#<1 ... 1853185418551856 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 261 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 16% 41 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 12% 32 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 56 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 9 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 5% 14 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 40 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 15 Найманий працівник, втратив роботу 5% 14 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 15% 40 Всього голосів : 261 Додано: Пон 28 вер, 2020 18:23 tumos написав: Директор «Областного диагностического центра» Алла Силкина, г. Владимир:

<...в Москве при поступлении на госпитализацию человеку обязательно делают КТ легких, а также на 3-ий и 7-ой день. В Ивановской области любой человек с симптомами ОРВИ сначала едет на КТ, и только потом с результатом к врачу... К сожалению, во Владимирской области маршрутизация больных не работает, а на КТ легких практически не направляют по ОМС. Больному приходится часто за свой счет и по своему решению, желанию ехать на медицинское исследование... ПЦР-мазки часто бывают ложноотрицательными. И есть официальная статистика от главного пульмонолога Минздрава РФ Сергея Авдеева: 2-30% больных COVID-19 имеют отрицательные результаты лабораторной диагностики. Это связано не с качеством реагентов или тестов. Просто существуют определенные условия, которые накладывают отпечаток на результаты: время возникновения инфекции, место забора биологического материала, качество забора ...> Директор «Областного диагностического центра» Алла Силкина, г. Владимир:<...в Москве при поступлении на госпитализацию человеку обязательно делают КТ легких, а также на 3-ий и 7-ой день. В Ивановской области любой человек с симптомами ОРВИ сначала едет на КТ, и только потом с результатом к врачу... К сожалению, во Владимирской области маршрутизация больных не работает, а на КТ легких практически не направляют по ОМС. Больному приходится часто за свой счет и по своему решению, желанию ехать на медицинское исследование... ПЦР-мазки часто бывают ложноотрицательными. И есть официальная статистика от главного пульмонолога Минздрава РФ Сергея Авдеева: 2-30% больных COVID-19 имеют отрицательные результаты лабораторной диагностики. Это связано не с качеством реагентов или тестов. Просто существуют определенные условия, которые накладывают отпечаток на результаты: время возникновения инфекции, место забора биологического материала, качество забора ...>



3 KT легких за неделю. Жостко. Почти половина от порога острой лучевой болезни.

adeges написав: как у 9 ваших знакомых может быть подтвержденный чем-бы то ни было ковид, если все знают, что ковида - нет

У меня два знакомых переболели К19 - одному 60 лет, другой диабетик(!) без ноги.

У меня два знакомых переболели К19 - одному 60 лет, другой диабетик(!) без ноги.

хз, чем страшен вирус..



Обычная дилемма интернет форумов, кто переболел легко или у кого знакомые перенесли легко, те считают, что ковид ерунда, те кто переболел тяжело или умер считают, что ковид это мрак.

Обычная дилемма интернет форумов, кто переболел легко или у кого знакомые перенесли легко, те считают, что ковид ерунда, те кто переболел тяжело или умер считают, что ковид это мрак.

Истина обычно где то посередине.

Немного об истине, что где-то посередине.

Ковид с определенным успехом все же лечат, но уж очень кислородозависим он на определенной стадии. А еще мы помним, где истина....

Немного об истине, что где-то посередине.

Ковид с определенным успехом все же лечат, но уж очень кислородозависим он на определенной стадии. А еще мы помним, где истина....

В одной из больниц Киева возникли проблемы с подачей кислорода в результате перепадов напряжения в сети. За одну ночь вывезли три трупа, даже на ИВЛ не успели перевести. Кислород понадобился сразу и всем, медики банально не успели,разрываясь между десятками больных одновременно.

Повідомлень: 9939 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1177 раз. Подякували: 2730 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 28 вер, 2020 18:26 freeze написав: sal написав: adeges написав: как у 9 ваших знакомых может быть подтвержденный чем-бы то ни было ковид, если все знают, что ковида - нет как у 9 ваших знакомых может быть подтвержденный чем-бы то ни было ковид, если все знают, что ковида - нет

У меня два знакомых переболели К19 - одному 60 лет, другой диабетик(!) без ноги.

хз, чем страшен вирус.. У меня два знакомых переболели К19 - одному 60 лет, другой диабетик(!) без ноги.хз, чем страшен вирус..



Обычная дилемма интернет форумов, кто переболел легко или у кого знакомые перенесли легко, те считают, что ковид ерунда, те кто переболел тяжело или умер считают, что ковид это мрак.

Истина обычно где то посередине. Обычная дилемма интернет форумов, кто переболел легко или у кого знакомые перенесли легко, те считают, что ковид ерунда, те кто переболел тяжело или умер считают, что ковид это мрак.Истина обычно где то посередине.



нет, истина не посередине. она у каждого своя. кто-то умрет. кто-то не заметит. вопрос только в том, что никто не знает - при любой вероятности для определенного возраста - попадет ли он в 0.4%, 1%, 4% или 20%.

