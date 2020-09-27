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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1853185418551856>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 261
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
32
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
56
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
40
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
15
Найманий працівник, втратив роботу
5%
14
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
15%
40
Всього голосів : 261
Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 15:32

vitaliy_berdinskikh
Интересно, как материализуется их заинтересованность? Вы можете купить этот антибиотик в любой из десятка или более сети аптек.
Вот если бы в той конкретной при больнице, или чек бы Вы ему принесли.
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Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 15:35

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Черт его знает. Мы тут форумом уже ломали голову над вопросом недели полторы-две назад. Возможно там не строгий бухгалтерский учёт, возможно работают на доверии. А может быть и всемирный заговор, ведь врач звонит в страховую и перечисляет что именно назначил. Не обязательно аптеки отлистывают врачу, возможно импортер опираясь на подтверждение от страховой. Но это конечно гипотезы, а не версии.
Mind the gap.
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Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 15:54

Re: Эпидемия коронавируса в мире

tumos написав:
  freeze написав:Эффект "матового стекла" может проявляться у здоровых людей, страдающих ожирением. Принимая во внимание проблему ожирения в США, можно американцам посочувствовать в отношении ложных диагнозов. ) А так это явление не является самостоятельным диагнозом при большом диагностическом ряде. Этот эффект вызывается рядом болезней - гриппом, грибками, туберкулезом ...


Это все не отменяет, что врачами всего мира приняты два основных метода диагностики коронавируса ПЦР и КТ. Остальные методы недостаточно информативны.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
freeze
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Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 16:43

немецкий врач о возможных причинах избыточной смертности

жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
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Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 16:53

  vitaliy_berdinskikh написав:
  antey1969 написав:не морочьте людям голову, они и так сейчас зашиваются.
Та да, надо ж занять койки небольными оставив больных на домашнем лечении. Проблема века.

Наконец-то появился кто-то в кругу знакомых кто заболел конорой. Это я не радуюсь, это констатирую какая страшная полугодовая пандемия у нас в стране. Так вот знакомого как раз отправили на КТ, кажись уже после положительного теста. КТ подтвердил воспаление легких. И что, забрали в 22-ю или 17-ю? Та хрен там - дома лечится. :mrgreen: Бедные зашивающиеся врачи....

Ну да, знакомый же не Гепа, ради того даже горячую воду включили хотя её всё лето в районе 17-й нет. А как Гепу увезли - горячую воду выключили. :mrgreen:

При 200 тыс. заболевших на пусть даже 37 млн. страну (чуть больше 0,5% или 5заболевших на 1000) не очень удивительно, что у Вас лично заболел только 1 знакомый. Подождите, будут ещё.

Не знаю, что Вы называете "районом 17 больницы", но вообще по Харькову горячая вода есть практически везде. Да, отключали летом (как и ежегодно) около 1 месяца на профилактику по районам.
Так что не нагнетайте.
Если Вам завидно, что его лечат в Шарите, то не стоит завидовать. Я лично предпочту обойтись без Шарите, но и без его ранения и инвалидной коляски.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 17:17

  freeze написав:Это все не отменяет, что врачами всего мира приняты два основных метода диагностики коронавируса ПЦР и КТ. Остальные методы недостаточно информативны.


Нет не отменяет. Вопрос в другом насколько информативны эти два метода. Смотрю ситуацию по РФ. Мнения специалистов не идентичны друг с другом.
Главный пульмонолог Ярославской области :
<... Сама по себе компьютерная томография не является методом диагностики COVID-19...Золотым стандартом диагностики коронавирусной инфекции является ПЦР-диагностика, то есть это исследование мазка... Но на первом этапе мы все-таки делаем обзорную рентгенограмму легких, чтобы выяснить, нет ли там банальной бактериальной внебольничной пневмонии, которая совершенно иначе лечится... Показания к КТ – это нарастающая одышка, высокая температура в течение нескольких дней, сильный кашель... Я бы хотел еще раз подчеркнуть, что не нужно всем подряд, поголовно назначать метод компьютерной томографии и игнорировать рентгенографию. Так существует опасность пропустить бактериальную инфекцию... >


Главный специалист по лучевой и инструментальной диагностике департамента здравоохранения Москвы и Минздрава России по ЦФО, директор Центра диагностики и телемедицины, профессор Сергей Морозов:
<... Теперь болезнь будут определять по клинической картине и результатам компьютерной томографии, не дожидаясь результатов ПЦР ... Анализ ПЦР зачастую не срабатывает в связи с тем, что у пациента забирают материал для него из носоглотки. Но если человек находится в стадии заболевания, когда инфекция уже опустилась ниже, в носоглотке вируса может не быть, надо искать его в бронхах. Кроме того, при существующей огромной нагрузке на лабораторию качество анализа может страдать. К тому же получение результата ПЦР занимает достаточно много времени — минимум два дня. Нередко приходит отрицательный результат, в то время как у пациента могут быть проявления вирусной пневмонии...Делать компьютерную томографию надо тем, у кого повышается температура выше 38 °C и появляется одышка....>


Директор «Областного диагностического центра» Алла Силкина, г. Владимир:
<...в Москве при поступлении на госпитализацию человеку обязательно делают КТ легких, а также на 3-ий и 7-ой день. В Ивановской области любой человек с симптомами ОРВИ сначала едет на КТ, и только потом с результатом к врачу... К сожалению, во Владимирской области маршрутизация больных не работает, а на КТ легких практически не направляют по ОМС. Больному приходится часто за свой счет и по своему решению, желанию ехать на медицинское исследование... ПЦР-мазки часто бывают ложноотрицательными. И есть официальная статистика от главного пульмонолога Минздрава РФ Сергея Авдеева: 2-30% больных COVID-19 имеют отрицательные результаты лабораторной диагностики. Это связано не с качеством реагентов или тестов. Просто существуют определенные условия, которые накладывают отпечаток на результаты: время возникновения инфекции, место забора биологического материала, качество забора ...>
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Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 17:20

  ЛАД написав:Не знаю, что Вы называете "районом 17 больницы", но вообще по Харькову горячая вода есть практически везде. Да, отключали летом (как и ежегодно) около 1 месяца на профилактику по районам.

похоже первой столице больше повезло с мэром, а в Киеве после 14-го стало практически нормой отсутствие горячей воды по 5-6 месяцев в большинстве районов города...
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
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Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 17:34

Re: фикции вирусов

  adeges написав:как у 9 ваших знакомых может быть подтвержденный чем-бы то ни было ковид, если все знают, что ковида - нет

У меня два знакомых переболели К19 - одному 60 лет, другой диабетик(!) без ноги.
хз, чем страшен вирус..
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Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 18:06

Re: Эпидемия коронавируса в мире

tumos написав:
  freeze написав:Это все не отменяет, что врачами всего мира приняты два основных метода диагностики коронавируса ПЦР и КТ. Остальные методы недостаточно информативны.


Нет не отменяет. Вопрос в другом насколько информативны эти два метода.


Вы неправильно ставите вопросы, из за этого далее идёт логическая ошибка.
Вопрос не в том, что ПЦР или КТ не идеальны, нет в медицине идеала, вопрос в том, что другие методы гораздо менее информативны.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 18:11

Re: Эпидемия коронавируса в мире

sal написав:
  adeges написав:как у 9 ваших знакомых может быть подтвержденный чем-бы то ни было ковид, если все знают, что ковида - нет

У меня два знакомых переболели К19 - одному 60 лет, другой диабетик(!) без ноги.
хз, чем страшен вирус..


Обычная дилемма интернет форумов, кто переболел легко или у кого знакомые перенесли легко, те считают, что ковид ерунда, те кто переболел тяжело или умер считают, что ковид это мрак.
Истина обычно где то посередине.
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