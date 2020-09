Додано: Пон 28 вер, 2020 18:23

tumos написав: Директор «Областного диагностического центра» Алла Силкина, г. Владимир:

<...в Москве при поступлении на госпитализацию человеку обязательно делают КТ легких, а также на 3-ий и 7-ой день. В Ивановской области любой человек с симптомами ОРВИ сначала едет на КТ, и только потом с результатом к врачу... К сожалению, во Владимирской области маршрутизация больных не работает, а на КТ легких практически не направляют по ОМС. Больному приходится часто за свой счет и по своему решению, желанию ехать на медицинское исследование... ПЦР-мазки часто бывают ложноотрицательными. И есть официальная статистика от главного пульмонолога Минздрава РФ Сергея Авдеева: 2-30% больных COVID-19 имеют отрицательные результаты лабораторной диагностики. Это связано не с качеством реагентов или тестов. Просто существуют определенные условия, которые накладывают отпечаток на результаты: время возникновения инфекции, место забора биологического материала, качество забора ...> Директор «Областного диагностического центра» Алла Силкина, г. Владимир:<...в Москве при поступлении на госпитализацию человеку обязательно делают КТ легких, а также на 3-ий и 7-ой день. В Ивановской области любой человек с симптомами ОРВИ сначала едет на КТ, и только потом с результатом к врачу... К сожалению, во Владимирской области маршрутизация больных не работает, а на КТ легких практически не направляют по ОМС. Больному приходится часто за свой счет и по своему решению, желанию ехать на медицинское исследование... ПЦР-мазки часто бывают ложноотрицательными. И есть официальная статистика от главного пульмонолога Минздрава РФ Сергея Авдеева: 2-30% больных COVID-19 имеют отрицательные результаты лабораторной диагностики. Это связано не с качеством реагентов или тестов. Просто существуют определенные условия, которые накладывают отпечаток на результаты: время возникновения инфекции, место забора биологического материала, качество забора ...>



3 KT легких за неделю. Жостко. Почти половина от порога острой лучевой болезни. 3 KT легких за неделю. Жостко. Почти половина от порога острой лучевой болезни.

It takes little for me to say

I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California