tumos написав:Директор «Областного диагностического центра» Алла Силкина, г. Владимир: <...в Москве при поступлении на госпитализацию человеку обязательно делают КТ легких, а также на 3-ий и 7-ой день. В Ивановской области любой человек с симптомами ОРВИ сначала едет на КТ, и только потом с результатом к врачу... К сожалению, во Владимирской области маршрутизация больных не работает, а на КТ легких практически не направляют по ОМС. Больному приходится часто за свой счет и по своему решению, желанию ехать на медицинское исследование... ПЦР-мазки часто бывают ложноотрицательными. И есть официальная статистика от главного пульмонолога Минздрава РФ Сергея Авдеева: 2-30% больных COVID-19 имеют отрицательные результаты лабораторной диагностики. Это связано не с качеством реагентов или тестов. Просто существуют определенные условия, которые накладывают отпечаток на результаты: время возникновения инфекции, место забора биологического материала, качество забора ...>
3 KT легких за неделю. Жостко. Почти половина от порога острой лучевой болезни.
It takes little for me to say I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
adeges написав:как у 9 ваших знакомых может быть подтвержденный чем-бы то ни было ковид, если все знают, что ковида - нет
У меня два знакомых переболели К19 - одному 60 лет, другой диабетик(!) без ноги. хз, чем страшен вирус..
Обычная дилемма интернет форумов, кто переболел легко или у кого знакомые перенесли легко, те считают, что ковид ерунда, те кто переболел тяжело или умер считают, что ковид это мрак. Истина обычно где то посередине.
Немного об истине, что где-то посередине. Ковид с определенным успехом все же лечат, но уж очень кислородозависим он на определенной стадии. А еще мы помним, где истина.... В одной из больниц Киева возникли проблемы с подачей кислорода в результате перепадов напряжения в сети. За одну ночь вывезли три трупа, даже на ИВЛ не успели перевести. Кислород понадобился сразу и всем, медики банально не успели,разрываясь между десятками больных одновременно.
Востаннє редагувалось antey1969 в Пон 28 вер, 2020 18:27, всього редагувалось 1 раз.
adeges написав:как у 9 ваших знакомых может быть подтвержденный чем-бы то ни было ковид, если все знают, что ковида - нет
У меня два знакомых переболели К19 - одному 60 лет, другой диабетик(!) без ноги. хз, чем страшен вирус..
Обычная дилемма интернет форумов, кто переболел легко или у кого знакомые перенесли легко, те считают, что ковид ерунда, те кто переболел тяжело или умер считают, что ковид это мрак. Истина обычно где то посередине.
нет, истина не посередине. она у каждого своя. кто-то умрет. кто-то не заметит. вопрос только в том, что никто не знает - при любой вероятности для определенного возраста - попадет ли он в 0.4%, 1%, 4% или 20%.
It takes little for me to say I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California