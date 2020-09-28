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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1854185518561857

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 261
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
32
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
56
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
40
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
15
Найманий працівник, втратив роботу
5%
14
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
15%
40
Всього голосів : 261
Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 20:14

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  freeze написав:Зачёт, просто спросил.

и нифига не понял судя по комментарию.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 20:47

Re: Эпидемия коронавируса в мире

vitaliy_berdinskikh написав:
  freeze написав:Зачёт, просто спросил.

и нифига не понял судя по комментарию.


Да разве вас сектантов поймёшь, коронавируса нет, а на коронавирусной ветке тьма вас, чего здесь время теряете непонятно.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
freeze
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Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 21:04

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  freeze написав:Да разве вас сектантов поймёшь, коронавируса нет,

Ага, и земля плоская.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 21:26

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Не знаю , чи було тут ( давненько не заглядав ) - але кинули мені на почитати . І якось в черговий раз не можу зрозуміти - яку ж конспірологічну теорію застососувати і до чого , чи все-таки просто чекати - коли все це закінчиться якось ...
Ну а конкретно - відкритий лист від бельгійців :
https://mises.in.ua/article/otkrytoe-pi ... -vlastyam/
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