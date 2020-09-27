vitaliy_berdinskikh
Интересно, как материализуется их заинтересованность? Вы можете купить этот антибиотик в любой из десятка или более сети аптек.
Вот если бы в той конкретной при больнице, или чек бы Вы ему принесли.
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Додано: Пон 28 вер, 2020 15:32
vitaliy_berdinskikh
Интересно, как материализуется их заинтересованность? Вы можете купить этот антибиотик в любой из десятка или более сети аптек.
Вот если бы в той конкретной при больнице, или чек бы Вы ему принесли.
Додано: Пон 28 вер, 2020 15:35
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Черт его знает. Мы тут форумом уже ломали голову над вопросом недели полторы-две назад. Возможно там не строгий бухгалтерский учёт, возможно работают на доверии. А может быть и всемирный заговор, ведь врач звонит в страховую и перечисляет что именно назначил. Не обязательно аптеки отлистывают врачу, возможно импортер опираясь на подтверждение от страховой. Но это конечно гипотезы, а не версии.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Пон 28 вер, 2020 15:54
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Это все не отменяет, что врачами всего мира приняты два основных метода диагностики коронавируса ПЦР и КТ. Остальные методы недостаточно информативны.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
Додано: Пон 28 вер, 2020 16:43
немецкий врач о возможных причинах избыточной смертности
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
Додано: Пон 28 вер, 2020 16:53
При 200 тыс. заболевших на пусть даже 37 млн. страну (чуть больше 0,5% или 5заболевших на 1000) не очень удивительно, что у Вас лично заболел только 1 знакомый. Подождите, будут ещё.
Не знаю, что Вы называете "районом 17 больницы", но вообще по Харькову горячая вода есть практически везде. Да, отключали летом (как и ежегодно) около 1 месяца на профилактику по районам.
Так что не нагнетайте.
Если Вам завидно, что его лечат в Шарите, то не стоит завидовать. Я лично предпочту обойтись без Шарите, но и без его ранения и инвалидной коляски.
Додано: Пон 28 вер, 2020 17:17
Нет не отменяет. Вопрос в другом насколько информативны эти два метода. Смотрю ситуацию по РФ. Мнения специалистов не идентичны друг с другом.
Главный пульмонолог Ярославской области :
<... Сама по себе компьютерная томография не является методом диагностики COVID-19...Золотым стандартом диагностики коронавирусной инфекции является ПЦР-диагностика, то есть это исследование мазка... Но на первом этапе мы все-таки делаем обзорную рентгенограмму легких, чтобы выяснить, нет ли там банальной бактериальной внебольничной пневмонии, которая совершенно иначе лечится... Показания к КТ – это нарастающая одышка, высокая температура в течение нескольких дней, сильный кашель... Я бы хотел еще раз подчеркнуть, что не нужно всем подряд, поголовно назначать метод компьютерной томографии и игнорировать рентгенографию. Так существует опасность пропустить бактериальную инфекцию... >
Главный специалист по лучевой и инструментальной диагностике департамента здравоохранения Москвы и Минздрава России по ЦФО, директор Центра диагностики и телемедицины, профессор Сергей Морозов:
<... Теперь болезнь будут определять по клинической картине и результатам компьютерной томографии, не дожидаясь результатов ПЦР ... Анализ ПЦР зачастую не срабатывает в связи с тем, что у пациента забирают материал для него из носоглотки. Но если человек находится в стадии заболевания, когда инфекция уже опустилась ниже, в носоглотке вируса может не быть, надо искать его в бронхах. Кроме того, при существующей огромной нагрузке на лабораторию качество анализа может страдать. К тому же получение результата ПЦР занимает достаточно много времени — минимум два дня. Нередко приходит отрицательный результат, в то время как у пациента могут быть проявления вирусной пневмонии...Делать компьютерную томографию надо тем, у кого повышается температура выше 38 °C и появляется одышка....>
Директор «Областного диагностического центра» Алла Силкина, г. Владимир:
<...в Москве при поступлении на госпитализацию человеку обязательно делают КТ легких, а также на 3-ий и 7-ой день. В Ивановской области любой человек с симптомами ОРВИ сначала едет на КТ, и только потом с результатом к врачу... К сожалению, во Владимирской области маршрутизация больных не работает, а на КТ легких практически не направляют по ОМС. Больному приходится часто за свой счет и по своему решению, желанию ехать на медицинское исследование... ПЦР-мазки часто бывают ложноотрицательными. И есть официальная статистика от главного пульмонолога Минздрава РФ Сергея Авдеева: 2-30% больных COVID-19 имеют отрицательные результаты лабораторной диагностики. Это связано не с качеством реагентов или тестов. Просто существуют определенные условия, которые накладывают отпечаток на результаты: время возникновения инфекции, место забора биологического материала, качество забора ...>
Додано: Пон 28 вер, 2020 17:20
похоже первой столице больше повезло с мэром, а в Киеве после 14-го стало практически нормой отсутствие горячей воды по 5-6 месяцев в большинстве районов города...
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
Додано: Пон 28 вер, 2020 17:34
Re: фикции вирусов
Додано: Пон 28 вер, 2020 18:06
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Вы неправильно ставите вопросы, из за этого далее идёт логическая ошибка.
Вопрос не в том, что ПЦР или КТ не идеальны, нет в медицине идеала, вопрос в том, что другие методы гораздо менее информативны.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
Додано: Пон 28 вер, 2020 18:11
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Обычная дилемма интернет форумов, кто переболел легко или у кого знакомые перенесли легко, те считают, что ковид ерунда, те кто переболел тяжело или умер считают, что ковид это мрак.
Истина обычно где то посередине.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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