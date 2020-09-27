Додано: Пон 28 вер, 2020 17:17

freeze написав: Это все не отменяет, что врачами всего мира приняты два основных метода диагностики коронавируса ПЦР и КТ. Остальные методы недостаточно информативны. Это все не отменяет, что врачами всего мира приняты два основных метода диагностики коронавируса ПЦР и КТ. Остальные методы недостаточно информативны.

Нет не отменяет. Вопрос в другом насколько информативны эти два метода. Смотрю ситуацию по РФ. Мнения специалистов не идентичны друг с другом.Главный пульмонолог Ярославской области :<... Сама по себе компьютерная томография не является методом диагностики COVID-19...Золотым стандартом диагностики коронавирусной инфекции является ПЦР-диагностика, то есть это исследование мазка... Но на первом этапе мы все-таки делаем обзорную рентгенограмму легких, чтобы выяснить, нет ли там банальной бактериальной внебольничной пневмонии, которая совершенно иначе лечится... Показания к КТ – это нарастающая одышка, высокая температура в течение нескольких дней, сильный кашель... Я бы хотел еще раз подчеркнуть, что не нужно всем подряд, поголовно назначать метод компьютерной томографии и игнорировать рентгенографию. Так существует опасность пропустить бактериальную инфекцию... >Главный специалист по лучевой и инструментальной диагностике департамента здравоохранения Москвы и Минздрава России по ЦФО, директор Центра диагностики и телемедицины, профессор Сергей Морозов:<... Теперь болезнь будут определять по клинической картине и результатам компьютерной томографии, не дожидаясь результатов ПЦР ... Анализ ПЦР зачастую не срабатывает в связи с тем, что у пациента забирают материал для него из носоглотки. Но если человек находится в стадии заболевания, когда инфекция уже опустилась ниже, в носоглотке вируса может не быть, надо искать его в бронхах. Кроме того, при существующей огромной нагрузке на лабораторию качество анализа может страдать. К тому же получение результата ПЦР занимает достаточно много времени — минимум два дня. Нередко приходит отрицательный результат, в то время как у пациента могут быть проявления вирусной пневмонии...Делать компьютерную томографию надо тем, у кого повышается температура выше 38 °C и появляется одышка....>Директор «Областного диагностического центра» Алла Силкина, г. Владимир:<...в Москве при поступлении на госпитализацию человеку обязательно делают КТ легких, а также на 3-ий и 7-ой день. В Ивановской области любой человек с симптомами ОРВИ сначала едет на КТ, и только потом с результатом к врачу... К сожалению, во Владимирской области маршрутизация больных не работает, а на КТ легких практически не направляют по ОМС. Больному приходится часто за свой счет и по своему решению, желанию ехать на медицинское исследование... ПЦР-мазки часто бывают ложноотрицательными. И есть официальная статистика от главного пульмонолога Минздрава РФ Сергея Авдеева: 2-30% больных COVID-19 имеют отрицательные результаты лабораторной диагностики. Это связано не с качеством реагентов или тестов. Просто существуют определенные условия, которые накладывают отпечаток на результаты: время возникновения инфекции, место забора биологического материала, качество забора ...>