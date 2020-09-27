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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1851185218531854 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 261 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 16% 41 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 12% 32 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 56 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 9 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 5% 14 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 40 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 15 Найманий працівник, втратив роботу 5% 14 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 15% 40 Всього голосів : 261 Додано: Нед 27 вер, 2020 23:43 ЛАД написав: Об "особом мнении" пана судьи я вчера писал - viewtopic.php?p=5065445&sid=a6ae830a254ab0ec2b732d3aa00c7fc4#p5065445, Вы, видимо, не заметили. Это чисто политическая декларация, мало общего имеющая с юриспруденцией. Об "особом мнении" пана судьи я вчера писал - viewtopic.php?p=5065445&sid=a6ae830a254ab0ec2b732d3aa00c7fc4#p5065445, Вы, видимо, не заметили. Это чисто политическая декларация, мало общего имеющая с юриспруденцией.

в проблеме коронакризиса 2/3 политики и лишь 1/3 медицины...



как вы думаете есть ли будущее у страны где власть нарушает законодательство своей страны?... в проблеме коронакризиса 2/3 политики и лишь 1/3 медицины...как вы думаете есть ли будущее у страны где власть нарушает законодательство своей страны?... жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса... Тракторист

Повідомлень: 4937 З нами з: 06.08.08 Подякував: 258 раз. Подякували: 775 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 27 вер, 2020 23:46 vitaliy_berdinskikh написав: stargazer написав: За последние 10 дней (!!!) я отправил (с руганью, с неоднократным повторением моего требования сделать КТ немедленно) более 150 человек За последние 10 дней (!!!) я отправил (с руганью, с неоднократным повторением моего требования сделать КТ немедленно) более 150 человек

А флюрографии уже не достаточно? А флюрографии уже не достаточно?

просто КТ стоит дороже, а доктор похоже сидит на проценте... просто КТ стоит дороже, а доктор похоже сидит на проценте... жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса... Тракторист

Повідомлень: 4937 З нами з: 06.08.08 Подякував: 258 раз. Подякували: 775 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 27 вер, 2020 23:59 Re: Эпидемия коронавируса в мире Тракторист написав: vitaliy_berdinskikh написав: А флюрографии уже не достаточно? А флюрографии уже не достаточно?

просто КТ стоит дороже, а доктор похоже сидит на проценте... просто КТ стоит дороже, а доктор похоже сидит на проценте...



Ещё проще ответ, на флюорографии изменения в виде матового стекла часто не видны. Именно поэтому во всех странах мира для диагностики коронавируса используют КТ.

И только сторонники всемирного заговора думают, что их все дурят. Ещё проще ответ, на флюорографии изменения в виде матового стекла часто не видны. Именно поэтому во всех странах мира для диагностики коронавируса используют КТ.И только сторонники всемирного заговора думают, что их все дурят. Не читаю Будивельника, пустая трата времени freeze 4 Повідомлень: 18485 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4443 раз. Подякували: 7168 раз. Профіль 22 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 28 вер, 2020 00:57 freeze написав: Тракторист написав: vitaliy_berdinskikh написав: А флюрографии уже не достаточно? А флюрографии уже не достаточно?

просто КТ стоит дороже, а доктор похоже сидит на проценте... просто КТ стоит дороже, а доктор похоже сидит на проценте...



Ещё проще ответ, на флюорографии изменения в виде матового стекла часто не видны. Именно поэтому во всех странах мира для диагностики коронавируса используют КТ.

И только сторонники всемирного заговора думают, что их все дурят. Ещё проще ответ, на флюорографии изменения в виде матового стекла часто не видны. Именно поэтому во всех странах мира для диагностики коронавируса используют КТ.И только сторонники всемирного заговора думают, что их все дурят.



КТ не полезно. 10-15 мЗв приличная доза КТ не полезно. 10-15 мЗв приличная доза It takes little for me to say

I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California adeges Повідомлень: 3442 З нами з: 14.03.06 Подякував: 221 раз. Подякували: 508 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1851185218531854 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 7236 1653434

ЛОБ П'ят 25 вер, 2020 15:54