное количество умирающих приходится на людей возраста выше среднего среднего, то ввиду наличия у них как правило букета хронических заболеваний статистика смертей от гриппа тоже имеет достаточно большую погрешность...

по п.2 я имел ввиду ровно то что написал в особом мнении судья КСУ Слиденко И.Д.

При цьому терор в "карантинній" обгортці нічим не відрізняється від
звичайного терору, за винятком своєї технологічності, помноженої на
державний примус...
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
Тракторист
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Повідомлення Додано: Нед 27 вер, 2020 15:00

  Тракторист написав:то ввиду наличия у них как правило букета хронических заболеваний статистика смертей от гриппа тоже имеет достаточно большую погрешность...


Опять глупый идиотизм, погрешности они находят, умер от диабета, просто тяжелая форма гриппа помогла.
Ни от гриппа, ни от коронавируса здоровые люди не умирают, сколько можно долбить в голову ))) Если у вас нет хронических заболеваний лёгких, сердца и кровеносной системы, ожирения, почек, иммунной системы, печени, то вы не умрёте от гриппа и коронавируса, сколько бы не старались.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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Повідомлення Додано: Нед 27 вер, 2020 16:19

  ЛАД написав:Строгого запрета гулять на свежем воздухе, в общем-то, и не было. Тем более, не было практически никакого контроля за этим.

может тогда подкрепите свои слова статистикой выписанных штрафов за нарушение незаконных карантинных ограничений?...

кстати несколько слов о размере штрафа: вы не считаете маразмом, что размер штрафа в 4 раза превышает минимальную заработную плату и в 8 раз превышает официальный прожиточный минимум?...
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
Тракторист
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Повідомлення Додано: Нед 27 вер, 2020 17:31

в запоребрику мощний ріст корони

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greenozon
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Повідомлення Додано: Нед 27 вер, 2020 18:09

  Тракторист написав:......
по п.1 так как основное количество умирающих приходится на людей возраста выше среднего среднего, то ввиду наличия у них как правило букета хронических заболеваний статистика смертей от гриппа тоже имеет достаточно большую погрешность...

В таком случае эти погрешности одинаковы и, следовательно, смертность от ковида действительно реально существенно выше, чем от гриппа.

по п.2 я имел ввиду ровно то что написал в особом мнении судья КСУ Слиденко И.Д.

При цьому терор в "карантинній" обгортці нічим не відрізняється від
звичайного терору, за винятком своєї технологічності, помноженої на
державний примус...

Об "особом мнении" пана судьи я вчера писал - viewtopic.php?p=5065445&sid=a6ae830a254ab0ec2b732d3aa00c7fc4#p5065445, Вы, видимо, не заметили. Это чисто политическая декларация, мало общего имеющая с юриспруденцией.

Размер штрафов был, действительно, неадекватный. Но случаев применения этих штрафов к физлицам было ничтожно мало. Статистику искать не буду, если Вам очень хочется и не лень, поищите.
Только, пожалуйста, реально взысканных, а не выписанных бумажек
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 27 вер, 2020 18:41

  greenozon написав:в запоребрику мощний ріст корони
.....

Не только в РФ.
Мы тут часто восхищались результатами Словакии.
Но вот теперь:
Премьер-министр Словакии Игор Матович, комментируя ухудшение эпидемической ситуации в республике, раскритиковал ее жителей за безответственное отношение к столь серьезной проблеме, какой является коронавирус. Многие из них, по его словам, злоупотребляют доброжелательным отношением властей и пренебрегают выполнением требований по защите органов дыхания, соблюдения социальной дистанции и периодической дезинфекции рук. Поэтому правительство вынуждено ужесточить социальные ограничения, направленные на пресечение распространения коронавирусной инфекции.

С октября, как сказал Матович, в Словакии будет ограничено число участников общественных мероприятий, включая свадьбы. На акциях, проходящих под открытым небом, смогут находиться не более 200 человек, а в помещениях — не более 100. Они должны иметь сидячие места. Мероприятия, участники которых стоят, временно отменяются. На свадьбы молодожены смогут пригласить не более 28 гостей, включая ближайших родственников.

Подробнее: https://www.capital.ua/ru/news/146171-v ... z6ZFwdkwgj
Конечно, у них и сегодня результаты вызывают уважение - всего 9078 случаев и 44 летальных (на 1 млн., соответственно, 1663 и 8. У нас эти цифры - 4549 и 91).
Но при этом за последние 5 дней добавилось 2147 новых случаев (почти четверть от общего количества за всё время!) и 4 смерти.
Смертей пока добавилось мало, но рост заболеваемости только начался.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 27 вер, 2020 19:03

  stargazer написав: ОБРАЩЕНИЕ К СЕМЕЙНЫМ ВРАЧАМ
Вы, уважаемые, безусловно, хорошие спецы и профессионалы - в обычной жизни. Но в условиях пандемии все изменилось - весь Ваш опыт, как и лично мой, уже ничего не значит... Все учебники, монографии, руководства - коту под хвост! Все сравнения с MERS и SARS-CoV-1 - туда же!
ПЦР и ИФА - да нужны, но они вам никогда не покажут, что происходит в легких! А значит, лечить вы будете вслепую... За последние 10 дней (!!!) я отправил (с руганью, с неоднократным повторением моего требования сделать КТ немедленно) более 150 человек. У 137 из них не было одышки, не было респираторных симптомов. Жалобы ограничивались слабостью, быстрой утомляемостью, гипотермией (от 35.3 до 36.4) по утрам, которая сменялась умеренным повышением температуры (37.1-37.6) к вечеру и повышенной потливостью, бессонницей. Возраст - от 30 до 49 лет!
Коллеги, такого пациента - срочно на КТ! Среди 147 пациентов, которых с такими симптомами я заставил пройти КТ, ковид-пневмония разной степени тяжести (максимум было поражение 40% легочной паренхимы, минимум - 3%) была выявлена у 145! Еще у двух больных КТ зафиксировала признаки резорбции - консолидацию и образование фиброзных тяжей.
Включайте сострадание и интуицию, есть сомнения - на КТ!!!

Столько симптомов (в основном неясных - слабость, утомляемость, потливость, бессонница есть у массы людей с вегетативными нарушениями) и ни слова о сатурации крови кислородом. Или это уже не показатель даже при поражении 40% легких :shock: :?:
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+
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Повідомлення Додано: Нед 27 вер, 2020 19:18

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Кстати первый миллион умерших от коронавируса.
И 33 миллиона обнаруженных с коронавирусом.
То есть 3 процента после нахождения вируса уходит на покой. В среднем по миру, конечно.
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Повідомлення Додано: Нед 27 вер, 2020 20:54

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  stargazer написав:За последние 10 дней (!!!) я отправил (с руганью, с неоднократным повторением моего требования сделать КТ немедленно) более 150 человек

А флюрографии уже не достаточно?
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Повідомлення Додано: Нед 27 вер, 2020 23:15

Прогноз розвитку епідемії COVID-19 в Україні в період 25 вересня – 2 жовтня 2020 р.
«Прогноз РГ-21»
ВИСНОВКИ
1. Статистика по Україні продовжує демонструвати зростання приблизно сталими темпами 200-400 нових випадків на тиждень. Кількість нових хворих зростає майже лінійно. Середньотижневе значення репродуктивного числа на цей момент становить 1.1 і має незначну тенденцію до зниження (рис.16).

2. Прогнозоване середнє значення кількості нових інфікованих на 02.10.2020 р. становить 3615 випадків і 62 летальних випадків на день. Докладніше прогноз представлено в таблиці 3. Спостережувана кількість нових випадків на день виявилася дещо нижчою за прогнозовану кількість нових випадків на сьогодні. Це може бути пов’язано з обмеженістю обсягів тестування та зі збільшенням відсотка виявлення нових випадків (рис.7, таблиця 1). На користь цього свідчить збільшення відсотка госпіталізацій серед нових виявлених інфікованих (рис.12).

3. Частка неповнолітніх хворих сповільнила зростання, але залишається високою. Спостережувана летальність зберігалася на рівні 2% (рис.1,4).

4. Реєстрація підозрілих випадків здійснюється, як правило, не раніше проведеного тесту, а отже, має обмежений потенціал із передбачення динаміки хворих. Лише близько 10% підтверджених хворих пройшли реєстрацію як підозрілі до проведення тестування. При цьому близько 5% підозрілих хворих цього місяця не провели тестів – проти близько чверті таких хворих у травні та червні. Частка підозрілих хворих із негативним результатом тесту впала до 1% з близько 20% у квітні–травні.

5. Кількість людей, які одужують, продовжує зростати і становить близько 1380 нових одужалих на день. Хоча темпи одужання все ще значно менші за темпи збільшення кількості нових інфекцій. Імовірно, зростає частка людей, які фактично одужали, але офіційно не виписані. Згідно з рис.2, серед інфікованих, офіційно зареєстрованих понад півтора місяці тому, результат хвороби відомий тільки для половини з них.

6. У середньому по Україні кількість ПЛР-тестів, витрачених на одне нове виявлення, суттєво знизилася за тиждень. Середнє значення за останній тиждень – 7.7 тесту на нове виявлення, що відповідає відсотку виявлення 13.0%. Цей показник дуже різний для регіонів України, найгірший показник у Тернопільській області – 3.8 тесту на одне виявлення, що відповідає відсотку виявлення 26.5%, при тому, що до загальної кількості тестів входять як повторні тестування, так і тестування при одужанні. Зменшення відносних обсягів тестування може бути пов’язано з рішенням МОЗ України про необов’язкове тестування при виписці, але це поки що ніяк не позначилося на динаміці нових одужань.
http://www.nas.gov.ua/UA/Messages/Pages ... ageID=6967
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