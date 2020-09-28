Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 28 вер, 2020 20:14
freeze написав:
Зачёт, просто спросил.
и нифига не понял судя по комментарию.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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Додано: Пон 28 вер, 2020 20:47
vitaliy_berdinskikh написав: freeze написав:
Зачёт, просто спросил.
и нифига не понял судя по комментарию.
Да разве вас сектантов поймёшь, коронавируса нет, а на коронавирусной ветке тьма вас, чего здесь время теряете непонятно.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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Додано: Пон 28 вер, 2020 21:04
freeze написав:
Да разве вас сектантов поймёшь, коронавируса нет,
Ага, и земля плоская.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Рахунок в для польському банку українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
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Додано: Пон 28 вер, 2020 21:26
Не знаю , чи було тут ( давненько не заглядав ) - але кинули мені на почитати . І якось в черговий раз не можу зрозуміти - яку ж конспірологічну теорію застососувати і до чого , чи все-таки просто чекати - коли все це закінчиться якось ...
Ну а конкретно - відкритий лист від бельгійців :
https://mises.in.ua/article/otkrytoe-pi ... -vlastyam/
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