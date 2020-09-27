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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1851185218531854

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 261
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
32
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
56
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
40
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
15
Найманий працівник, втратив роботу
5%
14
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
15%
40
Всього голосів : 261
Повідомлення Додано: Нед 27 вер, 2020 23:43

  ЛАД написав:Об "особом мнении" пана судьи я вчера писал - viewtopic.php?p=5065445&sid=a6ae830a254ab0ec2b732d3aa00c7fc4#p5065445, Вы, видимо, не заметили. Это чисто политическая декларация, мало общего имеющая с юриспруденцией.

в проблеме коронакризиса 2/3 политики и лишь 1/3 медицины...

как вы думаете есть ли будущее у страны где власть нарушает законодательство своей страны?...
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
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Повідомлення Додано: Нед 27 вер, 2020 23:46

  vitaliy_berdinskikh написав:
  stargazer написав:За последние 10 дней (!!!) я отправил (с руганью, с неоднократным повторением моего требования сделать КТ немедленно) более 150 человек

А флюрографии уже не достаточно?

просто КТ стоит дороже, а доктор похоже сидит на проценте... ;)
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
Тракторист
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Повідомлення Додано: Нед 27 вер, 2020 23:59

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Тракторист написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:А флюрографии уже не достаточно?

просто КТ стоит дороже, а доктор похоже сидит на проценте... ;)


Ещё проще ответ, на флюорографии изменения в виде матового стекла часто не видны. Именно поэтому во всех странах мира для диагностики коронавируса используют КТ.
И только сторонники всемирного заговора думают, что их все дурят.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 00:57

  freeze написав:
Тракторист написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:А флюрографии уже не достаточно?

просто КТ стоит дороже, а доктор похоже сидит на проценте... ;)


Ещё проще ответ, на флюорографии изменения в виде матового стекла часто не видны. Именно поэтому во всех странах мира для диагностики коронавируса используют КТ.
И только сторонники всемирного заговора думают, что их все дурят.


КТ не полезно. 10-15 мЗв приличная доза
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