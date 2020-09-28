RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1854185518561857>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 261
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
32
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
56
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
40
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
15
Найманий працівник, втратив роботу
5%
14
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
15%
40
Всього голосів : 261
Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 18:23

  tumos написав:Директор «Областного диагностического центра» Алла Силкина, г. Владимир:
<...в Москве при поступлении на госпитализацию человеку обязательно делают КТ легких, а также на 3-ий и 7-ой день. В Ивановской области любой человек с симптомами ОРВИ сначала едет на КТ, и только потом с результатом к врачу... К сожалению, во Владимирской области маршрутизация больных не работает, а на КТ легких практически не направляют по ОМС. Больному приходится часто за свой счет и по своему решению, желанию ехать на медицинское исследование... ПЦР-мазки часто бывают ложноотрицательными. И есть официальная статистика от главного пульмонолога Минздрава РФ Сергея Авдеева: 2-30% больных COVID-19 имеют отрицательные результаты лабораторной диагностики. Это связано не с качеством реагентов или тестов. Просто существуют определенные условия, которые накладывают отпечаток на результаты: время возникновения инфекции, место забора биологического материала, качество забора ...>


3 KT легких за неделю. Жостко. Почти половина от порога острой лучевой болезни.
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
adeges
 
Повідомлень: 3447
З нами з: 14.03.06
Подякував: 221 раз.
Подякували: 515 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 18:24

  freeze написав:
sal написав:
  adeges написав:как у 9 ваших знакомых может быть подтвержденный чем-бы то ни было ковид, если все знают, что ковида - нет

У меня два знакомых переболели К19 - одному 60 лет, другой диабетик(!) без ноги.
хз, чем страшен вирус..


Обычная дилемма интернет форумов, кто переболел легко или у кого знакомые перенесли легко, те считают, что ковид ерунда, те кто переболел тяжело или умер считают, что ковид это мрак.
Истина обычно где то посередине.

Немного об истине, что где-то посередине.
Ковид с определенным успехом все же лечат, но уж очень кислородозависим он на определенной стадии. А еще мы помним, где истина....
В одной из больниц Киева возникли проблемы с подачей кислорода в результате перепадов напряжения в сети. За одну ночь вывезли три трупа, даже на ИВЛ не успели перевести. Кислород понадобился сразу и всем, медики банально не успели,разрываясь между десятками больных одновременно.
Востаннє редагувалось antey1969 в Пон 28 вер, 2020 18:27, всього редагувалось 1 раз.
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 9940
З нами з: 30.11.11
Подякував: 1177 раз.
Подякували: 2730 раз.
 
Профіль
2
2
1
Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 18:26

  freeze написав:
sal написав:
  adeges написав:как у 9 ваших знакомых может быть подтвержденный чем-бы то ни было ковид, если все знают, что ковида - нет

У меня два знакомых переболели К19 - одному 60 лет, другой диабетик(!) без ноги.
хз, чем страшен вирус..


Обычная дилемма интернет форумов, кто переболел легко или у кого знакомые перенесли легко, те считают, что ковид ерунда, те кто переболел тяжело или умер считают, что ковид это мрак.
Истина обычно где то посередине.


нет, истина не посередине. она у каждого своя. кто-то умрет. кто-то не заметит. вопрос только в том, что никто не знает - при любой вероятности для определенного возраста - попадет ли он в 0.4%, 1%, 4% или 20%.
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
adeges
 
Повідомлень: 3447
З нами з: 14.03.06
Подякував: 221 раз.
Подякували: 515 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 18:45

Re: Эпидемия коронавируса в мире

adeges написав:нет, истина не посередине. она у каждого своя. кто-то умрет. кто-то не заметит. вопрос только в том, что никто не знает - при любой вероятности для определенного возраста - попадет ли он в 0.4%, 1%, 4% или 20%.


Вы же видите, тут любителей русской рулетки пруд пруди.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
freeze
4
 
Повідомлень: 18497
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4445 раз.
Подякували: 7168 раз.
 
Профіль
22
3
5
Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 18:57

  freeze написав:Вы неправильно ставите вопросы, из за этого далее идёт логическая ошибка.
Вопрос не в том, что ПЦР или КТ не идеальны, нет в медицине идеала, вопрос в том, что другие методы гораздо менее информативны.


Ну если обсуждение методик ушло в сторону логических ошибок, то задам следующую задачку. Любые другие методы (в том числе и с сочетаниями друг с другом) позволяют диагностировать корону с вероятностью 1%, а применение этих двух с вероятностью 10%. (Значения взяты с потолка для иллюстрации задачки). Как видим применение двух методов на порядок более информативно по сравнению с другими. Больной будет удовлетворен информативным тестированием и дальнейшим методом лечения болезни по результатам тестирования ?
tumos
 
Повідомлень: 1181
З нами з: 12.03.09
Подякував: 8 раз.
Подякували: 95 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 19:03

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  ЛАД написав:При 200 тыс. заболевших на пусть даже 37 млн. страну (чуть больше 0,5% или 5заболевших на 1000) не очень удивительно,

Люблю такое когда жертвы коронои сами подтверждают что масштабы эпидемии коронавируса-19 в разы меньше тривиальной ежегодной эпидемии гриппа.
  ЛАД написав:Не знаю, что Вы называете "районом 17 больницы"

Районом 17-й больницы я называют район 17-й больницы.
  ЛАД написав:но вообще по Харькову горячая вода есть практически везде

Я не собраюсь сейчас спорить о том насколько плохо в Харькове с горячей водой, не изучал этот вопрос. Я лишь о том что ради Гепы горячую воду включили в районе 17-й больницы где и проживает герой моего рассказа и где горячей воды нет с мая. А потом выключили.
  ЛАД написав:Если Вам завидно
Да-да, сперва добейся ©
classic
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1437
З нами з: 06.08.19
Подякував: 348 раз.
Подякували: 171 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 19:42

Re: Эпидемия коронавируса в мире

tumos написав:
  freeze написав:Вы неправильно ставите вопросы, из за этого далее идёт логическая ошибка.
Вопрос не в том, что ПЦР или КТ не идеальны, нет в медицине идеала, вопрос в том, что другие методы гораздо менее информативны.


Ну если обсуждение методик ушло в сторону логических ошибок, то задам следующую задачку. Любые другие методы (в том числе и с сочетаниями друг с другом) позволяют диагностировать корону с вероятностью 1%, а применение этих двух с вероятностью 10%. (Значения взяты с потолка для иллюстрации задачки). Как видим применение двух методов на порядок более информативно по сравнению с другими. Больной будет удовлетворен информативным тестированием и дальнейшим методом лечения болезни по результатам тестирования ?


Больной может вообще не лечиться и ничего не делать, нельзя насильно заставить сделать КТ, вон сектантов даже ид.код не могут заставить сделать.
Всегда есть выбор, можно взять современное лекарство, а можно лечиться гомеопатическими шариками, уверяя что у современных методов есть недостатки, а у гомеопатии нет побочных эффектов.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
freeze
4
 
Повідомлень: 18497
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4445 раз.
Подякували: 7168 раз.
 
Профіль
22
3
5
Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 19:45

Re: Эпидемия коронавируса в мире

vitaliy_berdinskikh написав:
  ЛАД написав:При 200 тыс. заболевших на пусть даже 37 млн. страну (чуть больше 0,5% или 5заболевших на 1000) не очень удивительно,

Люблю такое когда жертвы коронои сами подтверждают что масштабы эпидемии коронавируса-19 в разы меньше тривиальной ежегодной эпидемии гриппа


Откуда сведения про тривиальную эпидемию гриппа ? Количество тестов на грипп у нас ничтожно, в мифический грипп наше население записывает более сотни разных ОРВИ.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
freeze
4
 
Повідомлень: 18497
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4445 раз.
Подякували: 7168 раз.
 
Профіль
22
3
5
Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 19:55

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  freeze написав:Откуда сведения про тривиальную эпидемию гриппа ?

Оттуда же - из личного опыта. Прочитай цепочку дискуссии прежде чем встревать где-то посредине :wink:
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1437
З нами з: 06.08.19
Подякував: 348 раз.
Подякували: 171 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 20:08

Re: Эпидемия коронавируса в мире

vitaliy_berdinskikh написав:
  freeze написав:Откуда сведения про тривиальную эпидемию гриппа ?

Оттуда же - из личного опыта. Прочитай цепочку дискуссии прежде чем встревать где-то посредине :wink:


Из личного опыта )
Зачёт, просто спросил.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
freeze
4
 
Повідомлень: 18497
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4445 раз.
Подякували: 7168 раз.
 
Профіль
22
3
5
  #<1 ... 1854185518561857>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: vitaliian, холява, ЛОБ і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 722, 723, 724
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7236 1653700
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 25 вер, 2020 15:54
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (89770)
28.09.2020 21:27
Делаем 10х (4)
28.09.2020 21:17
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.