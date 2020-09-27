в проблеме коронакризиса 2/3 политики и лишь 1/3 медицины...
как вы думаете есть ли будущее у страны где власть нарушает законодательство своей страны?...
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 27 вер, 2020 23:43
в проблеме коронакризиса 2/3 политики и лишь 1/3 медицины...
как вы думаете есть ли будущее у страны где власть нарушает законодательство своей страны?...
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
Додано: Нед 27 вер, 2020 23:46
просто КТ стоит дороже, а доктор похоже сидит на проценте...
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
Додано: Нед 27 вер, 2020 23:59
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Ещё проще ответ, на флюорографии изменения в виде матового стекла часто не видны. Именно поэтому во всех странах мира для диагностики коронавируса используют КТ.
И только сторонники всемирного заговора думают, что их все дурят.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
Додано: Пон 28 вер, 2020 00:57
КТ не полезно. 10-15 мЗв приличная доза
It takes little for me to say
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