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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 261
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
32
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
56
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
40
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
15
Найманий працівник, втратив роботу
5%
14
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
15%
40
Всього голосів : 261
Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 20:14

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  freeze написав:Зачёт, просто спросил.

и нифига не понял судя по комментарию.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
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Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 20:47

Re: Эпидемия коронавируса в мире

vitaliy_berdinskikh написав:
  freeze написав:Зачёт, просто спросил.

и нифига не понял судя по комментарию.


Да разве вас сектантов поймёшь, коронавируса нет, а на коронавирусной ветке тьма вас, чего здесь время теряете непонятно.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
freeze
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Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 21:04

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  freeze написав:Да разве вас сектантов поймёшь, коронавируса нет,

Ага, и земля плоская.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 21:26

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Не знаю , чи було тут ( давненько не заглядав ) - але кинули мені на почитати . І якось в черговий раз не можу зрозуміти - яку ж конспірологічну теорію застососувати і до чого , чи все-таки просто чекати - коли все це закінчиться якось ...
Ну а конкретно - відкритий лист від бельгійців :
https://mises.in.ua/article/otkrytoe-pi ... -vlastyam/
Puente
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 21:54

  Puente написав:Не знаю , чи було тут ( давненько не заглядав ) - але кинули мені на почитати . І якось в черговий раз не можу зрозуміти - яку ж конспірологічну теорію застососувати і до чого , чи все-таки просто чекати - коли все це закінчиться якось ...
Ну а конкретно - відкритий лист від бельгійців :
https://mises.in.ua/article/otkrytoe-pi ... -vlastyam/


Непонятно, что там бельгийцы ноют, пусть с нас пример берут, никаких особых ограничений, всё работает, при банальном гриппе школы и детсады на карантин закрывали, а сейчас максимум какой-то отдельный класс на самоизоляцию, и то в масштабах страны мизер таких классов.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
freeze
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Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 22:05

  Puente написав:Не знаю , чи було тут ( давненько не заглядав ) - але кинули мені на почитати . І якось в черговий раз не можу зрозуміти - яку ж конспірологічну теорію застососувати і до чого , чи все-таки просто чекати - коли все це закінчиться якось ...
Ну а конкретно - відкритий лист від бельгійців :
https://mises.in.ua/article/otkrytoe-pi ... -vlastyam/


у них вже і своя глобальна статистика у цих американських британських пардон бельгійських професорів
If 95% of people experience Covid-19 virtually symptom-free, the risk of exposure to an untested vaccine is irresponsible.
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Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 22:22

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Зображення
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
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Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 22:22

  Puente написав:
Ну а конкретно - відкритий лист від бельгійців :
https://mises.in.ua/article/otkrytoe-pi ... -vlastyam/

А подписи бельгийцев где?
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
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Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 22:27

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  freeze написав:те кто переболел тяжело или умер считают, что ковид это мрак.
те кто умер вряд ли уже что то считает :(
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
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Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 22:29

  freeze написав:Больной может вообще не лечиться и ничего не делать,

Однако ваши фразы строятся весьма обтекаемо. О каких больных идет речь ? С прыщиком на ягодице или онко ? Есть категория безнадежных больных, которые принимают решение не тянуть деньги из семьи, понимая безысходность ситуации. Я не о самоубийстве. Есть и другие больные, которые не могут в принципе позволить себе лечиться из-за отсутствия финансов.

  freeze написав:нельзя насильно заставить сделать КТ,

Не в теме. Что в Одессе бесплатно делают КТ по показанию врача и идет массовый отказ
от этого обследования ? Или вы сожалеете, что нельзя насильно засунуть пациента на стол томографа, а потом выставить ему счет ?

  freeze написав:вон сектантов даже ид.код не могут заставить сделать.

В чем вы видите необходимость заставлять ? Граждане используют реквизиты паспорта. Это задевает как-то ваши интересы ?

  freeze написав:Всегда есть выбор,

Наверное. Причем варианты могут быть и такими - между плохим и очень плохим.

  freeze написав:можно взять современное лекарство,

Взять - имеете в виду купить ? При наличии средств можно купить современное лекарство.

  freeze написав:а можно лечиться гомеопатическими шариками, уверяя что у современных методов есть недостатки, а у гомеопатии нет побочных эффектов.

Если не зацикливаться на гомеопатии (не готов критиковать этот метод лечения), то встречал людей, которые обращались к знахаркам. В конечном итоге они возвращались к традиционному лечению.
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