и нифига не понял судя по комментарию.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 28 вер, 2020 20:14
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Пон 28 вер, 2020 20:47
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Да разве вас сектантов поймёшь, коронавируса нет, а на коронавирусной ветке тьма вас, чего здесь время теряете непонятно.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
Додано: Пон 28 вер, 2020 21:04
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Пон 28 вер, 2020 21:26
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Не знаю , чи було тут ( давненько не заглядав ) - але кинули мені на почитати . І якось в черговий раз не можу зрозуміти - яку ж конспірологічну теорію застососувати і до чого , чи все-таки просто чекати - коли все це закінчиться якось ...
Ну а конкретно - відкритий лист від бельгійців :
Додано: Пон 28 вер, 2020 21:54
Непонятно, что там бельгийцы ноют, пусть с нас пример берут, никаких особых ограничений, всё работает, при банальном гриппе школы и детсады на карантин закрывали, а сейчас максимум какой-то отдельный класс на самоизоляцию, и то в масштабах страны мизер таких классов.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
Додано: Пон 28 вер, 2020 22:05
у них вже і своя глобальна статистика у цих американських британських пардон бельгійських професорів
If 95% of people experience Covid-19 virtually symptom-free, the risk of exposure to an untested vaccine is irresponsible.
Додано: Пон 28 вер, 2020 22:22
Re: Эпидемия коронавируса в мире
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: Пон 28 вер, 2020 22:22
А подписи бельгийцев где?
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Пон 28 вер, 2020 22:27
Re: Эпидемия коронавируса в мире
те кто умер вряд ли уже что то считает
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: Пон 28 вер, 2020 22:29
Однако ваши фразы строятся весьма обтекаемо. О каких больных идет речь ? С прыщиком на ягодице или онко ? Есть категория безнадежных больных, которые принимают решение не тянуть деньги из семьи, понимая безысходность ситуации. Я не о самоубийстве. Есть и другие больные, которые не могут в принципе позволить себе лечиться из-за отсутствия финансов.
Не в теме. Что в Одессе бесплатно делают КТ по показанию врача и идет массовый отказ
от этого обследования ? Или вы сожалеете, что нельзя насильно засунуть пациента на стол томографа, а потом выставить ему счет ?
В чем вы видите необходимость заставлять ? Граждане используют реквизиты паспорта. Это задевает как-то ваши интересы ?
Наверное. Причем варианты могут быть и такими - между плохим и очень плохим.
Взять - имеете в виду купить ? При наличии средств можно купить современное лекарство.
Если не зацикливаться на гомеопатии (не готов критиковать этот метод лечения), то встречал людей, которые обращались к знахаркам. В конечном итоге они возвращались к традиционному лечению.
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