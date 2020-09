Додано: Пон 28 вер, 2020 00:57

freeze написав: Тракторист написав: vitaliy_berdinskikh написав: А флюрографии уже не достаточно? А флюрографии уже не достаточно?

просто КТ стоит дороже, а доктор похоже сидит на проценте...



Ещё проще ответ, на флюорографии изменения в виде матового стекла часто не видны. Именно поэтому во всех странах мира для диагностики коронавируса используют КТ.

Ещё проще ответ, на флюорографии изменения в виде матового стекла часто не видны. Именно поэтому во всех странах мира для диагностики коронавируса используют КТ.

И только сторонники всемирного заговора думают, что их все дурят.



КТ не полезно. 10-15 мЗв приличная доза КТ не полезно. 10-15 мЗв приличная доза

