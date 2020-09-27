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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1851185218531854

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 261
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
32
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
56
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
40
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
15
Найманий працівник, втратив роботу
5%
14
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
15%
40
Всього голосів : 261
Повідомлення Додано: Нед 27 вер, 2020 23:43

  ЛАД написав:Об "особом мнении" пана судьи я вчера писал - viewtopic.php?p=5065445&sid=a6ae830a254ab0ec2b732d3aa00c7fc4#p5065445, Вы, видимо, не заметили. Это чисто политическая декларация, мало общего имеющая с юриспруденцией.

в проблеме коронакризиса 2/3 политики и лишь 1/3 медицины...

как вы думаете есть ли будущее у страны где власть нарушает законодательство своей страны?...
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
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Повідомлення Додано: Нед 27 вер, 2020 23:46

  vitaliy_berdinskikh написав:
  stargazer написав:За последние 10 дней (!!!) я отправил (с руганью, с неоднократным повторением моего требования сделать КТ немедленно) более 150 человек

А флюрографии уже не достаточно?

просто КТ стоит дороже, а доктор похоже сидит на проценте... ;)
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
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Повідомлення Додано: Нед 27 вер, 2020 23:59

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Тракторист написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:А флюрографии уже не достаточно?

просто КТ стоит дороже, а доктор похоже сидит на проценте... ;)


Ещё проще ответ, на флюорографии изменения в виде матового стекла часто не видны. Именно поэтому во всех странах мира для диагностики коронавируса используют КТ.
И только сторонники всемирного заговора думают, что их все дурят.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 00:57

  freeze написав:
Тракторист написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:А флюрографии уже не достаточно?

просто КТ стоит дороже, а доктор похоже сидит на проценте... ;)


Ещё проще ответ, на флюорографии изменения в виде матового стекла часто не видны. Именно поэтому во всех странах мира для диагностики коронавируса используют КТ.
И только сторонники всемирного заговора думают, что их все дурят.


КТ не полезно. 10-15 мЗв приличная доза
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Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 10:53

немецкая сатира, но как всё похоже...

жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
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Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 11:05

  Тракторист написав:
  ЛАД написав:Об "особом мнении" пана судьи я вчера писал - viewtopic.php?p=5065445&sid=a6ae830a254ab0ec2b732d3aa00c7fc4#p5065445, Вы, видимо, не заметили. Это чисто политическая декларация, мало общего имеющая с юриспруденцией.

в проблеме коронакризиса 2/3 политики и лишь 1/3 медицины...

Я так не считаю.

как вы думаете есть ли будущее у страны где власть нарушает законодательство своей страны?...

В данном случае не вижу серьёзных нарушений законодательства, мешающих будущему страны.
Есть гораздо более серьезные причины, не имеющие никакого отношения к медицине.

просто КТ стоит дороже, а доктор похоже сидит на проценте...

Такое, действительно, есть. Не знаю повсеместно ли, но один врач мне говорил, что получает 350 грн за каждое выданное направление на КТ (естественно, если пациент прошёл КТ по этому направлению).
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Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 11:24

  Тракторист написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:
  stargazer написав:За последние 10 дней (!!!) я отправил (с руганью, с неоднократным повторением моего требования сделать КТ немедленно) более 150 человек

А флюрографии уже не достаточно?

просто КТ стоит дороже, а доктор похоже сидит на проценте... ;)

КТ при диагностике коронавируса на два порядка информативнее из-за особенностей поражения легких типа "матовое стекло". Врач все правильно делает.
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